Mi az, amivel egy cég egyszerre tehet az energiaellátás biztonságáért, a fenntarthatóságért, és még pénzt is kereshet vele? Cikkünkben szakértő segítségével mutatjuk be a fogyasztói rugalmasság lehetőségét.

Az energiaellátás nem épp egyszerűen kiszámítható folyamat, főleg, ha egy ország egész területén, milliónyi fogyasztót kell kezelni. Emellett a technológia is változott, a fix termelők, tehát az erőművek mellett egyre nagyobb szerepet kapnak a megújuló energiaforrások, amelyek termelése viszont sokféle tényező függvényében változhat. Így aztán sokszor merül fel olyan helyzet, amikor az épp működő energiatermelők kapacitását meghaladja a fogyasztás - ilyenkor persze lehet pótlólagos megoldásokat üzembe állítani, de ma már van ennél egy rugalmasabb módszer is, amelynek lényegét és előnyeit Tóth Zoltán, az E.ON Hungária Csoport egyedi ügyfél és települési megoldások értékesítési vezetője segítségével foglaljuk össze.

Tóth Zoltán

Pánikgomb helyett tervezés

"Tíz évvel ezelőtt az energiapiaci technológiák még egy jóval egyszerűbb felépítést tettek lehetővé: az egyik oldalon erőművek termelték az áramot, amely a másikon eljutott a fogyasztókig. A termelés és fogyasztás összhangját hatékonyan lehetett tervezni, de mára a helyzet megváltozott" - magyarázza Tóth Zoltán. "Világszerte megjelentek a megújuló energiát használó források, Magyarországon például erősen fejlődnek az időjárási elemekre épülő változatok, a napelemekkel az élen. Ezek azonban épp az időjárási körülmények miatt nem mindig ugyanolyan mértékben termelnek, miközben a fogyasztás továbbra is tud hirtelen kiugrásokat produkálni."

Korábban, amikor egy-egy ilyen túlfogyasztás volt tapasztalható, a hazai energiaellátást felügyelő MAVIR Zrt. figyelmeztetésére a szolgáltatók újabb termelőket, például erőműveket aktiváltak, hogy kiegyenlítsék a különbséget. E folyamatnál azonban ma már létezik jobb is, amelyet az E.ON szakemberei néhány éve már tesztelnek és elérhetővé tettek az ügyfelek számára Magyarországon is.

"A módszer lényege az, hogy túlfogyasztás esetén nem a termelést növeljük, hanem a fogyasztást csökkentjük, időben eltoljuk. Ennek pedig a legegyszerűbb módja az, ha az ügyfelekkel egyeztetve, a náluk működő berendezéseket bevonjuk a folyamatba, és a teljesítményüket ideiglenesen csökkentjük, vagy akár teljesen lekapcsoljuk."

Egy módszer, amivel mindenki jól jár

A Nyugat-Európában már bejáratott módszerben olyan cégeknek érdemes szerződni az energiaszolgáltatóval, amelyeknél működnek ideiglenesen, tehát akár 10-15 percre lekapcsolható, vagy leszabályozható berendezések. Az ügyfelek döntik el, melyik eszközeiket vonják be a folyamatba: a szolgáltató ezt felmérve állapítja meg a rugalmasság felajánlásáért fizetendő díj mértékét.

"Természetesen nem arról van szó, hogy az egész cég áramellátása megszűnik ilyenkor, hiszen nem kapcsolhatjuk le az irodaház világítását, a lifteket vagy a számítógépeket. De ha például egy olyan vállalatról beszélünk, amely többek között hűtőházakat működtet, amelyekben egy bizonyos hőmérsékleti intervallumon belül megengedhető az ingadozás, máris megvan a bevonható berendezés. Egy 15 perces leállásnál alig növekszik a belső hőmérséklet, de nem éri el a kritikus szintet, és a visszakapcsolás után hamar helyreállhat az eredeti állapot. Az áramfogyasztásban tehát az ügyfél nem lát majd különbséget a havi számlán, hiszen vissza kell hűteni a raktárt az eredeti szintre, az általunk fizetett díj azonban mindenképpen extra profitot jelent" - sorolja Tóth Zoltán.

A felmérés után, a szerződéskötéskor megállapított díjazás tehát extra bevétel a cégeknek, de a módszer országszintű hatása is fontos - ami aztán indirekt módon ismét plusz pont a cégeknél is. Minél több ügyfél száll be a fogyasztói rugalmasság folyamatába, annál könnyebb az időszakos igénynövekedések kiszolgálása anélkül, hogy ehhez új termelőket kellene beindítani. Ez pedig azzal jár, hogy közvetetten a résztvevő cégek is hozzájárulnak a fenntarthatóbb működéshez, a környezet megóvásához, az energiapiac ökológiai lábnyomának csökkentéséhez.

"Manapság egy vállalat eredményességét, sikerességét nem csak a bevétele, nyeresége határozza meg. Fontos az is, mennyire fenntarthatóan működik, milyen módon járul hozzá a környezet megóvásához: ha valaki partnerré válik ebben a rendszerben, onnantól ezt a hozzájárulást is beírhatja a fenntarthatósági jelentéseibe, amely további versenyelőnyt biztosít."

Egyszerű belevágni

Az érdeklődők könnyen tájékozódhatnak arról, be tudnak-e szállni a programba. Az E.ON oldalán is elolvasható, kik az ideális jelöltek: a módszert leginkább olyan iparági szereplőknek ajánlják, amelyek rendelkeznek legalább 200-300 kW zsinór fogyasztású lekapcsolható, avagy visszaszabályozható eszközzel, és a munkamenetük lehetővé teszi napon belül az esetleges 4-8 alkalommal történő 15 perces szabályozást.

"A fenti, hűtőházas példa mellett sokféle egyéb működési forma ideális lehet a fogyasztói rugalmasság bevezetéséhez. Irodaházak, szállodák, logisztikai központok egyes részei, acél-, cement-, papír- vagy gumigyártásban részt vevő cégek és sok egyéb vonható be, ahol egyes berendezéseknek nem kell folyamatosan, ugyanolyan szinten rendelkezésre állniuk" - magyarázza Tóth Zoltán. "Persze vannak olyan eszközök, amelyekre nem tud kiterjedni az újdonság, például akkor, ha egy gyártási folyamat közbülső eleméről van szó, amelynek kiesésekor a sor többi része sem tud működni. De gyakran még maguk a cégek sem tudják, milyen sok olyan berendezésük van, amelyek gond nélkül kivonhatók a fogyasztásból napi néhány alkalommal 10-15 percre."

Az E.ON aloldalán egy űrlap kitöltése vagy egy e-mailes érdeklődés után a szakemberek felveszik a kapcsolatot az ügyfelekkel. Az érintett berendezések vizsgálatát is a szolgáltató végzi el díjmentesen, ha pedig az eszközök valóban megfelelnek, kezdődhet a szerződéskötés. A folyamathoz a cégek részéről semmilyen beruházási vonzat nem szükséges, ráadásul az E.ON által felszerelt energiamenedzsment-rendszer további előnyöket is nyújthat számukra, hiszen részletes információt ad a berendezések fogyasztásáról, jobban megértve azok energiahatékonyságát, valamint akár lehetővé téve azt, hogy az ügyfél számára kedvezőbb konstrukcióra válthassanak.

