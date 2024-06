A MOL Petrolkémiában, az ország egyik legnagyobb vegyipari vállalatában forgattunk, ahol Császár Péter, a vállalat vezérigazgatója számolt be a cégcsoportnál zajló szakemberképzésről, valamint bemutatjuk, hogy miért és milyen eredményekkel zajlik a hazai felső- és középfokú oktatásban a gyakorlatorientált, a munkaerőpiacra valóban felkészítő duális képzés ebben az iparágban.

Az utóbbi években erőteljesen kirajzolódott az energiaipar átrendeződése, úgynevezett energiaátmenetet élünk meg, melyben a hagyományosnak mondható fosszilis forrásoktól (kőolaj, földgáz, szén) a fenntarthatóbb és megújuló energiahordozók felé mozdul el a szektor. Ezzel az átrendeződéssel akkor tudnak lépést tartani a nagyvállalatok, ha követik a trendeket, behozzák a legjobb technológiákat, és meg is tanítják arra a kollégáikat, hogyan kell használni az eszközöket. Az új módszereket pedig nemcsak a tapasztalt munkatársaknak, hanem az új generációknak is meg kell tanítani, így lesz egy munkahely biztonságos, gazdaságos és fenntartható.

Az energiaátmenet ugyanis nagyban érinti a társadalmat és ezen belül a munkaerőpiacot is: új és másfajta szakemberekre lesz szükség, sok esetben speciális gyakorlati tudással. Ilyen például a vegyipari- és üzemanyag-gyártás „zöldítése”, újfajta anyagok gyártása is – ahogy ez a MOL Petrolkémiában zajlik már jelenleg is.

A MOL Petrolkémia Zrt. tiszaújvárosi létesítménye nemcsak az ország, de a régió meghatározó vegyipari komplexuma. Az üzemben a Dunai finomítóban gyártott vegyipari benzinből állítanak elő elsősorban műanyag-alapanyagokat (polipropilént és polietilént), de készül itt alapanyag a gumigyártáshoz (butadién és szintetikus műgumi, kvencsolaj), illetve a nemrég átadott Poliol komplexumban- ami egyébként a valaha volt legnagyobb organikus beruházás az országban- például a matrac és szivacs alapanyaggyártása folyik.

A vállalat jelenlegi iránya (és egyben munkaerőpiaci kihívása is), hogy a tevékenységük zöldítésére, a gyártás során keletkező hulladék újrahasznosítására és új anyagok kikísérletezésére megfelelő szakembergárdát, illetve utánpótlást neveljenek ki. Így kerülünk a duális képzés homlokterébe.

A duális képzés egy gyakorlati szemléletű és kifejezetten hatékony oktatási forma, melynek az a lényege, hogy mind a szakirányú oktatás, mind a felsőoktatási képzés kezdetétől zömében egy vállalatnál zajlik. A diákok nemcsak testközelből látják az adott szektorban zajló folyamatokat, de munkatapasztalatot is szereznek, a munkájukért cserébe pedig a vállalat fizetést is ad. A már végzett tanulókat pedig tárt karokkal várja a munkaszerződés, így ez egy kölcsönösen gyümölcsöző együttműködés az oktatási intézmény, a diákok és a vállalat között.

A MOL Nyrt. több, országosan 12 oktatási intézménnyel is kialakított duális képzési formákat – mind a közép-, mid a felsőoktatásban –, 35 állandó oktatójuk, főfoglalkozású tanári gárdájuk, tanműhelyeik, illetve szakképzési támogatási rendszerük is van. A formátumra a MOL-nál sokat költenek: a Dunai Finomítóban (Százhalombattán) és az MOL Petrolkémiában kialakított tanműhelyek költsége körülbelül 1 milliárd forintos beruházás a MOL -csoport részéről, és évente fél milliárdos nagyságrendű összegeket fordítanak a képzések fenntartására, a magas szintű elméleti és gyakorlati tudásátadásra.

Tiszaújvárosban idén már a hatodik tanévet indították el a duális képzési formában, a tanulók között

vegyésztechnikus, gépésztechnikus, gépgyártástechnológiai technikus, elektronikai technikus, mechatronikai technikus, és villanyszerelő, felsőoktatásban pedig gépészmérnök, vegyészmérnök, és villamosmérnök hallgató van.

A diákok élesben dolgozhatnak együtt a MOL-os kollégákkal és valós kihívásokat oldhatnak meg, generációjuk egyedi szemléletével pedig új, innovatív ötletekkel hozhatnak vérfrissítést a napi rutinba.

