A Ludwig Múzeumban a művészet, az építészet és a jazz találkozik június 22-én. Itt az egyik „kötelező” a mindannyiunk számára ismerős, jellegzetes sátortetős kockaházról, vagyis a Kádár-kockáról szóló kiállítás. Bár mostohagyermeknek tekintették ezt a háztípust, a múlt század legmaradandóbb építészeti formája és az épített kulturális örökségünk része lett, és ma is meghatározza a vidéki települések képét. A Kis magyar kockológia. A Modernitás hajlékai a Kádár-korszakban című kiállítás változatos művészeti médiumok és installációk segítségével mutatja be a háztípus kialakulását és hatását. Be is sétálhatunk egy-egy felépített házba, a kiállításhoz kapcsolódó workshopon pedig különböző eszközök segítségével fel is építhetjük a saját kockaházunkat.

A zene és a fotó világába visz Till Brönner német jazztrombitás és fotóművész az Identitás – Európai látkép című kiállítása, amit egy éjfélkor kezdődő, limitált résztvevővel induló zseblámpás múzeumi sétán is felfedezhetünk. A művész egy élő zenei improvizációt is előad az este folyamán a Balázs Elemér Grouppal közösen.

Ha pedig megpihennénk két tárlatvezetés között, kipróbálhatjuk a METU tervezőgrafika szakos hallgatói diákjai által tervezett, az Időgép című kiállítása által inspirált játékokat és társasjátékokat.

A pénzveréstől az Aranycsapatig – Magyar Pénzmúzeum és Látogatóközpont

Az idén 2. születésnapját ünneplő Pénzmúzeum bemutatott bankjegyeinek és érméinek felfedezése mindig szuper program, főleg, ha van időnk felmenni toronyba és gyönyörködni a Panoráma Teraszról elénk táruló látványban is. Az idei Múzeumok Éjszakáján ritkán hallható történeteket ismerhetünk meg a bankjegyek vagy akár hiperinfláció világából, ráadásul a Pénzmúzeum kreatívan csatlakozik az idei Múzeumok Éjszakájának tematikájához, ami a labdarúgó-Európa-bajnokság kapcsán nem más, mint a Gólpassz.

A Pénzmúzeum Panoráma Teraszon hallható rövid, ismeretterjesztő numizmatikai előadásokat „kommentátorok” vezetik. Izgalmas előadást hallhatunk az '50-es évek első felének világszínvonalú csapataként ismert Aranycsapatról és az anyagi lehetőségeikről. Betekintést nyerhetünk a magyar pénzverés kialakulásának körülményeibe, a restaurátorok munkájába, lesz kerekasztal beszélgetés az érmetervezésről, és az is kiderül, milyen szerepet játszottak a német harckocsik a forint 1946-os bevezetésénél. Egy fikciós regény világában is kalandozhatunk: Az ezüstpénz átka címmel lesz beszélgetés egy kitalált pénzhamisítási ügyről.

Mivel az elképesztő kilátással rendelkező Pénzmúzeum Panoráma Terasz – és a múzeum – befogadóképessége véges, a programok pedig ingyenesen látogathatók, ezért nem kizárt, hogy sorba kell állnunk. De a Pénzmúzeum erre is gondol, ezért külső helyszínekre (a Sándy-közbe) is szervez programot. 17 és 20 óra között Myra Monoka DJ live vocal ad hangulatkoncertet, ami igazán felejthetetlenné teszi ezt az éjszakát és a múzeumi barangolást.

Magyar menyasszonyok és fröccs a kertben – Magyar Nemzeti Múzeum

A történelem most női sorsokon keresztül is megelevenedik a Nemzeti Múzeum látogatói számára. Az új időszaki kiállítás, a Magyar Menyasszony több száz ismert és ismeretlen nő történetét, és egyben a házasodás történetét eleveníti fel ruhák, kellékek, szerelmeslevelek által. Az uralkodónők, polgárnők, a társadalmi konvenciók ellen lázadó múzsák mellett az online társkeresés világa is megjelenik a tárlaton, amelyet a kurátorral és szakértőkkel is bejárhatunk, és ebben egy felfedező füzet is a segítségünkre lesz.

A legkisebb látogatókat múzeumi mesék és családi kincskeresés várják, lesz élő nyomozós játék és kertmozi a csillagok alatt, a felnőttek pedig este 9-től éjszakai kincskeresésre indulhatnak a múzeumkertben. Útjára indul a nyári "Kerti fröccs" beszélgetés-sorozat, ahol a résztvevőket egy ajándék fröccsel várják. Az első alkalommal André Kertész munkássága és személyisége lesz a fókuszban.

Dínók, sárkányok, gorillák – Magyar Természettudományi Múzeum

A dínók és a természet iránt rajongó gyerekek – és felnőttek – számára kihagyhatatlan program a Természettudományi Múzeum. Az Eltűnt világok – A dinoszauruszok kora Magyarországon című kiállításon testrekonstrukciók, teljes csontvázak, eredeti leletek idézik fel az őslények korát, amit olyan lények népesítettek be, mint az életnagyságú őskrokodil, a 4 méteres Hungarosaurus tormai, vagy 6 méteres repülő hüllő, a Bakonydraco galaczi.

A kiemelt nyári estén sárkányok költöznek be a múzeumba. 2024 a Sárkány éve a kínai horoszkóp szerint, és a mitikus szárnyas lénynek számos nemzet mitológiájában, így a magyar néphagyományban is fontos szerepe van. A gyerekeket sárkányvár, koncert, fényfestés, kézműves és ismeretterjesztő programok várják 16 órától.

Emellett a múzeum ad otthont Jane Goodall 90. születésnapja alkalmából létrehozott kamarakiállításnak is, itt a világhírű kutató életútját és a róla elnevezett intézet természetvédelmi törekvéseit tanulmányozhatjuk. A természetfotók kedvelői pedig Burger Barna fotóművész és író képeiből láthatnak kiállítást a Kupolacsarnokban, Kékvándor címmel.

A Királykripta titkai – Tihanyi Bencés Apátság

Számos izgalmas program közül választhatnak azok a múzeumrajongók is, akik a Balatonnál töltik a hétvégét. Többek között a Tihanyi Bencés Apátság kulisszái mögé is betekintést nyerhetnek a Hajnalégetés című népi, kulturális és gasztronómiai élményekkel teli éjjeli sétán, amit egy szerzetes vezet. Az apátság belső udvarában a felvidéki Hajnalkert Hagyományőrző Csoport mutat be Szent Iván éji hagyományokat, látogatható lesz a barokk templom és az alatta levő, 18. századi szerzetesi kripta, a HUN-REN Bölcsészettudományi Kutatóközpont kutatói pedig a Tihanyi Királykripta régészeti feltárásának és a maradványok embertani vizsgálatainak eredményeit mutatják be.

Az apátság évszázadok óta híres saját gyógynövény- és fűszerkertjéről is, a hozzávalókból pedig többféle különleges étel és ital készül, többek között likőrök és gyógynövényes sörök. Ezeket meg is lehet kóstolni, és amíg a levendulás likőrrel és a mentás, vagy a citromfüves sörökkel ismerkedünk, meghallgathatjuk Katona Csaba történészt, aki a 19-20. századi apátsági hétköznapokat eleveníti fel.

