Lassan véget ér a nyár, de még vár ránk egy kis jó idő. Hazánk bővelkedik szebbnél szebb vízpartokban, amelyek közelében kempingeket is találunk, ahol igazán kalandos, természetközeli élményeket élhetünk át.

Vadregényes kempingezés a Tisza partján

A Tisza, azaz a „legmagyarabb” folyó bővelkedik látnivalókban. Gazdag halállománya és változatos növény- és állatvilága turisták sokaságát vonzza minden évben. Vadregényes tájai nemcsak a vízitúráknak kedveznek, de partján megannyi kemping és strand található. Emellett számos látnivaló, kerékpárút és programlehetőség várja az idelátogatókat.

Ha vízparti kempingbe készülünk, nem árt felszerelkezni szúnyog-és kullancsriasztó szerekkel, hogy elkerüljük a kellemetlenségeket. Ma már számos megoldás létezik az irritáló élősködők távoltartására, semmiképp se induljunk úgy útnak, hogy nem gondoskodunk védelemről.

Sástó a Mátra szívében

Különleges helyszínen verhetjük fel a sátrunkat, ha az ország legmagasabban fekvő tavának, Sástónak a szomszédságát választjuk, ahol csodálatos erdei környezetben tudunk kempingezni. A mesterséges tó Mátrafüred és Mátraháza között található. A környék ez esetben is számos kirándulási lehetőséget tartogat. Itt található például az 53 méter magas kilátó, ahonnan lélegzetelállító panoráma nyílik. A túrázókat a Béka-tanösvény, a kalandra vágyókat a közeli kalandpark élményei várják.

Fotó: Shutterstock

Retró életérzés a Balatonnál

Tegye fel a kezét, akinek a gyerekkorából kimaradt a gyerekkori balatoni kempingezés! Bizony, a legtöbbünk számára kötelező családi program volt. Ültünk a kempingszékeken, ettük a sajtos-tejfölös lángost, pingpongoztunk, tollasoztunk, átéltünk jó néhány vihart. Ma is számos kemping található a Balaton északi és déli partján. Vannak nyüzsgőbb helyek és nyugisabbak, vagy éppen saját stranddal és úszómedencével rendelkezők, így mindenki megtalálhatja a kedvére valót.

Fotó: Shutterstock

Romantikázás a Szigetközben

Aki még nem járt a Szigetközben, ne hagyja ki! Hogy miért? Az öreg Duna és a Mosoni-Duna által ölelt terület túlzás nélkül hazánk egyik legszebb vidéke, ahol a vízitúra mellett számtalan látnivaló és kirándulási lehetőség vár ránk. Az itt található kisebb-nagyobb szigetek, nádasok sokasága egyedülálló élőhelyet biztosít számos különleges növény és állatfajnak. A területen számos kemping közül válogathatunk, így akár egyedül, akár társasággal élvezhetjük a természetet.

Fotó: Shutterstock

A sátrazás nagyon hangulatos tud lenni, de érdemes előtte alaposan felkészülni és minden olyan eszközt magunkkal vinni, amire szükségünk lehet. Gondoskodjunk például az árnyékolásról, amelyhez akár egy napernyő, akár egy napvitorla nagy segítséget tud jelenteni. Vigyünk magunkkal kempingszékeket és asztalt, ezzel az étkezés is hangulatos és természetközeli környezetben történhet. Ne feledkezzünk meg az esti világításról sem. Ma már kaphatóak olyan biztonságos kempinglámpák, amelyek garantáltan nem okoznak balesetet. Legyen nálunk elemlámpa is, ha sötétben kell eltalálnunk a mellékhelyiséghez.

