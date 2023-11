Napokon múlhat a sikeres jövő

“Tiéd a holnap - A jövő kreatív tehetségeiért" néven új, a magyar felsőoktatásban egyedülálló programot indított a szegénysorból érkező fiatalok felkarolására Magyarország vezető művészeti és design egyeteme.

“A MOME megújítása során kiemelten építünk az adatokra, saját adatelemző csapattal dolgozunk. Így azt is pontosan tudjuk, hogy a MOME hallgatói közösségén belül ma mindössze 6 százalék a hátrányos helyzetű, szegénysorból induló fiatalok aránya. Ez azt jelenti, hogy társadalmi és földrajzi tekintetben Magyarország egy része egészen máig láthatatlan volt az egyetem számára, pedig biztosra vehetjük, hogy a tehetségek aránya ezekben a csoportokban és térségekben sem alacsonyabb. Ennek feloldására teszünk most kísérletet”

- fogalmazott a program bejelentésekor Böszörményi-Nagy Gergely, a Moholy-Nagy Művészet Egyetemért Alapítvány elnöke, a program ötletgazdája.

Önbizalom is kell a sikerhez

A programba kerülő tehetségeket ösztöndíjjal támogatják, és két teljes éven át, komplex módon fejlesztik majd. A gyakorlati órák során rajzot, festést, mintázást, fotózást, modellezést tanulnak, és megismerkednek a tervezői látásmód alapjaival is. A folyamat végére minden résztvevő rendelkezni fog azzal a személyes kreatív portfólióval, amely továbbtanulásuk alapját jelentheti. Érdekesség, hogy a kétéves felkészítés során a középiskolások mellett egy-egy diákmentor is segédkezik majd, a MOME jelenlegi hallgatóinak sorából. Ők többek között a felvételi anyag összeállításában támogatják majd fiatalabb társaikat.

Nagy hangsúly kerül a résztvevők mentálhigiénés támogatására, önbizalmuk erősítésére is. A Tiéd a holnap szakértői csapatának tagja, Gyarmathy Éva szakpszichológus szerint a hátrányos helyzetű fiatalok sokszor maguk is kételkednek tehetségükben, amit a programnak kezelnie kell.

„A képzést végigcsinálva, saját fejlődésük útjait végigjárva kaphatnak megerősítést abban, hogy van keresnivalójuk a sikeres emberek között"

‒ mondta. A szakember arra is kitért, hogy a kreatív képzés más előnyökkel is együtt jár: a művészetek általánosságban is az idegrendszeri és lelki harmónia leghatékonyabb támogatói.

Fotó: MOME Gyarmathy Éva szakpszichológus

Koós Pál, a MOME általános rektorhelyettese lapunk kérdésére elmondta, hogy ő maga Nyíregyházáról indulva nyolc sikertelen próbálkozás után jutott be a MOME-ra. Koós azóta sikeres formatervező művész, számos nemzetközi és hazai díj birtokosa.

„Szeretném, ha ez a program sokaknak tudna segíteni abban, hogy ne kelljen pusztán a támogató közeg hiánya miatt ennyiszer felvételizniük, és hozzám hasonlóan olyan hivatást találjanak, amely folyamatos örömforrás a számukra" ‒ jegyezte meg.

Járják az országot

A MOME alapítványának elnöke úgy véli, hogy jelentős szellemi és kreatív tartalék lehet a felzárkózó térségekben, számos tehetséges fiatallal. „Ha tehetséggondozás, akkor nem tehetjük meg, hogy az ország egyes régióiról megfeledkezünk. Ebben a programban nemcsak azt tekintjük majd sikernek, ha egy-egy résztvevőnk eredményesen felvételizik a MOMÉ-ra, hanem azt is, ha máshol tanul tovább, ha perspektívaváltást érünk el az életében” - fogalmaz Böszörményi-Nagy.

Fotó: MOME Böszörményi-Nagy Gergely

Az elmúlt időszakban Miskolcra, Debrecenbe és Pécsre, vonzáskörzetük kisebb településeire és tanodáiba látogatott el a MOME szakmai csapata, hogy személyesen is találkozzanak az érdeklődő középiskolásokkal. A következő évben Szabolcs vármegye kisebb településeivel, a Kecskemét–Szolnok–Cegléd háromszöggel, valamint Székesfehérvár és környékével bővül a program hatósugara, helyi civil szervezetekkel, tanodákkal, önkormányzatokkal szoros együttműködésben.

Így lehet jelentkezni

A pályázat legfontosabb és legizgalmasabb eleme a tanuló által készített kreatív anyag, amelyben a jövőképének vagy lakókörnyezetének bemutatását várják, kisfilm, rajz, festmény, fotó vagy írás formájában. A terjedelmet illetően Koós Pál elmondta, hogy nincs megkötés.

Fotó: MOME Koós Pál

„A lehető legnagyobb szabadságot szeretnénk adni a jelentkezőknek az anyaguk összeállításában, a lényeg, hogy a számára legjobban kézre eső módon mutassa be gondolatait, elképzeléseit”‒ fejtette ki az általános rektorhelyettes. Az egyetem szerint a kiválasztáskor nem a rajztehetséget vizsgálják, sokkal inkább az egyedi látásmódot, a sajátos problémamegoldó képességet és a személyes motivációt. A pályázati anyagok elbírálása után a legesélyesebbeket személyes beszélgetésre hívják, ezt követően hirdetnek eredményt.

Valóban a rászorulókon a hangsúly

A kiírás szerint mindenki benyújthatja a pályázatát, akiknek a családjában a keresők átlagjövedelme nem haladja a meg a medián jövedelem 60%-át, vagyis a 176 700 forintot. Annak érdekében, hogy a programmal valóban a szegénysorból érkező tehetségeket támogassák, a jelentkezéshez csatolni kell a rászorultságot igazoló dokumentumokat (a település jegyzője által erről kiállított papírt, a szegénységi küszöb alatt élőknél a szülői keresetigazolást, vagy az álláskeresési járadékról szóló igazolást).

Fotó: MOME

A diákokat kérik, hogy rövid, egyoldalas motivációs levélben is részletezzék, miért szeretnének bekerülni az ösztöndíjprogramba, és egy-egy ajánlólevelet is kell csatolniuk. „Ajánlást tehet szülő, családtag, tanár, mentor, iskolatárs, a jelentkezőt jól ismerő személy. A lényeg az, hogy olyan ajánlások legyenek, melyek számunkra jól használható információkat adnak a jelentkezőről. Minél részletesebb, annál nagyobb segítséget jelenthet számunkra"‒ folytatta a részletek ismertetését Koós.

„Aki esetleg most lemarad, ne keseredjen el, jövőre is indul a program. Addig is állunk mindenki rendelkezésére, ha tanácsra, szakmai konzultációra van szükség"‒ biztatta a jelentkezőket az egyetem általános rektorhelyettese.

A siker művészetét is tanítják a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen

