Mi magyarok bizony szeretünk összejönni, ahogy, a Soproni sör erre a reklámjaiban is rámutat. Lehet ez szülinap, kártyaparti, egy nap a strandon, vagy történetesen a meccsnézés, a lényeg, hogy töltsük együtt. Három nagyon fontos tulajdonsága van a magyar népléleknek, melyek minden más nemzettől megkülönböztetnek minket. Az egyik a történelem. Ahogy Hajdu B. igazán velős, historikus kommentátori aranyköpése is bizonyítja, hogy vannak alapvető dolgok, amelyek csak nekünk jelentenek valamit: „Azt kell mondanom, amit már Dobó István is mondott 1566-ban az egri vár védése közben: feljöttek a törökök”. A másik természetesen a magyar nyelv, mely annyira különbözik minden mástól. Gundel Takács például így reagált egy sajnálatos öngólra: „Szegény Koszta, biztos elátkoszta ezt a pillanatot”. De mi nemcsak így, hanem kulturálisan is közös nyelvet beszélünk, és tudjuk, hogy minden harmadik margarinos dobozban pörkölt vagy töltött káposzta van. Rá is kanyarodhatunk a harmadik pontra, ami mi más lehetne, mint a furcsa gasztronómiai szokásaink, amitől a külföldiek hanyatt dobják magukat. Tegyük hozzá más népek szokásaitól meg mi emeljük meg a szemöldökünket. Szintén egy katartikusra sikerült Hajdu B. idézettel alátámasztva ez például úgy néz ki, hogy „Belemártja a vízbe, mint német turista a virslit a Balatonon”.

Mi viszont most arra vagyunk kíváncsiak, hogy olvasóink szerint mi jellemző inkább ránk, mi fejezi ki jobban a kulturális, nyelvi vagy történelmi összetartozásunkat?

Lássunk is hozzá!



? Mi nem hiányozhat egy autentikus családi kirándulásról? Sztaniolba csomagolt szendvics, amit a vonat indulása előtt már megeszünk

Egy pakli magyar kártya

Az a bizonyos margarinos doboz ? Melyik volt a hazai sportközvetítés legnagyobb „oltása”? Amikor Palik László csodálkozott, hogy „Hová tűnt Damon Hill”

Vitray Tamás rendhagyó „Gyere, Egérke” szurkolása Szöulban

Amikor Knézy nem értette a magyar zászlót az olimpiai nyitógálán ? Melyik a legbevállalósabb történelmi csapat? A hátrafele nyilazó lovasok

Az egri nők

A márciusi ifjak ? Mit nem köszönünk meg soha? A villanyszámlát

A gyógyszert

A „Jobbulás”-t ? Mit töltünk, ha együtt a társaság? Sört

Bort

Pálinkát… és sört ? Koccintunk sörrel? Még jó

Igen, mert rég letelt a 150 év

Nem, mert még kiömlik ? Hova mehet vissza, aki valamit elbaltáz? A fára

A balettba ugrálni

A szamárpadba ? Amikor valaki meccs közben a TV elé áll, annak Elmentek otthonról

Az apja nem volt üveges

Nem állt sorba, amikor az észt osztották ? Melyik a legmagyarosabb összejövetel? Bográcsozás

Disznóvágás

Szalonnasütés ? Melyik kitalált karakter lehetne a magyar szuperhős? János Vitéz

Lúdas Matyi

Erős Pista ? Mi nem fogyhat ki soha? Jókedv

Sör

Tejföl ? Mi az igazi strandétel? Lángos

Palacsinta

Hekk, de csak a Balatonon ? Mit mondunk, ha biztatjuk a csapatunkat? Csapjatok a lecsóba!

Hajrá, magyarok!

Ria-ria-Hungária! ? Melyik sportágban nem mehetünk haza aranyérem nélkül? (Több válasz is lehetséges) Kajak-kenu

Úszás

Vízilabda

Vívás

Kéziabda

Birkózás ? Mi a legemlékezetesebb sportsikerünk, ha nem a 6:3? ? Melyik sör a kedvenc? (Több válasz is lehetséges) Klasszikus világos

Gyümölcsös

Barna

IPA

Búza

