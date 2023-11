Egy átlagos lakásbiztosítás esetében ötven-hatvanezer forintos biztosítási védelemről beszélhetünk, amelyhez, ha kár történik, több tízmilliós kifizetés is tartozhat. A kárrendezés az igazság pillanata. Az, hogy ott milyen élményt kap az ügyfél, meghatározza a döntését az adott biztosítóval kapcsolatban. Mindez viszont a biztosítás megkötésével kezdődik. Bár ma már szinte minden biztosítási ügyet elintézhetünk a neten, vagy okostelefonon keresztül, a személyes tanácsadás szerepe továbbra is fontos, akkor is, ha ez online történik. Hudacsek Csillát, a Generali Biztosító értékesítési vezetőjét kérdeztük többek között az ügyfelek és a tanácsadók közötti bizalomról.

Hogyan jellemezné a biztosítási piac jelenlegi helyzetét?

Hudacsek Csilla: Minden eddiginél sokkal gyorsabban változó környezetben élünk, és nagyon fontos, hogy ezzel a változó világgal mindannyian lépést tartsunk. Óriási kihívást jelent a túlnépesedés, vagy az öregedő társadalmakban a nyugdíjrendszer fenntarthatósága, és központi kérdéssé vált az infláció hatása. A Covid időszaka alatt előtérbe került a digitalizáció, és ezzel együtt a kiberbiztonsági kockázatok is megnőttek. Ez a rengeteg kihívás szektorunktól is gyors reagálást kíván. Ezzel párhuzamosan a változó ügyféligények is megjelentek, ezek pedig proaktivitást és új szolgáltatásokat követelnek meg.

Mennyire maradt fontos az embereknek az élet- és nyugdíjbiztosítások megtartása ebben a helyzetben, amikor nehezebb kigazdálkodni ezeket az összegeket?

2023 szeptemberében átfogó kutatást végeztünk 18 és 65 év közötti ügyfeleink körében. Az egyik legfontosabb kérdéskör a nyugdíjbiztosítás volt. Kiderült, hogy a válaszadók a 2022-es eredményekhez hasonló mértékben negatívan látják a 20-30 év múlva várható életkörülményeket. A megkérdezettek 40%-a továbbra sem rendelkezik havonta félretehető összeggel, de az átlag is csupán 30 000 forintot tud megtakarítani, amely meg sem közelíti azt az összeget, amit ideális megtakarításnak gondolnak.

Ugyanakkor az is jól látszik, hogy ha csak kisebb összeggel, 25-30 000 forinttal is, de egyre többen rendelkeznek nyugdíjbiztosítással. A MABISZ statisztikái alapján ez a szám már megközelíti az 500 ezret. És bár a teljes lakosság lefedettsége még elmarad a kívánt céltól, de egyre többen fordulnak ebbe az irányba, a biztosítási területen a megtakarítási szokások pozitív irányba való mozdulását tapasztaljuk.

Milyen trendek várhatók a biztosítások piacán?

Az egészségügyi biztosítások területén a magánemberek biztosítása mellett kiemelten fontossá válhatnak a munkavállalók és a munkáltatók szempontjából is a céges egészségbiztosítások. Fókuszba kerülnek a lakásbiztosítások is, hiszen az extrém időjárási körülmények indokolttá tették, hogy a lakosság kiemelten figyeljen arra, hogy a vagyontárgyai, értékei épségben maradjanak, vagy kár esetén megfelelő kárrendezést kapjanak. A kárrendezési folyamatok egyszerűbbé és gyorsabbá váltak, és a trendek között említhetjük, hogy egyre több helyen használjuk a mesterséges intelligenciát. A Coviddal bejött a digitalizáció, lehetőség adódott arra, hogy a személyes találkozókon túl digitális formában is tartsuk az ügyfelekkel a kapcsolatot. A Z-generációs ügyfelek bizalmának elnyerésében is nagyon fontos, hogy olyan digitális kényelmet, egyszerű és gyors használatot tudjuk biztosítani, amit más szektorokban már megszoktak.

Fotó: Shutterstock

Melyek a legnépszerűbb biztosítási termékek?

Lassan, de változik, kiegyenlítődik talán a jövőben az a tendencia, hogy az emberek csak az autójukat, az otthonukat, vagy az értéktárgyaikat biztosítják. Most már önmagunk is fontossá váltunk, és a saját egészségbiztosításunk, vagy a saját megtakarításunk is előtérbe kerül. Fontos lett a prevenció, a betegségek megelőzése, a rendszeres szűrővizsgálatokra járás, erre pedig gyors és hatékony lehetőség a magán egészségbiztosítás, ami ugyan vitathatatlanul költséget jelent, de a gyorsaság, amit a magánegészségügy adni képes, felbecsülhetetlen.

De valójában nem az számít, hogy mi a népszerű biztosítási termék, hanem az, hogy az ügyfeleink személyre szabottan válasszanak biztosítási termékeket, hiszen mindenkinél máshol van a fókusz. Ahhoz pedig, hogy személyre szabottan tudjunk választani, fontos, hogy egy tanácsadó személyesen jelen legyen az életünkben.

Mire érdemes figyelni, amikor magunknak, igényeink alapján választunk biztosítást?

Fotó: Generali

Egyrészt érdemes figyelni a kiegészítőkre, a mögöttes szolgáltatásokra, másrészt a kárrendezési gyakorlatra. Hiszen a biztosítás egy olyan áru, amit nem lehet kipróbálni, abban csak bízni lehet. A kárrendezés lesz az a pont, amikor eljön az igazság pillanata. A Generali úgy gondolom, képes volt arra, hogy ezen a téren valóban kiszolgálja az igényeket, hiszen akár már a kárfelmérés napján a pénzünkhöz juthatunk. Baj esetén, ha kárunk keletkezett, videós kárrendezéssel, mindössze egy okostelefon segítségével pár perc alatt rendezhető a kár. Vagyonkároknál 5-7 perc, míg gépjárműkároknál 10-15 perc alatt megtörténhet a felmérés, és amennyiben a videóhívás alapján a kár rendezhető, a kárösszeg utalása is megtörténhet. Az azonnal indított kifizetés tehát már néhány percen belül a jogosult számláján lehet. Ez nagyon komoly előny biztosítóválasztáskor.

Ma már szinte mindent elintézhetünk online is, és ez a biztosítások megkötésére is igaz. Mit tud hozzátenni egy tanácsadó mindehhez?

Szerintem az egyik legfontosabb érték a személyes kapcsolódás. A biztosítási termékek – megtakarítások, lakásbiztosítások – hosszú távú elköteleződéssel járnak, ahol a tanácsadói szakértelemnek továbbra is kiemelkedő szerepe van. A már említett kutatásból is kiderül, hogy igenis számít a tanácsadók véleménye: arra a kérdésre, hogy mi volt a legfontosabb szempont a biztosítás választásánál, a megkérdezettek 54 százaléka azt mondta, hogy az értékesítő, tanácsadó javaslata volt a legfontosabb a döntésnél. A válaszadók ez alapján döntötték el, hogy milyen terméken belüli csomagokat, kockázatokat szeretnének választanit.

Illetve egy olyan nagyon aktuális kérdést, mint az alulbiztosítottság is jó, ha személyesen átbeszélünk tanácsadónkkal. Ha egy értéknövekedést nem követünk le biztosítási oldalról, akkor ez kárrendezés tekintetében komoly problémákat fog okozni. Egy szerződés nemcsak a biztosítási összegek, hanem a kockázatok tekintetében is alulbiztosított lehet, új kockázat például a kiberbiztonság. Amit nem követtek le a biztosítási szerződések, arra nem fog tudni fizetni a biztosító, ha baj van. A biztosítási szerződés évenkénti felülvizsgálatának kiemelt szerepet kell játszania a tanácsadók munkájában.

Milyen képességekkel és személyiségjegyekkel kell rendelkeznie egy jó tanácsadónak a szakmai tudáson felül?

Az első és a legfontosabb a szakmaiság és a minőségi szakmai tanácsadás, de amellett nagyon fontos, hogy empatikus legyen a tanácsadó, figyeljen oda az ügyfelére, legyen nagyon nyitott arra, amit az ügyfél mond, és legyen nagyon segítőkész. Akarja megismerni az ügyfelet, annak az élethelyzetét, hogy pontosan értse az igényeit. Nagyon fontos az emberismeret, hogy valaki képes legyen az ügyfél szemszögéből is megismerni vagy megvizsgálni a dolgokat, legyen naprakész és hitelesen tudja átadni a tudását. Ha a bizalmat ki tudjuk építeni az ügyfeleinkkel, akkor onnan már jó úton van az ügyfél és a tanácsadó is.

Hogyan nyeri el az ügyfél bizalmát egy jó tanácsadó ?

Az első benyomás: itt dől el, hogy bízhatunk-e valakiben, szimpatikus-e, megvan-e a „kémia”. Aztán a rendszeresség: az ügyfelek elvárják, hogy minden élethelyzetben, amikor az együttműködés ezt indokolja, a tanácsadó keresse őket, hozza a legújabb információkat, legyen ott adott esetben egy kárrendezésnél, vagy akkor, amikor aktualizálni, módosítani kell a biztosítási szerződést.

Fotó: Shutterstock

A biztosítási tanácsadónkkal élethelyzetünkre, anyagi helyzetünkre vonatkozó "kényes" információkat is megosztunk, így kiemelten fontos a teljes bizalom megléte. Honnan tudhatjuk, hogy a tanácsadónk nem fog visszaélni az információval?

Erre garancia a törvényi előírásnak is megfelelő, kötelező oktatásunk, amelynek során a tanácsadóink megismerik a biztosítási adatokra és a biztosítási titokra vonatkozó szabályokat, és felkészítésben részesülnek az adatvédelem jelentőségéről. Kiemelt figyelmet fordítunk az ügyfelektől kapott információk megóvásának és megfelelő védelmének eszközeire. A szükséges adatok tárolására az elvárt védelemmel rendelkező és az Európai Uniónak is megfelelő szabályozással rendelkező felületeket biztosítjuk. A Generali Biztosító már 192 éve szolgálja ki az ügyfeleket a tőle telhető legjobb módon, és azt gondolom, hogy már ez is garancia lehet a megbízhatóságra.

