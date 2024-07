A fiúk a bányában dolgoznak – szól a klasszikus bohózat, de az Apraemio esetében mindjárt két „bánya” is szóba jön, két abszolút ellentétes arculattal: valódi aranyat termelnek ki és a saját digitális pénzügyi eszközüket, az $APRA-t fejlesztik. Az egész történet akkor kezdődött, amikor Dr. Varga Zoltán az arany alapú befektetések végző Arteus Capital Holding Zrt. vezérigazgatója – hódolva a kriptós érdeklődésének – beült egy konferenciára. De ne rohanjunk ennyire előre, sőt inkább térjünk vissza 2009-be, amikor az Arteus elkezdte az aranyértékesítést egy olyan közegben Magyarországon, ahol a befektetési arany fogalma még sokak számára ismeretlen volt. Magyarországon az EU csatlakozás előtt ugyanis az államon kívül másnak erre nem volt lehetősége, engedélye, hogy ilyen formában is óvja saját vagyonát. Kezdetben nem csak az arany beszerzésével, de az ügyfelek edukálásával is kellett foglalkozniuk, amely másfél évtized távlatából visszatekintve egy komoly és sikeresen megvívott kihívást jelentett.

Arany: konzervatív, örök és kapós

„Azt szoktam mondani, hogy ötezer éve hiszünk az aranyban, amely egy abszolút értékmérő a világunkban. Valaha pénzt vertek belőle, ma már az egyik legfontosabb jellemzője, hogy a jegybankok kimondottan értékmegőrzésként, valamint az egyre gyakrabban ránk zuhanó válságok hatásainak kivédésére használják, ezért évről évre bővítik az aranytartalékukat 20-30 százalékkal” – magyarázza Dr. Varga Zoltán.

Jó példa erre Magyarország, hazánk 3,1 tonnáról 94,5 tonnára növelte az aranytartalékát. Azonban ezzel csak kullogunk az „aranyországok” után, a világelső Egyesült Államok aranytartaléka 8133,5 tonna.

8 Galéria: Kripto és aranybánya Fotó: Shutterstock

Minél nagyobbak és gyakoribbak a pénzügyi-gazdasági válságok, annál valószínűbb, hogy az emberek és a befektetők ahhoz nyúlnak, ami értékálló, kézzel fogható és valós. Ebből is következik, hogy az aranyláz sosem csillapodott igazán, csak most más a formája. Az arany még mindig a legbiztosabb befektetési eszköz, amit tökéletesen lemérhetünk az árfolyamán, ha az elmúlt 15 év kríziseit vizsgáljuk: ingatlanválság, COVID, a globális biztonságot folyamatosan gyengítő konfliktusok, így napjainkban az orosz-ukrán és az izraeli háborúk. Ezek mind indikátorai a folyamatos árfolyam-emelkedésnek, amelynek köszönhetően egyre többször olvashatjuk azt, hogy a sárga fém újból csúcsot döntött a tőzsdén jegyzett unciaárát illetően.

„Amikor 2009-ben elkezdtem arannyal foglalkozni, 900 dollár/uncia körül alakult annak árfolyama (1 uncia = 31,1 gramm), ma már 2400 dollárnál járunk, és vannak olyan elemzések, hogy majd az 5000 dollárt is elérheti. Tehát ez a legerősebb diverzifikálása a vagyonmegőrzésnek. Mi annak idején, fiatal vállalkozásként ezen a végtelenül konzervatív úton indultunk el, így ez még érdekessé teszi azt a döntésünket, hogy ma már egy saját kriptovalutáról kezdünk el beszélni"

- folytatta Dr. Varga Zoltán.

A tőzsdén az úgynevezett befektetési aranyat jegyzik; ez a legtisztább arany a Földön, ami azt jelenti, hogy egy tömb vagy egy érme 99,99 százaléka arany és mindössze 0,01 százaléka egyéb ötvözőanyag. Konyhanyelvre lefordítva ez 24 karátos aranynak felel meg, a beszerzése pedig több, mint kalandos módon történik. Az, hogy mennyiért és hogyan állítja elő a cég azt az aranyat, történjen újrahasznosításból, azaz ékszerből és/vagy ipari hulladékból, vagy bányaaranyat használ, a felvásárlót nemigen érdekli.

A vezérigazgató szemléletes példaként említi, hogy az Intelnek volt egy olyan chipje, amit csak Szent Grálnak hívtak, mivel 1 gramm fölötti aranymennyiséget lehetett kinyerni belőle. Amikor ezt 2005-2006-ban gyártották, akkor 400 dollár volt az arany ára, ami még belefért, viszont ma már a 2400 dolláros árfolyammal ez már messze nem kivitelezhető.

Hogyan lesz egy magyar cégnek aranybányája Afrikában?

„Amikor elkezdtünk az arannyal kereskedni, nagyjából 7-10 százalékos nyereséget lehetett elérni, ma ez már maximum 2 százalék. Azt gondoltuk laikusként, hogy Afrikából majd olcsóbban veszünk aranyat. Mindenki azt hiszi, Afrikában csodák vannak. Nincsenek csodák...” -vallotta be Dr. Varga Zoltán.

8 A Holding bányája Maliban Galéria: Kripto és aranybánya (Fotó: Theyes Photography / Arteus Capital Holding)

Több éves előkészítő munka után jutottak el a nyugat-afrikai Maliba, hogy aranyat vásároljanak. Az egykor francia gyarmat területe nagyrészt a Szaharában fekszik, tengerpartja nincs, ipari fejlettsége elenyésző, lakói jellemzően mezőgazdaságból és bányászatból élnek. A földje azonban páratlanul gazdag nemesfémek, ipari és egyéb ásványok, ritka földfémek tekintetében. Nem hiába tekintenek Malira úgy, mint Afrika egyik legjelentősebb aranylelőhelyére. Az állam adóbevételének 30-35 százalékát, az éves exportbevétel 70 százalékát teszi ki az arany, a bányászatból pedig közel 2 millióan élnek az országban hiteles nemzetközi elemzések szerint. Az arany kézi (kézműves) bányászata több ezeréves öröksége Mali kultúrájának, melyet azóta is töretlenül művelnek.

„Csakhogy Maliban rá kellett jönnünk, hogy egy nagy bányától nem tudunk aranyat vásárolni, merthogy nem adja el a saját értékmérőit. Saját reptere van, leszállítja a saját öntödéjébe, esetleg egy európai vagy dubai öntödébe, kifinomítja és közvetlenül eladja a bankoknak, jegybankoknak a napi árfolyamon. Az úgynevezett kézműves bányászok pedig különböző nepperhálózatokon keresztül juttatják el a kis aranyukat, jellemző módon az arannyal való kereskedésben kiemelt szerepet játszó országokba. Úgyhogy nem tudtunk az általunk felvázolt úton és módon aranyat venni.”

„Izgalmas úton jutottunk el oda, hogy mára az Arteus Capital érdekeltségének van egy Mali déli régiójában található hatvanöt négyzetkilométeres kutatási területe, valamint 30 éves bányakoncessziója, amelynek stabil jogi garanciáit a mindenkori állami vezetés adja. Különböző műholdas és klasszikus geológiai kutatási módszerekkel felmértük a területet; ez a mai napig is zajlik. Több olyan komoly forrást is talált a Holding, melyekből akár több száz tonna aranyat is kinyerhetünk” – osztotta meg a vezérigazgató.

Az aranybányászat talán legnagyobb nehézsége, hogy rengeteg tömeget kell megmozgatni viszonylag kevés nemesfémért cserébe. „Az, hogy a bányában 400 vagy 1000 dollárért állítom elő az aranyat, az az én szerencsém, üzleti tehetségem. Nagyon érdekes, hogy amikor elkezdtünk ezzel foglalkozni és ezeregynéhány dollár körül volt az arany unciája, akkor jó néhány mélyművelésű bánya bezárt, mert az üzemeltetési költsége a fedezeti pontjuk (break event point), azaz 1000 dollár felett volt, így nem érte meg kitermelni. Ma, a 2000 dollár fölötti árfolyammal már mindenkinek megéri” mesélte Dr. Varga Zoltán.

8 Galéria: Kripto és aranybánya Fotó: Theyes Photography / Arteus Capital Holding

Másik mérője az aranybányászatnak, a “cutoff grade”, vagyis az az aranytartalom határérték, ami fölött érdemes bányát nyitni. Afrikában nagyjából fél, illetve 1 gramm/tonna fölött lehet számolni. „Egy tonna kőzet körülbelül fél köbméter, tehát, ha egy tonnában találunk durván két gombostűfejnyi aranyat, akkor azt megéri kitermelni. Nekünk brutális grade-jeink vannak, 8-10 grammot is találunk, az átlag aranytartalom bőven 2-2,5 gramm fölött van.

Ennek dacára is: amit a nagy amerikai üzleti könyvek írnak, hogy a jövőbeli hozam érdekében mondj le a jelenlegi haszonról, tehát, hogy tanúsíts önmérsékletet, mi 12 éve gyakoroljuk

– mondta nevetve. Így jött a kreatív ötlet a kriptovalutához.

Nem minden kripto fénylik, de ez pont igen

„Magánbefektetőként Ethereumot bányásztattam korábban, amikor az energiaköltségek még nem voltak ilyen magasak. Az első magyar kripto konferencián is részt vettem a Béke Hotelben, 2021-ben. Ott hallottam egy előadást az ICO-ról (Initial Coin Offering), vagyis az elsődleges token kibocsátásról. Akkor jött az ötlet: mi lenne, ha belépnénk a kriptopiacra” – emlékezik vissza.

8 Dr. Varga Zoltán Galéria: Kripto és aranybánya (Fotó: Arteus Capital Holding)

A Holding kriptoprojektje, az Apraemio és az általuk kínált kriptovaluta, az $APRA 2022 óta található meg a blockchainen. Az eredeti elgondolás szerint azért hozták létre, hogy crowdfunding-szerűen forrást gyűjtsenek a befektetőktől, amivel be tudják fejezni a kutatást Maliban. Azóta rengeteg kiváló szakember csatlakozott hozzájuk. „Gyakorlatilag rá kellett jönnünk, hogy ez egy önálló lábakon álló kriptoüzlet, ami természetesen nem választható külön a bányától. Az Apraemio mögöttes filozófiája, melyet a White Paperünkben rögzítettünk, hogy

minden egyes gramm arany, amit megtalálunk és hitelesen leigazolunk a bányában, annak az 50 százalékát átadjuk a token tulajdonosoknak – függetlenül attól, hogy kibányásztuk-e már vagy sem.

Az $APRA nagymértékben megkülönböztethető a klasszikus kriptovalutáktól amiatt, hogy jellegében egy úgynevezett Real-world Asset („Valós-alapú eszköz”) áll mögötte, vagyis egy olyan aranykészlet, amely hosszú távon a hátterét és a stabilitását biztosítja. Olyan, mintha egy arany részvény lenne, digitális formában be tud bárki szállni, és ezzel tulajdonol arany vagyont, amit aztán nem feltétlenül visz haza, de akár majd haza is viheti.”

A cég ez év végén viszi tőzsdére az $APRA-t, a világ top 10 kriptotőzsdéjéből négyre szeretnének feljutni, kettővel már aláírt szerződésük van. Tőzsdére lépést követően pedig már az $APRA-val is szabadon lehet majd kereskedni vagy aranyat kiváltani. Házon belül már eposzi neve is van, a világ legkonzervatívabb kriptovalutájának nevezik.

Az $APRA erőssége, hogy ebben a közegben alacsony kockázatú, 5-10 százalékos árfolyammozgással lehet számolni, de nem fog feleződni vagy harmadolódni az értéke, hiszen a mögötte álló aranynak sem tud.

„Ugyanakkor azáltal, hogy folyamatosan kutatunk és látjuk, hogy milyen a jövőképünk, az árfolyam organikusan 4-5-szörösére emelkedhet. Természetesen nem tud 20-szorosára vagy 100-szorosára, mint a Bitcoin, ami jelenleg a kriptovaluta-piac több, mint 60 százalékát teszi ki. A Bitcoin 2019 áprilisában, majd 2020 tavaszára értékének majdnem egynegyedét elvesztette, mert elsősorban a haszonszerzés mozgatja. Elég stabil már ahhoz, hogy intézményi befektetők is megbízhatónak tartsák, többek között a német állam is 53 ezer Bitcoint birtokol, ami jól mutatja, hogy a kripto a jövő.”

Bár volt olyan időszak, amikor bizonytalan volt a kriptopénzek jövője, olyan hírek is szárnyra keltek, hogy az USA be akarja tiltani, mára világossá vált, hogy

„a világgazdaság és az állami szabályozók nem megölni, hanem szabályozni akarják azt. Ennek konzervatív kriptovalutaként mi különösen nagyon örülünk”.

Ezen fejleményekkel kapcsolatban érdemes átfutni az Európában tervezett MiCA szabályozást, amihez a magyar állam is csatlakozott, és ennek, illetve az amerikai szabályozási rendszernek a $APRA meg fog tudni felelni. Sokan viszont lehet, hogy nem, például az akár a mesterséges intelligencia által generálható, napi 20 ezer új tokent, vagy az úgynevezett meme tokeneket, mint amilyen a legendás Shiba inu. Ezek mögött ugyanis nincs valós érték.

„Mi azon dolgozunk, hogy minél nagyobb használati értéke is legyen. A Holding vállalja azt, hogy a tőzsdére jutás után nálunk bármikor fizikai aranyat vásárolhat a befektető a tokenért cserébe. Akár autót is vehet érte, hiszen van egy flottakezelő- és flottakereskedő cégünk. Gyakorlatilag mivel konvertibilis lesz az $APRA, a napi árfolyamon ezzel is tud fizetni érte. Aki most befektet – és mi azt gondoljuk, hogy hosszútávon a 3-4-szeresét fogja érni -, akkor nagyságrendileg elképzelhető, hogy egy 30 milliós autót a harmadáért tud megvásárolni. Tervezzük továbbá, hogy jövő évben fiat kártyát is kapcsoljunk az $APRA -hoz, ami azt jelenti, hogy az számlán nem Forint vagy Euro van, hanem $APRA, és annak terhére benzint, parizert vagy bármi mást vásárolhatnak érte a boltban. Ehhez csak annyi kell, hogy higgyenek abban, hogy az értéke folyamatosan nőni fog, mert mi jól dolgozunk. Ezért ér többet az $APRA, mert kőkemény munkával hozzáadott értéke van: megkerestük, megtaláltuk, felhoztuk a felszínre és odaadjuk a befektetőknek.”

A cikkben leírt kijelentések, megállapítások pusztán tájékoztató jellegűek. A cikkben leírtak nem minősülnek sem számviteli, sem adóügyi, sem jogi, sem befektetési vagy egyéb tanácsadásnak, azok üzleti döntések alapját nem képezhetik, és azokat üzleti kérdésekben hivatkozásul felhasználni nem lehet. A cikkben leírtak továbbá nem tekinthetőek az Index.hu Zrt. vagy az Indamedia csoport vagy a cégcsoport bármely tagja állásfoglalásának. A cikkben szereplő információkért, azok valós vagy helytálló voltáért sem az Index.hu Zrt., sem az Indamedia csoport vagy a cégcsoport bármely tagja, sem a cikket készítő munkatársak nem vállalnak felelősséget, és azok bármilyen felhasználása csak a felhasználó saját felelősségére történhet. Sem az Index.hu Zrt., sem az Indamedia csoport vagy a cégcsoport bármely tagja, sem pedig a cikket készítő munkatársak nem vonhatóak felelősségre a cikkben foglalt bármely állítás vagy tartalom felhasználásával kapcsolatosan felmerülő esetleges kárért vagy veszteségért.

BRAND & CONTENT