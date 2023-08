Az egyik legnehezebb életszakasz kétségtelenül a fiatal felnőttkor, amikor a fiataloknak felelős döntéseket kell hozni a jövőjükkel kapcsolatban, szembe kell nézniük az új kihívásokkal és a megnövekedett elvárásokkal, és a pénzügyi tudatosság területén is felnőtté kell válniuk. Ehhez jön még az is, hogy a mai fiatalok döntő többsége nincs könnyű helyzetben, hiszen a jövőjük megalapozásához, illetve a tanulmányaik folytatásához anyagi háttérre, vagy segítségre is szükségük van. Sorra vesszük a problémákat, és azt is, hogy mi segíthet ebben a bonyolult időszakban.

Kirepülés a családi fészekből, önállóság, az első albérlet, új barátok, új környezet. Olyan mérföldkövek ezek, amelyeket minden fiatal régóta vár, ez az időszak azonban nemcsak számos lehetőséget, hanem sok kihívást is hordoz magában. Kezdjük azzal, hogy egész életre kiható döntéseket kell meghozni, aminek felelőssége nem kevés terhet ró egy fiatal felnőttre.

Például el kell dönteniük, hogy folytatják-e tanulmányaikat, vagy inkább munkát vállalnak, hogy tapasztalatokat szerezzenek a „nagybetűs” életben, esetleg mindkettőt egyszerre. Nem véletlen, hogy sokan az ún. gap year, (tanulmányi szünet) beiktatásával adnak maguknak időt: van, aki itthon, és van, aki külföldön próbál szerencsét, hogy nyelvet tanuljon, felejthetetlen élményeket szerezzen, és távol kerülve a családtól nagyobb önállóságra tegyen szert.

Az önállóság kihívásokkal jár

A fiatal felnőttkor az identitás keresésének időszaka is. A fiataloknak teljesen új környezettel, kulturális különbségekkel és új kihívásokkal kell szembenézniük, újra kell értelmezniük azokat az értékeket, amelyekre eddig építkeztek. Sokszor választaniuk kell, melyek azok az értékek és célkitűzések, amelyeket magukkal visznek a jövőben, és melyek azok, amiket feladnak, és a határok meghúzását is meg kell tanulniuk.

Ha ez mind nem lenne elég, megjelennek a középiskolához képest jóval magasabb szintű elvárások: a hallgatóknak önállóan kell beosztani az idejüket, és felkészülni a dolgozatokra, vizsgákra, és amíg ebben nem szereznek rutint, a túlterheltség szorongáshoz vezethet. Szintén komoly kihívás a pénzügyi felelősség kialakítása, a rendelkezésre álló összeg beosztása, vagy éppen plusz forrás teremtése.

Ebben a bonyolult időszakban a pozitív társas és a családi kapcsolatok jelentik a legfontosabb kapaszkodót, ezért fontos egyfelől, hogy a hallgató is bátran fordulhasson a környezetéhez, valamint, hogy a szülők, családtagok is támogassák a fiatalt, bátorítsák még akkor is, ha esetleg nem mindig dönt jól. Ez történhet akár nagyon gyakorlatias módon is: a szülőkkel közösen érdemes lehet átbeszélni a várható kiadásokat és a bevételeket, így egy reális képet kaphat a fiatal, mi mennyibe fog kerülni, miután önálló életet kezd. Emellett érdemes akár megfelelő tanácsadóhoz fordulni, aki többek között a célok megfogalmazásában, az időbeosztásban, a priorizálásban nyújthat segítséget, az identitáskereséssel kapcsolatban pedig pszichológus, vagy valamilyen önismereti csoport vagy módszer adhat támpontokat. Számos online felület, pl. a neten is elérhető globális egyetemi kurzus segít abban, hogy hogyan kell „megtanulni tanulni”, illetve hogyan lehet tudatosabban kezelni a pénzügyeket. Több felsőoktatási intézmény mentorprogrammal igyekszik megkönnyíteni a hallgatók életét.

A továbbtanulás komoly anyagi teher

Aki tovább szeretne tanulni – annak szüksége van komolyabb anyagi támogatásra, akkor is, ha államilag finanszírozott képzésben vesz részt. Ha csak az alapvető kiadásokat nézzük, már egy laptop vagy tablet, a tankönyvek és jegyzetek beszerzése, az órákra való eljutás is megterhelheti a családi költségvetést. Sokan tanulnak a lakóhelyüktől távolabbi intézményben, és ha nem jutnak kollégiumi szálláshoz, alaposan a zsebükbe kell nyúlni, hogy kifizessék az albérletet, akkor is, ha többen bérelnek egy lakást. Az étkezés szintén nagyobb tétel, továbbá azt is bele kell kalkulálni, hogy lehet, hogy bizonyos vizsgákra való felkészüléshez magántanárra lesz szükség. Az egyetemi évekhez a különféle kulturális és szabadidős programok és persze a bulik is szervesen hozzátartoznak, amik szintén növelik a kiadásokat.

Az OTP Bank kutatás szerint, amelyet 2022.07.15.-07.19. között végeztek 16 és 24 év közötti fiatalok körében, az derül ki, hogy Magyarországon 16 és 30 év közötti korosztály 56 százalékának a megfelelő anyagi háttér hiánya már a tanulmányaiban is kisebb-nagyobb akadályt jelent. A fiatalok és szüleik számára jelentős frusztráció a továbbtanulás anyagi feltételeinek megteremtése és fenntartása. Van, aki nyári munkával teremti elő az összeg egy részét, és van, aki a tanulmányai mellett is dolgozik, vagy duális képzésben vesz részt, de ezek mellett is minden segítség jól jön, legyen szó szülői támogatásról, vagy olyan pénzügyi konstrukciókról, amik konkrét, kézzelfogható előnyökkel járnak.

Egy hallgató esetében minden kis összeg számít, például nem mindegy, hogy maga a bankolás milyen költségekkel jár. Az OTP Diákhitel Számlánál díjmentes a számlavezetés, a mobilbank és a Mastercard bankkártya kibocsátási és éves díja, ezenkívül díjmentesek az online utalások.

A pénzügyi tudatosság kialakításában nagy segítség, hogy a hallgatók a mobilbankban egyszerűen ellenőrizhetik a kiadásaikat és a bevételeiket a Kiadásfigyelő funkcióval, így folyamatosan látják, hogy mire, mennyit költöttek. A bankszámlához tartozó digitális perselyeknek köszönhetően pedig kis összegek gyűjtése esetén is szokássá lehet tenni a takarékoskodást. Az OTP Diákhitel Számla további előnye, hogy

havi 5-30 százalékos pénzvisszatérítést

biztosítanak a kártyás vásárlások után, ha azok az OTP Junior Kedvezményprogramban részt vevő partnereknél történnek.

Egy hátizsákos utazás, vagy egy külföldi nyári munka esetén jól jöhet, hogy a számlatulajdonosok egy alkalommal díjmentes éves utasbiztosítást igényelhetnek a banktól. Ha pedig a család úgy dönt, hogy az évekig tartó albérletfizetés helyett hozzájárul egy ingatlan megvásárlásához, az OTP Diákhitel Számla tulajdonosai kedvezményesen igényelhetnek OTP Lakáshitelt vagy lakásbiztosítást. (Az OTP Diákhitel Számlát nyithatnak diákhitellel még nem rendelkező fiatalok, és azok is, akik már igényeltek diákhitelt.)

Van tehát megoldás, hogy a fiatal felnőttkor ne az anyagi nehézségekről szóljon, hanem az új lehetőségekről és a jövő megalapozásáról.

