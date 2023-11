Közhely, de minden dolgozó ember a saját bőrén érzi, hogy a munkát és a magánéletet időnként rettenetesen nehéz összeegyeztetni. A gyerekek iskolai elfoglaltságain, a szülői értekezleteken, az iskolai nyílt napokon, a fellépéseken minden szülő szeretne jelen lenni. De léteznek ennél is nehezebb helyzetek, például amikor a gyerek beteg lesz, és az aggódás mellett a szülőnek a szabadnapjaival is bűvészkednie kell, hogy a fia vagy a lánya mellett lehessen. A mai negyvenes-ötvenes nemzedékre gyakran használják a „szendvicsgeneráció” elnevezést, hiszen a mai középkorúak szüleikhez képest későn vállaltak gyereket. Ezért most gyakran kell egyszerre gondoskodniuk a még fiatalkorú gyerekükről és az egyre rosszabb egészségi állapotban lévő szüleikről. Egyéb speciális élethelyzetek pedig szintén extra szabadidőt igényelnek többek között az extra lelki és fizikai leterheltség miatt is. Ilyenek lehetnek a meddőségi kezelések vagy amikor örökbefogadott gyerek kerül a családba. Hazánkban (és sok más országban) elsősorban a nők azok, akik a vállukra veszik ezeket a feladatokat, mivel a gondozói szerep hagyományosan rájuk van kiosztva.

A családdal járó kihívások extra szabadnapokat igényelnek

A munka és a magánélet egyensúlya mindenkinek mást jelent, hiszen ez nagyban élethelyzetfüggő. A jó munkaadók pedig rugalmasan reagálnak a kollégák különféle igényeire. A Tesco számtalan családbarát intézkedést vezetett be, hogy a munkatársak minél inkább helyt tudjanak állni az otthoni kötelességek terén is. Ezek egy jelentős része az extra szabadnapokról szól, hiszen az időhiány olyan kritikus tényező, amely sok munkavállaló életében okozhat problémát. A Tesco dolgozóinak 68 százaléka nő, 32 százalékuk gondoskodik valakiről, és a munkatársak összesen 3200 18 év alatti gyereket nevelnek. Így az áruházlánc már 2021-ben bevezetett extra szabadnapokat, melyek egy része a családot tervező munkavállalók életét könnyíti meg.

Fogantatási támogatás: A termékenységi kezelésekben részt vevő munkatársak minden egyes egészségügyi eljárás alatt egy hét (összesen legfeljebb három hét) fizetett szabadságot kapnak.

Nevelőszülői támogatás: A nevelőszülői képzésre jelentkező munkatársaknak egy hét fizetett szabadság jár.



A frissen szülővé vált munkatársak pedig az alábbi kedvezményes szabadnapokat vehetik igénybe.

Örökbefogadási szabadság: A háromévesnél idősebb gyermeket örökbe fogadóknak nem jár jogszabályban előírt távollét, ezért számukra a Tesco nyolc hét fizetett szabadságot biztosít.

Apasági szabadság: A vállalat tíz munkanap fizetett apasági szabadságot ad (beleértve a törvény szerint járó napokat), amely a gyermek születését követő egy éven belül vehető igénybe, ezzel kitolva a törvényben meghatározott 2 hónapos határidőt.

Bárki életében adódhatnak továbbá olyan helyzetek, amikor gyermekeivel több időt kell töltenie, ezért minden 18. életévét be nem töltött gyermek szülője évente négy hét nem fizetett szülői szabadságot vehet ki. Ezek az intézkedések és a vállalat rugalmas hozzáállása hozzájárul ahhoz, hogy a kollégák valóban a családjukkal lehessenek, amikor arra szükség van.

Egyikük erről így nyilatkozott:

„Kislányomnál daganatos megbetegedést állapítottak meg. Lehetőséget kaptam a cégtől, hogy közel három hónapig, míg a kezelései tartottak, a család mellett maradjak áruházvezetői pozícióm megtartása mellett. Mind a HR, mind pedig a közvetlen vezetőm folyamatosan mellettem állt ezen időszak alatt. Az újbóli munkakezdés is egy előre jól megtervezett forgatókönyv szerint zajlott. Soha nem gondoltam volna, hogy ilyen támogatást kaphatok a munkahelyemtől.”

A Tesco a legörömtelibb és a legszomorúbb magánéleti pillanatokban is munkatársai mellett áll. Így például szeptember elsejére extra szabadnapot ad az általános iskola első osztályát kezdő gyerekek szüleinek, valamint ingyenes nyári táborokat is szervez a kollégák gyerekeinek. Gyermek elvesztése esetén pedig annak életkorától függetlenül két hét fizetett távolléttel támogatja kollégáit, amely vetélés esetén is igénybe vehető.

A legfiatalabb dolgozók is kedvezményekben részesülnek

A már meglevő kedvezményeket bővítette ki idén a Tesco. Az áruházlánc minden dolgozójának legkevesebb 25 nap fizetett szabadság jár, beleértve a harmincöt év alatti kollégákat is. (Az éves fizetett alapszabadság Magyarországon 20 nap.) De további családbarát, speciális élethelyzetekre szabott intézkedések is életbe léptek. A bírósági vagy hivatalos döntés alapján a családtag gyermekéről gondoskodó kollégák ugyanúgy nyolc hét fizetett távollétet kapnak ezentúl, mint az örökbefogadó szülők. Nemcsak a gyerek gondozása rakhat terhet azonban valakinek a vállára, sokaknak idős vagy beteg hozzátartozójukat kell a munka mellett ellátniuk, így ők négy hét nem fizetett távollétet igényelhetnek. A kiterjesztett fogantatási támogatás pedig a meddőségi kezelésben részt vevő párok életét teheti könnyebbé. Eddig csak az egészségügyi eljárásban részt vevő személynek járt a kedvezmény, de 2023-tól a pár másik tagja is igénybe vehet kezelésenként egy hét szabadságot, ezáltal még több lehetősége van támogatást nyújtani szerettének.

Fotó: Tesco

Fókuszban az egészség

A Tesco számára a munkatársak jólléte kiemelten fontos, ezért a női egészségnek is jelentős figyelmet szentel. A vállalat központi irodájában, valamint a logisztikai központok és áruházak mosdóiban intim higiéniai termékek érhetők el ingyenesen, emellett pedig a sok esetben még mindig tabuként kezelt menopauza témájával is aktívan foglalkozik, hiszen munkatársainak 47 százaléka 45 év feletti nő. A Tescós nők 40+ zárt Facebook-csoportban lehetőség van arra, hogy az érintettek, illetve a téma iránt nyitottak jobban megértsék a változókor biológiai és pszichés hátterét, és őszintén megosszák kérdéseiket, gondolataikat a témában. Iványi Orsolya menopauza aktivista szakértőként segíti a kezdeményezést élő beszélgetésekkel, releváns tartalmak feldolgozásával és személyre szóló támogatással.

Fotó: Tesco

A betegségek megelőzése érdekében továbbá a Tesco különböző szolgáltatásokat nyújt munkatársainak az őszi egészségprogramok keretében. Ezek közé tartozik a több mint 70 féle termékre beváltható vitaminkupon, masszázs több mint 20 helyszínen, illetve különféle szűrővizsgálatok. A vállalat ezenkívül a mellrák elleni küzdelem ügyét is támogatja. Hazánkban évente nyolcezer új emlőrákos esetet diagnosztizálnak, és kétezer ember veszíti életét a betegségben. A Tesco ezért az előző évekhez hasonlóan októberben kampányba kezdett, melyhez csatlakozva a Go Pink címkével jelölt termékek megvásárlásával a vevők termékenként 5 forinttal segítik a Semmelweis Egyetem Belgyógyászati és Onkológiai Klinikájának munkáját, az áruházlánc pedig 2 millió forinttal egészíti ki az összegyűlt összeget.

