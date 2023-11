Az avar megannyi csodálatos és hasznos élőlény otthona: a kizárólag mikroszkóppal látható mikroorganizmusoké, különböző rovaroké, vagy sokak kedvencéé, a sündisznóé. Ám élnek még a levelek között giliszták, csigák és különböző rovarok is. Éppen ezért az avarégetés nemcsak hogy ezeknek a kis állatoknak az élőhelyét veszélyezteti, de az ember személyes környezetét is kockára teszi. Következő cikkünkben látványos képek segítségével mutatjuk be „Avarváros” lakóit, valamint felhívjuk a figyelmet az avarégetés adta ártalmak csökkentésének lehetőségeire, az égés és a füst káros hatásaira is.