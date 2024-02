250 milliós aranyrúd az első randin?

Az első néhány randi helyszínének kiválasztása mindig komoly fejtörést okoz: szeretnénk elkerülni az unalmas, megszokott helyszíneket, ugyanakkor nem vagyunk biztosak abban, mi az, ami biztosan tetszeni fog a választottunknak. A cikkben olyan helyszíneket és programlehetőségeket gyűjtöttünk össze, amelyek túlmutatnak a mozi-vacsora-korzózás kombináción, és olyan élményt ígérnek, amelyre sok év múlva is szívesen gondolunk vissza.

Japánkert

Egy sétálós, beszélgetős, lassú randevú tökéletes helyszíne lehet egy gyönyörű városi kert, ahol buja növényzet, madárcsicsergés és nyugalom vesz körül minket. A csaknem egy évszázados zuglói Japánkert a Varga Márton Kertészeti és Földmérési Technikumhoz tartozik, de belépőjeggyel bárki számára látogatható. Japánban honos növények között sétálhatunk, és itt találjuk az ország egyik legidősebb szecsuáni mamutfenyőjét. A kert „szíve” egy tórendszer, amelyhez vízesés, több híd és kis sziget is tartozik. Az egyiken, a Sóhajok-hídján a legenda szerint kívánhatunk is valamit.

Van Gogh – The Immersive Experience kiállítás

A BOK Csarnok 20 ezer négyzetméteres, multimédiás kiállításán olyan érzésünk támadhat, hogy egyenesen belesétálhatunk Vincent van Gogh híres, élénk színeket felvonultató festményeibe. És mi lehet romantikusabb, mint a híres, aranyló sárga búzamezőn, vagy a csillagokkal teleszórt mélykék ég alatt sétálni a randipartnerünkkel? A rendhagyó kiállítás tökéletes helyszín akár szelfikhez is, hogy megörökítsük fotókkal is az élményt.

Apáthy-szikla

A Látó-hegy egy 376 méteres magaslat a II. kerületben, amit egy különleges sziklacsoport vesz körül. Amellett, hogy ideális helyszín a feltöltődéshez és egy romantikus sétához, könnyű elérni a belvárosból. Meg kell küzdeni egy izzasztó emelkedővel, de a szikla mellett Budapest egyik legszebb panorámája fogad, a város itt szó szerint a lábunk előtt hever: látjuk innen a Normafát, a János-hegyet és Hűvösvölgyet is. A sziklacsoport körül egy fémkerítéssel biztosított tanösvény is fut, a zöld jelzést követve pedig az erdő csendjébe és a Kőkapu nevű geológiai képződményhez jutunk.

Pénzmúzeum Panoráma Terasz

Ha inkább egy patinás épület tetejéről gyönyörködnénk a város látképében, az egykori Postapalota épületében megnyílt Magyar Pénzmúzeum és Látogatóközpont tetőterasza tökéletes választás. Az épület látványa a középkori várak hangulatát idézi bástyáival, körtornyaival, így igazán különleges helyszín lehet egy különleges randevú helyszíneként.

A legfelső szint háttérbe helyezésével kialakított tetőraszon, a lounge hangulatú bárban kényelmes kanapékon foglalhatunk helyet, de a közvetlenül a terasz üvegkorlátjánál elhelyezett asztalok mellől is csodálhatjuk a panorámát. A látogatást érdemes összekötni a Pénzmúzeum felfedezésével, ahol kb. 2400 négyzetméteren kapunk betekintést a pénz kultúrtörténetébe. Itt kipróbálhatjuk, milyen tőzsdézni és gazdálkodni, és még egy 250 millió forint értékű aranyrudat is megemelhetünk. A múzeum ingyenesen látogatható, de időpontot kell foglalni az előre meghirdetett napok kivételével.

Fellini Római Kultúrbisztró

Nem kell megvárni a balzsamos nyári estéket ahhoz, hogy a Római-partra beszéljünk meg találkozót: a Fellini ugyanis már fűtött, téliesített terekkel is vár. Nincs is jobb egy hideg napon, mint világmegváltó beszélgetéseket folytatni egy finom forró ital mellett, vagy csak csendben, összebújva figyelni a Dunát a vidám, cirkuszos tematikát idéző enteriőrből. Ha nem ragaszkodunk a „hagyományos” délutáni, esti randevúhoz, egy kiadós, lassú reggelire is meghívhatjuk ide szívünk választottját.

Veszprémvölgy

Veszprémbe sem tart tovább az út, mint a Balaton kapujához. Itt szinte bármerre indulunk, hosszú, romantikus sétákat tehetünk, ahol sziklák, romok, és az egész településen át kanyargó Séd mellett sétálhatunk. Olyan látnivalók sorakoznak ezen az útvonalon, mint a Gulya-domb, a régi kisvasút végállomása és a felújított egykori kisvonat, az ősi lényeket ábrázoló falfestményekről híres Tethys-alagút, a Margit-romok, a Benedek-hegy sziklái, vagy a Szerelem-sziget (ami ma már nem igazi sziget). Veszprém a szűk sikátorok, lépcsők, gyönyörű parkok városa is, ahol az árkádokban és a kis tereken hangulatos kávézók, éttermek várnak.

Board Game Cafe

Ha a társasjátékok iránti rajongás az egyik közös pont, a Ferenc körúton található Board Game Caféval nem lőhetünk mellé. Budapest első társasjátékos kávézójában több mint 1200 játék közül választhatunk, amelyeket típusonként és nehézségi szintek szerint csoportosítottak a hely játékmesterei. Lehet játszani kettesben, de arra is van lehetőség, hogy egy szervezett játékos eseményhez kapcsolódjunk, és persze a legújabb társasjátékokat is kipróbálhatjuk. Az asztalunkat egy automatizált foglalórendszeren keresztül előre biztosíthatjuk. A tematikus kávézó mottója egyébként egy Platóntól származó idézet, amit érdemes megfontolni: "Többet megtudhatsz másokról egy óra játék, mint egy év beszélgetés alatt".

Hajózás a Dunán

Egy romantikus sétahajózás olyan élmény, amiről az unokáknak is lehet mesélni. Többféle árkategóriájú, és különféle programokkal – vacsorával, koncerttel, stb. – összekötött hajóutak közül választhatunk. Májustól elérhető lesz a leginkább pénztárcabarát verzió is: újraindul ugyanis a MAHART Budapesti Körjárata a Duna fővárosi szakaszán. A hajók a Vigadó téri állomásról indulnak, az Akadémia kikötő – Margit-sziget – Battyhány tér – Nemzeti Színház útvonalon térnek vissza az indulási helyszínre.

Corvin Dumaszínház

A játék mellett egy stand up műsor meghallgatása (és jó eséllyel a show okozta jókedv) is segít abban, hogy jobban megismerjük egymást. Itt garantáltan kiderül, mennyi humorérzékkel van megáldva a partnerünk, és ráadásként egy kellemes vacsorát is elkölthetünk. Jó, ha előre átgondoljuk, hová tudunk beülni még egy pohár borra az előadás után a környéken, hogy együtt elevenítsük fel a legjobb poénokat.

Aligai magaspart

Budapestről vonattal is másfél óra alatt elérhetjük a Balatont, ahol lépten-nyomon romantikusabbnál romantikusabb randihelyszíneket találunk. Már a tó „kapujában” egy mesés helyre bukkanhatunk: a hivatalosan Balatonvilágoshoz tartozó aligai magaspartra és a Csók István sétányra. Innen elképesztő a panoráma, egészen Tihanyig el lehet látni, és még a szerelemlakatokkal ékesített, hófehér „Sóhajok Hídján” is átsétálhatunk. Aki fokozni szeretné mindezt, időzítse naplemente idejére a randevút!

