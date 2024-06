Nem túlzás azt állítani, hogy a borotválkozás és annak minden nyűgje szinte egyidős az emberiséggel. Őseink már 100 000 évvel ezelőtt, a kőkorszakban is megszenvedtek azért, hogy arcszőrzetüket eltávolítsák. A történettudomány jelen állása szerint kagylóhéjakat, majd obszidiánkövet használtak erre a célra. Ahogy sok minden másban, úgy ebben is nagy utat tettünk meg, azonban túlzás lenne azt állítani, hogy a borotválkozás kérdéskörében egységes nyugalom állt volna be a férfiak körében. Vannak, akik a hagyományos borotválkozási élményre esküsznek, mások próbálnak haladni a korral és az új technológiai megoldásokat preferálják. A törésvonalak persze nem pusztán technológiai és kényelmi szempontból jelennek meg. A bőrtípus és bőrérzékenység is jelentősen befolyásolja azt a néhány percet, amelyet borotválkozással töltünk.

Amikor a fürdőszobában alaposabban szemügyre vettem a Braun Series 9 Pro+-t, rögtön tudtam, hogy a „hagyományos borotválkozási élmény” egy ideig távozni fog ebből a helyiségből.

Ez esetemben félig-meddig újdonságként is értelmezhető, ugyanis a borotválkozás tekintetében a klasszikus megoldások gyakorlója vagyok, ám ez nem az apáról fiúra szálló tudás hagyománytisztelete miatt alakult így, hanem bőröm érzékenysége miatt.

Az évek során többször, többféle villanyborotvát is próbáltam, amelyek között volt kedvező árú és kifejezetten drága, kényelmes és kényelmetlen; az egyetlen, ami összekötötte őket, hogy nem voltak igazán kompatibilisek a bőrömmel, amely rendre kipirosodott, rosszabb esetben kipattogzott a használat után.

Éppen ezen vegyes tapasztalataim miatt volt bennem némi félsz, mielőtt az arcomhoz emeltem a Series 9 Pro+-t. Az aggodalmam azonban fölöslegesnek bizonyult.

A zen és a borotválkozás művészete

Ha szeretnénk nagyon lecsupaszítani, a Series 9 Pro+ borotva egy 5 elemből álló vágórendszer és egy kisebb trimmer elegánsan összerakott egysége. A borotvafejen látható 5, látványra is jól elkülöníthető elem biztosítja, hogy a borotválkozás könnyed és egyszerű legyen, akárhány napos is a borostánk, illetve, hogy megszabaduljunk azoktól a makacsabb szőrszálaktól is, amelyek esetében más borotvák már leteszik a fegyvert és kezdődik a kaszabolás. A kényesebb, precízebb munkát igénylő helyekhez ott van a borotva hátoldalán található, külön felhajtható ProTrimmer, amely az öt nagy tesójához hasonlóan szintén sebészeti minőségű acélból készült, segítségével pedig könnyedén fazonra lehet igazítani a bajuszt és a pajeszt, de az orr alatti részről is eltávolíthatjuk a nem kívánt szőrszálakat.

A Series 9 Pro+ szinte siklik az arcon, ahogy tökéletesen leköveti annak vonalát; az akár 40 fokos billenésre is képes borotvafej még a legkényesebb helyekre is könnyedén elér, a sűrűbb és hosszabb szőrzet sem fogott ki rajta. Ez a 10 000 rezgéses AutoSense technológiának köszönhetően ráadásul szupergyorsan is történik, esetemben egy teljes borotválkozás nem tartott tovább 3 percnél.

És ha már az időnél tartunk: a Braun Series 9 Pro+ teljes feltöltés mellett 60 percnyi borotválkozást tesz lehetővé, ami heti egyszeri használat mellett

majdnem félévre elegendő használatot biztosít,

de gyakoribb alkalmazás során sem kell 2-3 hétnél sűrűbben tölteni. A tesztelés ideje alatt szinte zen élménnyé változott a borotválkozás; csak azért nem tudtam belefeledkezni, mert mire eljutottam volna eddig a pontig, már el is készültem.

Tiszta borotva, rendes ház

A Braun Series 9 Pro+ dobozának csak a fele teszi ki a borotvát, a csomag része egy úgynevezett SmartCare 6 az 1-ben tisztító- és töltőegység is, amely teljes, átfogó tisztítást tesz lehetővé egy, a készülékbe behelyezhető tisztítópatron segítségével. Egy-egy nagyobb borotválkozási session után mindenképp érdemes is beiktatni egy ilyen „fürdetést”, a rövidebb, kisebb borotválkozásokhoz viszont nyugodtan használhatunk tisztítókefét is, de mivel teljesen vízálló a borotva, a vízcsap alatt is tisztíthatjuk.

A verseny, ami már összecsapás előtt eldőlt

Amikor elkezdtem összegezni a gondolataimat a Braun Series 9 Pro+-szal töltött időmről és élményeimről, vissza-visszakanyarodtam saját korábbi tapasztalataimhoz, ám rájöttem, hogy minden szempontból igazságtalan lenne az összehasonlítás azokkal az eszközökkel, amelyeket jelenleg is használok.

A Braun Series 9 Pro+ és a jelenleg használt, szeretett borotvám között körülbelül akkora a távolság, mint egy roller és egy űrhajó között.

Megtehetjük az összehasonlítást, még igazságokat is meg tudunk fogalmazni, de csak tévútra jutunk.

Ahogy elpakoltam a tesztpéldányt, egyre csak az járt a fejemben, hogy a Braun Series 9 Pro+ egy olyan borotva, amelyhez képest a legtöbb mai megoldás közelebb áll az őskori obszidiánkövekhez és kagylókhoz.

