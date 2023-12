Akár már egy átlagos hétköznapunk során is rengeteg pillanat adódhat, amikor nagy szükségünk lenne egy autóra, amivel könnyedén és gyorsan odaérhetünk találkozókra, elintézhetjük a teendőinket. Extra kihívást jelenthet egy hétvégi nagybevásárlás, egy születésnapi bulira való eljutás vagy az ünnepekre készülődés. Cikkünkben olyan helyzeteket veszünk sorra, amikor különösen nagy szükség van egy megbízható autóra, és tökéletes megoldás az autómegosztó szolgáltatás.

Egy utolsó pillanatos ajándékvásárlás története

Péter idén is rengeteget dolgozott, így csak elsuhantak mellette a napok, majd hetek, egészen édesanyja 60. születésnapjáig. A nagy rohanásban csak aznap tudatosult benne, hogy a többi teendő mellett az ajándékvásárlás sajnos kimaradt. Bár nem könnyű az utolsó pillanatban megfelelő ajándékot találni, de eszébe jutott, hogy egykori otthona környékén van egy drogéria, ahol árulják még azt a parfümöt, amit édesanyja évekkel ezelőtt vásárolt magának. Nagy kedvence volt, hosszú ideig spórolt a minőségi kozmetikumra, és csak különleges alkalmakkor használta. Péter felhívta az édesapját, hogy megkérdezze tőle, mi volt a parfüm neve, és hogy a bolt nyitva van-e még. Szerencséje volt, megtudta a parfüm nevét, és a bolt is minden nap este 8-ig nyitva tartott. Így már csak az odajutást kellett megoldania.

Elővette a telefonját, és pörgetni kezdett az alkalmazások között. Gyorsan meg is találta, amit keresett, a wigo autómegosztó appját. Többször gondolt már rá, hogy kipróbálja a közösségi autózást, de valahogy eddig ez kimaradt az életéből. A szűk határidő ezúttal jó alkalmat jelentett, hogy rászánja magát és wigo-val menjen a parfümért. Ehhez azonban még szüksége volt egy gyors regisztrációra, ami csak pár percébe, de pénzbe egyáltalán nem került, ugyanis idén év végéig még díjmentesen lehet csatlakozni. Ezután már csak megnyitotta a szolgáltatás térképét, amin látható, milyen autók érhetőek el éppen a közelében. A térkép egy olyan 100 km² területű wigo zónát jelöl, ahol bárhol felvehetők és leparkolhatók az autók.

Gyorsan meg is találta a számára megfelelő autót, egy elektromos Peugeot 208-at, amivel hamar megjárta az utat otthonról a drogériáig. Ráadásul épp az utolsó darabot sikerült elcsípnie a parfümből, így boldogan vezetett haza, gondolatban pedig már az átadást tervezgette.

A hétvégi nagybevásárlás problémája

Andris még alig 4 éves, de határozottan állítja, hogy a kedvenc ünnepe a karácsony. Ami persze együtt jár a közös készülődéssel, a fenyőbeszerzéssel, a vásárlással. Rettenetesen izgatott, amin az sem segít, hogy hetek óta mindenhol az ünnepi készülődés nyomaira bukkan: az utcán díszbe borulnak az addig kopár villanyoszlopok és a fák, a boltokból csak úgy ömlik kifelé a mindenféle ízű szaloncukor, így Andrist akaratlanul is magával ragadja a karácsony szelleme.

Szüleit ugyanakkor az elmúlt napokban az ünnepi hangulat helyett inkább a tervezés foglalkoztatta, az autójuk ugyanis használhatatlanná vált, a motor beadta a kulcsot. Andris édesapja végül egy rövid netes kutakodás után eldöntötte, hogy idén a wigo autómegosztó fogja kihúzni őket a bajból, és egy pazar Peugeot 308-cal intézik majd a hétvégi bevásárlásokat. Néhány gombnyomással le is töltötte a wigo appot, majd lefoglalta és házhoz rendelte szerdán a kinézett kocsit, péntekre.

Az autómegosztó segítségével minden fennakadás nélkül sikerült is bevásárolniuk a hétre, és Andrisnak annyira megtetszett a Peugeot, hogy egy ilyen kisautót is kinézett magának az egyik játékboltban. Szülei örömmel megvették neki, hiszen a parkolási díjakon és tankoláson megspórolt pénzbe bőven belefért. Sőt, eldöntötték, hogy a nagyihoz is wigo-val mennek le, hiszen az autó bizony már csak jövőre lesz megjavítva.

A wigo a születésnapi bulikba is elkísér

Lilla és Eszter mindig nagy elánnal vágnak neki a decembernek, ami az egyik kedvenc hónapjuk. Ebben az időszakban a karácsony mellett több közös barátjuknak is születésnapja van, amit rendszerint egyben ünnepelnek meg. Az elmúlt években már hagyománnyá vált a baráti körben, hogy egy óriási bulit rendeznek, amelyre mindenki visz valamit. A lányokra idén a sütés-főzés jutott, pontosabban kétféle sütit és egy tál puncsot kellett készíteniük. Csakhogy a csapat idén úgy döntött, hogy a születésnapi partit Gábornál tartják Dunakeszin, a két lány viszont Óbudán lakott. A helyszínre való eljutást így alaposan át kellett gondolniuk.

Első nekifutásra úgy gondolták, hogy tömegközlekedéssel simán eljutnak majd Dunakeszire, ám a parti napján rádöbbentek, hogy a vártnál több csomagjuk lett, ráadásul a puncs különösen nagy veszély-faktort jelent a zsúfolt járműveken. Így elkezdték körbetelefonálni a barátaikat, hátha valaki tud rajtuk segíteni egy fuvarral, de nem jártak sikerrel. Így Lillának – akinek bár több mint öt éve megvolt a jogosítványa, de a fővárosban nem szokott vezetni – gyors döntést kellett hoznia, hogy hajlandó-e átvezetni a városon, és elfuvarozni Esztert a csomagokkal együtt Dunakeszire.

A döntés gyorsan megszületett, már csak egy használható autót kellett szerezniük. Praktikusnak tűnt, ha egy közösségi autómegosztó kocsiját választják, egy kicsi, kompakt és manuális váltós autót kerestek. Ekkor vetődött fel a wigo, aminek az oldalát böngészve meg is találták a számukra ideális Fiat 500-ast. Már csak arra volt szükségük, hogy a szolgáltatás térképén megkeressék a hozzájuk legközelebb eső ilyen autót, majd elinduljanak a bulira. Szerencsére a lakásuktól alig 300 méterre parkolt is egy kocsi, amellyel alig 1 óra eljutottak Dunakeszire. Utána pedig amiatt se kellett aggódniuk, hogy mennyi időre hozták el az autót, ugyanis az appban időalapon a legkedvezőbb díjazást számolta nekik a rendszer.

Nem csak a repülővel, a wigo-val is szárnyalhatsz

Simon hatalmas lehetőséget kapott, ugyanis magyar újságíróként egy nemzetközi tech mogullal készíthetett nagyinterjút. Ráadásul nemcsak egy online beszélgetésre kerül sor, hanem személyesen, a cég berlini székhelyén fognak találkozni.

Az utazást megelőző napokban úgy döntött, hogy ezúttal nem a saját autójával megy ki a reptérre, hanem inkább a wigo-n keresztül foglal magának autót. Az appban kiválasztott egy 3 ajtós MINI-t, amit az indulás reggelére meg is rendelt. Külön könnyebbség volt, hogy az autómegosztó dedikált parkolóval rendelkezik a reptéren (Holiday Parkoló), így a parkolással sem lesz gondja.

Fotó: Shutterstock

Mint ahogyan azon sem kellett aggódnia, hogy mennyire lesz költséges az utazása, hiszen a végső összeg előre tervezhető a szolgáltatással. Amennyiben a reptéren teszi le valaki az autóját, úgy az út díján felül 3290 forintba, míg ha onnan indul, akkor 1690 forintba kerül a szolgáltatás.

