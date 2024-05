A futóversenyek az elmúlt években abszolút virágkorukat élik és töretlen népszerűségnek örvendenek. Az év egyik legjobban várt eseménye az NN Ultrabalaton, amely Közép-Európa leghosszabb futóversenye, hiszen a futóknak 211 kilométeres távot kell teljesíteniük a Balaton körül. Ezt megtehetik egyénileg vagy csapatban, futva és biciklivel is.

Idén egyéniben a férfiak között Erős Tibor volt a leggyorsabb, aki 17,5 óra alatt teljesítette a távot, nőknél pedig Nagy Katalin, akinek csaknem 20,5 óra alatt sikerült. A futók azonban nemcsak a sportteljesítmény kapcsán értek el igen szép eredményeket, hanem a jótékonyság területén is. Idén hatodik alkalommal volt lehetőségük a és az NN Ultrabalaton közös jótékonysági kampánya keretében az időmérő chipjeik letéti díját karitatív célra felajánlani, amelyet a helyszínen egyedi shakerekkel jutalmaztak. Ezúttal is egészségügyi céloknak, intézményeknek, civil szervezeteknek és alapítványoknak gyűjtöttek. Az összeget a BioTechUSA a cégcsoport társadalmi felelősségvállalási programjának keretében 15 millió forinttal egészítette ki saját költségvetésből, valamint lehetőséget biztosított arra, hogy vásárlói a webshopon keresztül is támogassák a kezdeményezést, amellyel összesen 22 994 180 forint gyűlt össze. Idén a Konduktív Óvodáért Alapítvány, az Őrzők Alapítvány, és a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet kapja a rekordösszegű támogatást. Az intézmények a támogatást kulcsfontosságú rehabilitációs és diagnosztikai eszközök beszerzésére, valamint kórházi épületek modernizálására fordítják.

Stábunk ott volt a célba érés helyszínén Balatonfüreden, megörökítve annak örömteljes pillanatait, továbbá megkérdeztük Erős Tibort, a kezdeményezés egyik nagykövetét, a szervezőket és azokat a futókat, akik jótékony felajánlást tettek, hogy miért volt ez fontos számukra. Mutatjuk a legjobb pillanatokat videón!

