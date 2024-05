Míg korábban az áram útja az erőművektől indult és az otthonokban ért véget, ma az ügyfelek egy része napelemei révén nem csak fogyaszt, termel is energiát. Így az energia az otthonokból is tovább indul a többi felhasználóhoz az áramhálózaton keresztül. Az új helyzet új megoldásokat követel. Papp Gergő, alias Pimasz úr utánajárt, milyen technológiákkal és okos eszközökkel épül ma a jövő áramhálózata.

A technológiai fejlesztéseknek hála egyre precízebb, hatékonyabb gépeket alkotunk és természetesen használunk is. Azon túl, hogy ezeknek megvan a maguk előnye és jelentősen növelik a komfortérzetünket, hatványozzák is az energiaigényünket. Digitálisan, távolról állítható fűtés/hűtéstől az alkalmazáson keresztül elindítható mosógépen és garázskapun át a kedélyesen csevegő okosotthon rendszerekig rengeteg elektromos eszközt, kütyüt, akkumulátoros szerkezetet használunk a fogyasztás oldalon. Viszont egyre jelentősebb a lakossági és ipari oldalon is megjelenő napelemhasználat, hatalmas napelemtelepek létesülnek, melyek – ha az időjárás is úgy gondolja – képesek jelentősen visszatáplálni a hálózatba. Ahogy egyre több áramot használunk és termelünk is, a hálózatot képessé kell tenni arra, hogy a plusz energiát fogadja, és oda továbbítsa, ahol szükség van rá.

Nem akkor használjuk fel az energiát, amikor megtermeljük

Ráadásul a napszakok változását is le kell követni. A nappali órákban termelnek a napelemek, ezzel megugrik a napelemekből érkező energia mennyisége. Ezt az energiát azonban jellemzően később és földrajzilag is másutt használjuk fel. Ezért – hogy a lehető legnagyobb mértékben legyen képes fogadni a megújuló energiaforrásokkal termelt áramot – szükség van az ezt szállítani képes hálózatok fejlesztésére és speciális okoseszközökre.

Tényfeltáró videójában Pimasz úr az E.ON szakembereinek segítségével ismertet meg bennünket azokkal az innovatív módszerekkel és eszközökkel, amelyekkel a szakértők felveszik a harcot ezekkel a kihívásokkal és építik a jövő áramhálózatát. A videóban távolról adatokat továbbító smart mérőket, feszültségszabályozó újításokat és egy konténer nagyságú akkumulátort is láthatunk, illetve megtudhatjuk, hogyan változott meg és milyen irányban fog még változni az áramtermelés.

Egyre több energiát fogyasztunk, de honnan lesz erre kapacitás?

A fenntarthatóság az áramtermelésben is egyre markánsabb trendként jelenik meg, nemcsak a szolgáltatók oldalán, hanem mi fogyasztók is kifejezetten azt szeretnénk, hogy az áramtermelés a hagyományos szén-gáz-fa triumvirátustól elmozduljon a megújulók felé.

Az E.ON lakossági felmérést végzett több energiafogyasztást érintő kérdésben, melyből többek között az is kiderült, hogy mit szeretnének az emberek, milyen forrásból érkezzen az energia a jövőben. A megkérdezettek szinte egyöntetűen a megújuló energiaforrások arányát növelnék, különösen a nap és szélenergia, valamint a geotermikus energia felé szeretnék dönteni a mérleg nyelvét.

A kutatásból az is kiderült, hogy a válaszadók a nem túl távoli jövőt tekintve a digitalizáció és a lakosság által használt naperőművek és tárolók térnyerésében bíznak.

Hogy a lehető legnagyobb mértékben legyen képes fogadni aztán elosztani a megújuló energiaforrásokkal termelt áramot, szükség van az ezt szállítani képes hálózatok fejlesztésére. Ezért az E.ON Hungária Csoport a következő években egymilliárd eurónyi, azaz mintegy 400 milliárd forintot tervez fordítani áramhálózatai fejlesztésére Magyarországon, a videóban is bemutatott innovációkat alkalmazva.

Pimasz úr áramhálózatot bemutató videósorozatának korábbi részeiből azt is megtudhatjuk, hogyan működik az energiahálózat, milyen rendszereken keresztül jut el a konnektorunkig, és mi történik akkor, ha például egy komolyabb vihar esetén a hálózati csapatnak lánctalpasba kell ugrania, hogy megjavítsa a megrongálódott vezetékeket.

