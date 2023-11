Napjainkban nem csak a nagyvállalatoknak, de akár a kis- és középvállalkozásoknak is szüksége van informatikai háttérországra, akkor is, ha nem az IT területén tevékenykednek. Összegyűjtöttük, mit érdemes végiggondolni, mielőtt kiválasztjuk, kire bízzuk online működésünket.

Folyamatosan digitalizálódó világunkban ma már az sem nélkülözheti az informatikai megoldásokat, akinek a fő tevékenysége köszönőviszonyban sincs a bitek és byte-ok birodalmával. Gondoljunk csak bele, ma már elég, ha valaki bármilyen terméket vagy szolgáltatást szeretne értékesíteni, nem fogja megúszni az online jelenlétet.

Persze, könnyen legyinthetnek erre azok, akik egy kiszolgált otthoni számítógépen intézik a cégük vagy vállalkozásuk ügyes-bajos dolgait, azonban érdemes belegondolni, hogy elég egy hardverhiba, esetleg egy hosszabb ideig tartó áramszünet, és az üzlet máris digitális támogatás nélkül marad. Nem beszélve a kiberbűnözőkről, akik ma már egyre kifinomultabb módszerekkel vadásznak áldozataikra. Ráadásul, egy rosszul vagy sehogyan sem védett cég kifejezetten csábító célpont, például egy zsarolóvírussal operáló digitális bűnbandának, a tulajdonosnak pedig sok pénzébe kerülhet, hogy visszakapja az irányítást a cége felett.

Ebben az állandóan változó környezetben tehát már nem nélkülözhetőek a megbízható IT-szolgáltatások, legyen szó szerver üzemeltetéséről, informatikai biztonságról, vagy épp technikai támogatásról. Természetesen, egy kisvállalkozásnak nincsenek olyan anyagi eszközei, mint egy nagyvállalatnak, a jó hír azonban az, hogy a különféle informatikai háttérszolgáltatásokat ma már testreszabottan, az igényeinknek megfelelően – és azokhoz árazva – lehet kiválasztani. Azt, hogy mire érdemes odafigyelni, Hajmási Gergely, a Telekom hosting szolgáltatásainak szakértője segít értelmezni.

„A laikusok számára érdemes egy picit körüljárni, hogy pontosan mit is jelent a szerver hosting szolgáltatás vagy az adatközponti szolgáltatás” – mondta Hajmási Gergely. „A hasonló szolgáltatások képezik az internet „szívét”, ilyen központok szolgálják ki a különféle online adatkéréseket és tartalmakat. Egy adatközpont szigorúan védett létesítmény, kiemelt fizikai és digitális biztonsággal. Ez azt jelenti, hogy 24 órás biztonsági szolgálat, szigorú beléptetési rendszer és jogosultság-kezelés gondoskodik róla, hogy az ügyfeleink adatai ne kerüljenek illetéktelen kezekbe.”

A szakértő kiemelte, hogy hasonló szolgáltatás kiválasztásakor az egyik legfontosabb, az úgynevezett SLA (service level agreement – a szolgáltatás szintjéről szólól megállapodás) részleteinek alapos ismerete.

„Az SLA rendelkezik arról, hogy az adatközponti szolgáltatás során milyen tekintetben áll a szolgáltató az ügyfél rendelkezésére” – magyarázta Hajmási Gergely. „Ilyen lehet az áramellátás, az internetkapcsolat biztonsága, a hűtés, a tűzbiztonság, vagy például a szerverbarát oltókörnyezet kialakítása. Az SLA-k fontos mérőszáma, hogy pl. úgynevezett „három kilences”, „négy kilences” vagy „öt kilences” rendelkezésreállást vállal az adott szolgáltató egy adott technikai paraméterre éves szinten. Előbbieknél egy év során 99,9, illetve 99,99 százalékosnak kell lennie az adott szolgáltatásnak (pl. áramellátásnak), míg utóbbinál 99,999 százalékosnak. A különbség parányinak tűnhet, azonban míg az utóbbinál ez egy év alatt legfeljebb csupán 5 perc áramkimaradást jelent, addig a „négy kilences” SLA esetén már egy, míg 99,9%-os SLA-nél ez már több nyolc órás kimaradás (és mégis ez a leggyakoribb vállalási mérték). Utóbbi egy cég életében komoly problémát jelenthet, gondoljunk csak arra, mi történik, ha egy webshop nyolc órán át elérhetetlen, például a Black Friday idején.”

A fentiekhez – ha elérhető az információ – érdemes utánanézni, hogy a kinézett adatközpont rendelkezik-e úgynevezett kettős árambetáplálással, azaz két, egymástól független helyről is kap-e energiát. Ez azért fontos, mert ha az egyik irány leáll – például, mert egy építkezés során egy munkagép feltépi a kábelt – ne legyen fennakadás a működésben. Természetesen, egy megbízható adatközpontban működnek szünetmentes tápegységek, amelyek azonnal működésbe lépnek áramkimaradás során, hosszabb távú probléma esetén pedig dízelgenerátorokat vetnek be, amelyek akár napokon keresztül is tudják működtetni a szervereket. A szakértő szerint a megbízható szolgáltatók a weboldalukon jelzik a hasonló rendszerek meglétét, így, ha ilyesmivel nem találkozunk, érdemes lehet másik szolgáltatót keresni.

Felmerülhet az internetkapcsolat és a hűtési megoldások kérdése, azonban egy profi adatközpont vagy szerverszolgáltató esetén ez magától értetődő; olyan óriási sávszélességű csatlakozások kötik össze a központot a magyarországi és nemzetközi, úgynevezett gerinchálózatokkal, amik lehetővé teszik, hogy az adatok villámgyorsan és veszteség nélkül jussanak el egyik pontból a másikba. Ilyen kapcsolat a BIX (Budapest Internet Exchange vagy a Tier 1 kategóriába tartozó internetszolgáltatók (azaz ISP-k).

„Sok cég számára fontos lehet, hogy az adataikat az országhatárokon belül tárolják, bizonyos vállalatok és intézmények esetén erről törvény is rendelkezik, de ettől függetlenül is sokaknál elsődleges szempont, hogy a hazai hatóságok hatáskörében legyenek az adataik”

– hívta fel a figyelmet Hajmási Gergely. „Sok esetben az is lényeges szempont, hogy legyen magyar nyelvű ügyfélszolgálat és műszaki támogatás, ilyesmit a Telekom tud nyújtani az ügyfeleinek.”

A Telekom szolgáltatása abból a szempontból is kiemelkedő – ami lényeges lehet a szolgáltató kiválasztásakor – hogy nem csak az ügyfélszolgálat érhető el a nap 24 órájában, hanem az úgynevezett hosting operátori jelenlét is éjjel-nappal adott az adatközponti helyszíneken. A műszaki szakemberek technikai ügyfél support, folyamatos felügyelet, illetve adott esetben akár azonnali hibaelhárítási munkálatokat végeznek el, azonban a legtöbb helyen csak a „hagyományos” munkaidőben érhetőek el, vagy külön előzetes ügyfél jelzésre jelennek meg ott, bizonyos időn belül. A Telekom 24 órás hosting operátori jelenléte azonban lehetővé teszi, hogy akár szilveszter éjjel is azonnal be tudjon menni az ügyfél a saját szerveréhez, ha valamiért erre lenne igénye.

Az adatközpontok, illetve az ott üzemeltetett szerverek hatalmas előnye, hogy a vállalkozásoknak nem kell komoly összegeket fordítania az informatikai infrastruktúra megvásárlására és kiépítésére, ami komoly, sok millió forintos tétel is lehet. Ezzel szemben a Telekom legkisebb virtuális szerverét már havi pár ezer forintért lehet bérelni, amiért cserébe egy globális telekommunikációs óriáscég professzionalizmusát és a már említett magas rendelkezésre állást várhatja az ügyfél.

Persze, nem mindegy, hogy milyen szervertípusra van szüksége az adott cégnek: az említett virtuális szerver lényege, hogy egy sok fizikai gépből álló, minden értelemben redundáns erőforrás halmazból akár több száz vagy ezer virtuális masina is futhat, aminek több hatalmas előnye is van, például a fizikai hardver karbantartása során a virtuális gépek nem állnak le egyetlen pillanatra sem, azokat ugyanis a piacvezető virtualizációs technológia segítségével pillanatok alatt más gépre lehet költöztetni, anélkül, hogy ebből a felhasználók bármit is tapasztalnának.

„Fontos, hogy a virtuális szerverbérletünknél nem csak a „vasat”, azaz a kiszolgáló hardvert és a virtuális szerverkörnyezetet adjuk, hanem a virtuális rétegig rendszergazdai szinten az üzemeltetést is ellátjuk”

– mutatott rá Hajmási Gergely. A Telekom szakértője azt is elárulta, hogy a virtuális mellett fizikai szerverek bérlésére is van lehetőség tetszőleges konfigurációban, de akár arra is, hogy egy vállalkozás a saját szerverét helyezze el a szolgáltató adatközpontjában.

A szerverek működéséhez többféle fontos támogató szolgáltatás is kapcsolódik, ezek közül talán az egyik legfontosabb a biztonsági adatmentés. A Telekom adatközpontjaiban olyan redundáns tároló rendszerek is működnek, amelyek biztosítják, hogy bármilyen probléma esetén az adatok a mentési gyakoriságnak megfelelően korábbi állapotokból visszaállíthatóak – ez kiemelt fontosságú lehet, például az említett zsarolóvírusos támadások esetén. Az adatmentés mellett pedig igény esetén olyan IT-biztonsági szolgáltatásokkal is védik az ügyfeleket, mint a menedzselt határvédelem, az emailes védelem, illetve a túlterheléses támadásokat meggátló Ddos-védelem.

„A Telekom mindezeket széles kompetenciájú szakember gárdájával üzemeltetni is képes, hogy az ügyfeleinknek ténylegesen csak a saját üzletével kelljen foglalkoznia” – tette hozzá Hajmási Gergely. A cég szakértékesítői természetesen bármilyen kérdés esetén készségesen elmagyarázzák az érdeklődőknek, hogy melyik szolgáltatást milyen céges működéshez ajánlják.

Természetesen, napjainkban már kiemelt szempont a hasonló szolgáltatások fenntarthatósága is, a Telekom ezen a téren is igyekszik példát mutatni.

A víz felhasználását tekintve a Telekom adatközpontjai kifejezetten fenntarthatónak számítanak: mivel zárt rendszerről van szó, így a hűtésre használt víz mennyisége nem csökken, azt pótolni sem szükséges.

„Ami az energiafelhasználást illeti, úgynevezett zöld tanúsítványok segítségével gondoskodunk róla, hogy az általunk beszerzett energia megújuló forrásból származzon, az új processzorok, szerverek beszerzésénél pedig egyre hatékonyabb, zöldebb eszközök beszerzése kiemelt fontosságú” – hangsúlyozta a szakértő.

