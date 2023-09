A 80-as évek magentában és ciánkékben izzó neonjai, a már-már mérgező mennyiségű hajlakk és a zakók elmaradhatatlan válltömései mellett a korszak zenei világára is szívesen emlékszünk vissza. Az újhullámos szintipop, a heavy metal és punk tökéletesen megfértek az éppen akkortájt születő hip-hop mellett a válogatáskazettáinkon vagy éppen az MTV-n. A Marsra magyar! legújabb része pontosan ezt a korszakot idézi meg, amelynek hatására mi is előkapartuk a felvarrós farmermellényt, elemet cseréltünk a walkmanben és Vágtázó Halottkémeket dúdolva döbbenünk rá, hogy a 80-as évek nem akar véget érni, de ezt egyáltalán nem is bánjuk.