Tavaly márciusban mutattuk be az AIP Derm nevű e-egészségügyi rendszert, amely lehetővé teszi az orvos számára, hogy az interneten keresztül vizsgálja meg a betegeket. Az AIP Derm segítségével a páciensek könnyen és villámgyorsan kaphatnak diagnózist bőrelváltozásaikról anélkül, hogy kimozdulnának otthonról, vagy időpontot foglalnának a háziorvosnál vagy egy klinikán. Az orvosi szakvélemény, a kezelési terv, valamint - ha az orvos szükségesnek véli - az e-recept is fél nap alatt megérkezik.

A folyamat kifejezetten egyszerű: a betegnek egy kérdéssort kell kitöltenie a panaszaival, valamint fel kell töltenie egy fotót az adott bőrelváltozásról.

Ezek alapján az orvos, a mesterséges intelligencia segítségével meghatározza a betegséget, valamint a gyógyuláshoz szükséges kezelést és gyógyszert. A páciens pár óra alatt megkapja a végleges eredményt és már mehet is a patikába kiváltani a szükséges gyógyszert vagy gyógykészítményeket.

Egy ilyen megoldás nagyon sok irányból segít a mai egészségügy helyzetén: hasznos a leterhelt orvosoknak és a pácienseknek egyaránt,

de a betegbiztosítási rendszerekbe is kiválóan beépíthető. Kovács Máté vezérigazgatót kérdeztük arról, hogy az egyedi ötlet és az első lépések után milyen utat járt be az AIP Derm, valamint mit várnak tőle a következő években.

"A tavalyi interjú óta komoly terjeszkedésbe fogtunk, azóta három országban hatvanezer embert elláttunk már és több mint harminc szakorvos partnerrel dolgozunk együtt. Ez a három ország Spanyolország, Szlovákia és Magyarország, de már folynak tárgyalások további országokban is. Fejlesztői oldalon sem álltunk meg, az elmúlt évben olyan szintre emeltük a rendszert, hogy akár milliós páciensszámot is képes ellátni sok biztosítón keresztül. Erről konkrét tapasztalatok is vannak, Szlovákiában a Dovera biztosítóval együttműködve 1,8 millió ügyfél számára elérhető a megoldásunk, de Magyarországon is van biztosító háttér, itt februárban a Union lett az első partnerünk. A fenti három országban már túl vagyunk a harmadik félhez történő integrációs folyamatokon, tehát a nemzeti felhőrendszerekkel, receptírással, EESZT-vel és ezeknek megfelelő környezetekkel már működik az AIP Derm."

Ha jól értem, egy ilyen új módszerhez egyrészt szükséges, hogy maga a digitális szolgáltatás jó legyen, de külső feltételek is indokolják az új utak keresését.

2030-ra az egész világon tízmillió egészségügyi dolgozó hiányzik majd a rendszerből, ami súlyos problémákhoz fog vezetni. Ennek a jeleit most is érzékeljük: a meglévő szakemberek túlterheltek és sokszor olyan adminisztrációs feladatokat kénytelenek végezni, amelyek elvonják az energiájukat és figyelmüket a gyógyításról. Emellett fontos az ügyfélelégedettség mindkét oldalon, amiben nagyot léptünk előre:

Szlovákiában és Magyarországon az eddig ellátott 60 ezer páciens körében 90 százalék fölötti az elégedettségi mutató,

és eközben a szakorvosi visszajelzések is azt mutatják, hogy a mesterséges intelligenciával segített diagnózis-előkészítés számukra is magabiztosabb munkát, gyorsabb átfutást jelent.

A felhasználók és az orvosok számára tehát egyértelműek az előnyök, de ehhez persze az kell, hogy a lehető legtöbb pácienshez eljusson, amely leginkább a társadalombiztosítási rendszerek feladata. Ez ügyben milyen az AIP Derm megítélése?

A legkomolyabb visszajelzés a szlovák Dovera biztosító részéről érkezett. Rendkívül elégedettek, hiszen náluk 1,8 millió ügyfél évente három alkalommal térítésmentesen veheti igénybe a szolgáltatást és ezzel ők rengeteg időt spórolnak meg az ügyfeleiknek és orvosaiknak. Ez pedig abban is visszaigazolódik, hogy az emberek egyre többet használják ezt, sőt várható, hogy az új ügyfelek az AIP Derm miatt választják a Doverát, ami nagy versenyelőnyt jelent a biztosítónak.

Természetesen a cél az, hogy minden biztosítási típussal együtt tudjunk működni. Magyarországon például szinte minden egészségpénztárra lehet számlát kérni az AIP-ben – ez a forma amúgy is feltörekvőben van a régiónkban is, és itthon is növekedni fog az aránya. A szolgáltatásunk mögötti üzleti logika lehet az, hogy a biztosító ingyen adja az ügyfeleinek, vagy az, hogy a biztosító ösztönzi arra a biztosítottjait, hogy hozzánk jöjjön, mert mi a hagyományos vizsgálathoz képest töredékáron dolgozunk, tehát csak akkor fizessen egy hagyományos vizsgálatért akár harminc-negyvenezer forintot, ha az valóban feltétlenül szükséges.

A szolgáltatásuk fontos része a mesterséges intelligencia, esetleg a jelenlegi szerepe bővülni fog a jövőben?

Mindenképpen. A szolgáltatás már bizonyított hatvanezer diagnosztizált esettel. A következő fejlesztés, amellyel a tervek szerint hamarosan elkészülünk, a krónikus, nem gyógyuló sebek kezelésére szolgáló MI. Magyarországon egy évben 220 ezer pácienst érint a nem gyógyuló sebek kezelése, amelyek mögött főként más krónikus betegségek állnak, például diabétesz vagy érelmeszesedés. Egy ilyen fejlesztés százezreknek jelent majd segítséget, akiknek egyébként el kellene zarándokolni egy orvoshoz csak azért, hogy megnézze a sebét és felírjon egy kötszert.

Emellett kardiológiai döntés-előkészítő rendszeren is dolgozunk a Semmelweis Egyetemmel közösen, ez a projekt komolyan meghatározza a következő éveinket. Végül pedig egy generatív MI-alapú virtuális asszisztens is készül, ez az orvosoknak segít diszciplínától függetlenül az adminisztrációs feladatok ellátásában.

Ehhez fontos adalék, hogy az Európai Unióban jelenleg egy új zárójelentés-szabvány bevezetésén dolgoznak, amelyet néhány éven belül minden tagországban bevezetnek, és meghatározza a dokumentumok formátumát, kötelező tartalmi elemeit. Mi már ezt számításba véve fejlesztünk, és komoly érdeklődés mutatkozik rá Magyarországról és nemzetközi szereplőktől, állami és privát klinikáktól egyaránt. Mivel egy zárójelentésben minden kórelőzménynek benne kell lennie, és évente több tízezernyi készül egy-egy szakembernél, a mesterséges intelligencia abban segít, hogy az előzményeket ne az orvosoknak kelljen végigbogarászni és összegyűjteni. Ez 10-12 percet is megtakaríthat számukra esetenként, és a tízezerszer tizenkettő bizony hatalmas spórolás időben, energiában, pénzben.

A fejlesztéseink egyik távlati célja az, hogy az úgynevezett képességpiramisban minden egészségügyi résztvevőt egy szinttel feljebb emelhessünk. Tehát például egy elődiagnosztikai folyamatot már egy képzett nővér is el tud majd végezni és így tovább: nagyon leegyszerűsítve ezáltal nem egy kórház csúcskardiológusainak kell a betegek vérnyomását beállítani, tényleg az kapja meg az adott szakorvos idejét, akinek szüksége van rá.

Az AIP Derm-re visszatérve például látható, hogy hatékonyan szűrjük ki a triviális eseteket, amelyeknek azonnal segítséget tudunk nyújtani: az 60 ezer eddigi eset 72 százalékában nem szorult fizikai felülvizsgálatra a páciens. Ez pedig hihetetlen időnyereség, főleg annak a fényében, hogy átalakulóban van az egészségügy. A nagy kórházrendszerekből a prevenció fontosságát hangsúlyozó működés felé tartunk, ahol kiemelten fontos, hogy mindenkinek legyen hozzáférése a szolgáltatásunkhoz hasonló digitális ökoszisztémához. Ez pedig legyen integrálva az egészségpénztárakkal vagy akár az egyéb finanszírozási formákkal, hogy még ennek az ügyintézése se jelentsen nehezítést a folyamatban.

Az egészségügy sok tekintetben az idősebb korosztályt érinti, viszont ők néha idegenkedve fogadják a digitális eszközöket. Mi a tapasztalat ezen a téren?

Egyrészt a magyar korfát egy az egyben fedi az ügyfeleink korfája is, tehát pont annyi idős ember használ minket, amennyire a társadalom arányában számítunk. Regionális szinten sem észlelünk súlyozódást, több mint kétezer településről vannak ügyfeleink. Ráadásul ez általunk kínált formának megvan az az előnye, hogy csökkenti a várakozási időt – a fizikai vizsgálatok esetében Budapesten bejutni egy magánorvoshoz ez minimum 5-7 nap, vidéken ennek a duplája is lehet, ehhez képest óriási előnyt jelent, hogy egy beküldött adatlap és fotó alapján még aznap megérkezik a diagnózis. Ez egyébként a biztosítók szempontjából is az egyik legnagyobb érték, hiszen egy a várólisták egyik napról a másikra szinte megszűnnek.

Emellett figyelünk arra, hogy a célközönség minden rétegét megszólítsuk: jelen vagyunk a közösségi média minden fontosabb területén, tartunk rendezvényeket, és van egy charity alapunk is Dr. Czabán Samu vezetésével. Az idősebbeknél pedig csupa pozitív példát látunk: van olyan visszajáró ügyfelünk, aki már bőven szépkorú, de folyamatosan küld be eseteket, mert monitorozni szeretné az állapotát, aminek ez a legolcsóbb módja.

Egyre többen értik meg, hogy mekkora előny ez: valaki akár éjszaka is beküldhet egy esetet, hogy aztán másfél órán belül megkapja a Semmelweis-szakorvosok által adott diagnózist.

Üzleti szinten milyen új tervekkel indultatok neki 2024-nek?

Több országban is tárgyalunk az indulásról, például Romániában, Olaszországban és Mexikóban. Utóbbi esetben például már a két legnagyobb biztosítónak mutatkoztunk be sikeresen. Ez az ország amúgy is speciális eset, hiszen a lakosok kétharmadának nincs folyamatos biztosítása, tehát náluk esetenkénti, zsebből fizetett módszerek jellemzőek, ami ismét egy komoly kihívás. Az AIP által ajánlott "digitális kórház" épp nekik hozhatja a legnagyobb változást, hiszen a jelenlegi ár töredékéért tudnak hozzáférni az eddigihez hasonló, vagy akár jobb színvonalú szolgáltatáshoz.

Továbbá meghoztunk egy fontos üzleti döntést azzal kapcsolatban, hogy Magyarországon a szolgáltatásunk árát tartósan 2990 forintra csökkentjük. Érzékeljük, hogy a nehéz gazdasági helyzetben, az embereknek nagy segítség ez és ezzel is szeretnénk megmutatni, hogy az AIP Derm akár teljesen ingyenesen is működhetne, ha a társadalombiztosítás fedezné azt. Magyar cégként nekünk nagyon fontos, hogy a Magyarországon fejlesztett technológia előnyeit a magyarok is élvezhessék, amennyire csak lehet. Úgyhogy örömmel jelentem be, hogy most már egy professzionális, várólista- és

várakozás-mentes bőrgyógyászati szakvizsgálat annyiba kerül itthon, mint egy ebédmenü. Biztatok mindenkit, hogy használja ki ezt a lehetőséget.

A jelek szerint tehát az AIP Derm által létrehozott szolgáltatás egy olyan körbe tartozik, amely komolyan emeli az egészségügy általános színvonalát.

Reményeink szerint igen. Bármennyire is digitalizálódik a világ, az orvosokra még mindig nagyon nagy szükség van, ám egyre nagyobb teher nehezedik rájuk. A mi nemzetközi szlogenünk a "we supercharge doctors", amit nagyjából úgy fordíthatunk le, hogy szuperképességeket adunk az orvosoknak, mind a diagnosztika minőségében, mind az idejük hatékony kezelésében. Mindent, ami nem a konkrét szakterületükről szól, leveszünk a vállukról, automatizáljuk, rendszerbe foglaljuk, valamint serkentjük az egészségügyi dolgozók közötti kommunikációt is.

Azt láttuk, hogy aki valamilyen digitális egészségügyi projektbe fog, gyakran a legnagyobb sebesség és befektetések mellett is csődbe megy, egyszerűen azért, mert nem foglalkoztak az orvosokkal, hanem csak a páciensnek akartak eladni valamit. Mi ezt úgy oldjuk meg, hogy az orvosoknak segítve, a munkájukat hatékonyabbá téve közvetetten tudunk értéket nyújtani a pácienseknek, és ezzel az egészségügy mindkét oldala csak jól járhat.

