Vajon kinőhet-e az idősebb testvér sikereinek árnyékából a fiatalabb? Persze, a testvérek közötti rivalizálás talán a sportban a leglátványosabb. Elegendő csak a most is zajló foci EB kapcsán felidézni néhány nevet. Például a korábbi angol válogatott két alapemberét, Phil és Gary Neville-t, vagy a holland válogatott Erwin és Ronald Koemant. A maga posztján klasszis teljesítményt nyújtott mindegyikük.

Ebben az esetben, a piacvezető Ford kishaszongépjármű családban a legnagyobb testvér, a Ford Transit már régóta (1965) a pályán van, mára a típus a világ minden területén bizonyított. Van, ahol a kategória járműveit gyártótól függetlenül is Transitnak nevezik. Ugyan a név kötelez, de a legkisebb „testvérnek” nem kell mindig túlnőnie az idősebbeken. Bőven elég, ha a maga nemében kiemelkedő!

A gén nem válik vízzé

Márpedig az új Ford Transit Courier sok dologban kiemelkedő. A típusnak mindenképp nagy előnye más márkákkal szemben, hogy a tervezői olyan „génkészletekkel” dolgozhattak, amik biztosítják, hogy a kishaszonjárművek terén sikeres legyen. A vadonatúj autó olyan tulajdonságokkal rendelkezik, amelyek bármilyen csapatban, illetve vállalkozásban kezdő helyet biztosíthatnak a számára:

ambiciózus, szorgalmas, sokoldalú.

A tervezők a hatékonyságra összpontosítva alkották újra, nagyobb rakodótérrel, továbbfejlesztett biztonsággal és következő generációs csatlakoztathatósággal.

Nagy teherbírás a kishaszongépjárművek ligájában nagy előny, és az új Ford Transit Courier most ezen a téren is még jobban teljesít majd. Az előző generációhoz képest már szintén a C platformra épült, hasonlóan az alapvetően eggyel nagyobb, rövid tengelytávú Connect változathoz.

Az így megnövelt méretei már 25%-kal több, 2,9 m3-es maximális rakodóteret biztosítanak,

ami lehetővé teszi, hogy a padlószinten akár két Euro raklap is szállítható legyen.

A nagyobb mennyiségű rakomány biztonságát hasznos kiegészítők fokozzák. Opcionálisan rendelhető a padlóra fa és gumi burkolat, ami extra tapadást és védelmet jelent, valamint a raktérben található LED-izzós lámpáknak köszönhetően a szállítmány éjjel-nappal jól szemmel tartható.

Jól bírja a terhelést

Bár alapvetően a kishaszongépjárművek családjába tartozik, de kívülről jól titkolja, mennyire keményen terhelhető. Az új Ford Transit Courier forradalmian ötvözi a zárt egyterű áruszállítók képességét, a személyautók vezetési élményével és biztonságával. Teherbírása alapján focizsargonnal élve amolyan igazi vízhordó. Ez nem csak a magas futásteljesítményben nyilvánulhat meg, hanem a tényleges teherbírásban is, ugyanis már alapból 680 kilónyi hasznos terhet szállíthat, de plusz opcióként ez feltornázható 850 kilóra is.

Hogy ne titkolhassa képességeit egy kicsit próbára tettük az új modell rakterét. Elsőként a többek között ipari kompresszorokkal, szivattyúkkal foglalkozó Trade-Technik Kft. telephelyén egy több száz kilós gépet emeltünk be az autóba. Amellett, hogy a két raklap hosszúságú hatalmas láda valóban elfért a dobozban, a futómű is jól bírta a nagy súlyt, az első „sokk” után kis szusszanással nyugtázta a futómű, hogy most meló lesz. A csomagtérben található, a rakomány rögzítését segítő kampók kisebb súly esetén is hasznosak.

De nem csak az ilyen típusú vállalkozások és tehertételek esetében lehet megbízható társ az autó. Valóban szinte személyautós élményt nyújt, nagyon élvezetes vezetni, az általunk tesztelt dízel-manuális váltós kombináció összhangja tökéletes és könnyed volt, ezért napi ingázások, „futkározások” közben is elemében van. Főleg, ha esetleg olyan foglalkozás társul mellé, ahol mindig magunkkal kell vinni az eszközöket, szerszámokat is.

Lehet ez éppen egy építőiparban tevékenykedő vállalkozás vagy akár egy kertész is, mindkettőre mutatunk példát. Ugyan csurig pakolni ilyenkor ritkábban fogják, mert a napi szinten használandó eszközök kényelmesen elférnek benne. A külön kérhető strapabíró, extra tapadást biztosító fa és gumi padlóburkolatok mellett is érdemes használni a csomagrögzítési lehetőségeket, hogy a tárgyak menetközben ne játszanak egy külön meccset.

Ha pedig a munka után a jól megérdemelt szórakozásé lesz a főszerep, akkor a strandeszközök fáradságos leeresztésével sem kell vesződni, egyszerűen csak be kell dobálni a raktérbe, el fog férni.

Nem csak a terhelhetőségben teljesít jól

Az autó nem igazán jön zavarba semmilyen téren. Az erőt és dinamikát az elérhető Trend, Limted és Active szériaváltozatokban az elsőkerék meghajtás mellett választástól függően dízel (ECOBLUE) vagy benzinmotor (ECOBOOST) biztosíthatja. A dízel verzió 1,5 literes 100LE teljesítménnyel akár 1100 kilogramm tömeget is vontathat, míg a benzines 1 literes motorral 100 vagy 125 lóerőre képes, és 1000 kilónyi vonóerővel rendelkezik. Mindkettő kapható manuális váltóval is, míg utóbbi a nagyobb teljesítmény mellé 7 fokozatú automata váltóval is megvásárolható.

Egy vállalkozás esetében egy kishaszongépjárművel szemben is alapvető igény a költséghatékonyság. Az új Ford Transit Courier ebben is jól teljesít, ugyanis a belsőt tekintve sem fukarkodott a gyártó. Minden változatban az alapfelszereltség része a beépített a teljesen digitális műszerfali óracsoport, a 8 colos multimédia kijelző, SYNC 4 „infotainment” rendszer vezeték nélküli telefontükrözéssel, valamint vezetéstámogató rendszerek egész sora. Ezek az intellligens sebességhatároló tempomat, sávtartó, táblafelismerő rendszer, hátsó parkolóradar, automata fényszóró kapcsolás, és “Ford Co-Pilot 360 Assist” ütközésmegelőző rendszer.

A vezetéstámogató rendszerek sokasága is bizonyítja, hogy a rakomány mellett sofőrök biztonsága kiemelt szempont a gyártó számára, a Ford Transit Courier platina minősítést kapott Euro NCAP tesztjén, ami lényegében a haszongépjárműnek adható legmagasabb biztonsági értékelés nemzetközileg.

