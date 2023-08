„Egyre inkább tendencia, hogy az orvostudomány összekapcsolódik a mérnöki tudományokkal”

A Budai Egészségközpont részeként működő In Silico Biomechanikai Laboratórium szakemberei a gerinc- és mozgásszervi sebészettel kapcsolatos tudományos kérdéseket kutatják. Munkájuk során olyan világszinten is innovatív technológiákat alkalmaznak, mint a virtuális valóság, a mesterséges intelligencia, a 3D nyomtatás vagy a végeselem-analízis. Hogyan segítik ezek az eszközök a gerinc betegségeinek gyógyítását? Hogyan válik a mérnöki tudomány a gyógyító munka részévé? Milyen új kihívások elé állítja a medicinát az onkológia fejlődése? Milyen új szintre lép a labor élete ősztől kezdődően? Dr. Éltes Péter PhD gerincsebésszel, az In Silico Laboratórium vezetőjével beszélgettünk ezekről a kérdésekről.