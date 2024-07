Még 2019-ben, amikor az alternatív hajtású járművek terjedni kezdtek, volt tanulmány, amely azt jövendölte, hogy a benzinkút, ahogy eddig ismertük, nem fog létezni a jövőben. Azóta a világ fenekestül felfordult, hazánkban rengeteg benzinkút cserélt gazdát, ráadásul egy új szereplő is belépett a magyar piacra, a lengyel tulajdonú ORLEN. Úgy tűnik, azért a töltőállomásokat nem kell még temetni.

Benzinkút-evolúció

A legelső direkt lakossági üzemű egység 1913-ban Pennsylvaniában nyílt meg, az első európai egységek az 1920-as években jelentek meg. Ekkor még csak egy tisztán töltőállomásként funkcionáló pontról beszélhetünk, amely valahogy így nézett ki:

Az autózás, ami akkoriban még az úri huncutság kategóriába esett, mára átlagossá vált; a gépkocsik száma meredeken emelkedik, Magyarországon 2023. december 31-én több, mint 4 millió személygépkocsi és 578 ezer tehergépjármű volt forgalomban a KSH kimutatás alapján, tehát látható, hogy egy benzinkút bőséges vásárlóréteggel rendelkezik. De vajon mit várnak el a vásárlók és hova fejlődhet ez az egész?

Egészen a 2000-es évekig a töltőállomásokon legfeljebb egy apró trafik és egy fizetőpult, jó esetben pedig egy autómosó állt a vásárlók rendelkezésére.

A töltőállomások mai képe ennél sokkal összetettebb, ami abból is adódik, hogy az embereknek kevesebb ideje és több elvárása lett, illetve lényegesen több időt töltenek az autókban, kamionokban. Ennek eredményeképp

járműközpontúból fogyasztóközpontúvá kell válniuk a kutaknak.

A benzinkút központi szerepe nem kifejezetten az üzemanyag, hanem afféle mini üzlet- vagy szolgáltatóközpont. Ezt az elgondolást vitték tovább az újtípusú benzinkutak is, ahol a kávézó kínálata, a hozzá kapcsolódó üzletrész, az üzemanyag minősége, vagy a pihenő kialakítása ugyanolyan vonzerő; egy hely, ahol mindent elintézhetünk útközben, különösebb komplikáció (városi dugó, parkolás) nélkül.

A BCG 2019-es jelentése szerint több trend is megfigyelhető, illetve formáló tényező lehet a benzinkutak átalakulási folyamatában, így például az egészséges és friss ételkínálat, a személyre szabott termékek, szolgáltatások és kedvezményrendszer (például mobilapplikációs formában), magasabb vásárlási élmény (pl. gyors mobilfizetési rendszer), kényelmes és fenntartható környezet mind része a vásárlók elvárásainak.

Az ORLEN jó példa a modern benzinkutak elvárásaira

Közép-Európa vezető multienergia vállalata, az ORLEN 2022 decemberében lépett be a hazai piacra. A vállalatnak nincsenek „régi vonalas” kútjai, mindegyik átvett egység folyamatosan alkalmazkodik hazai és a vállalat nemzetközi elvárásaihoz egyaránt (Magyarországon kívül Lengyelországban, Ausztriában, Csehországban, Litvániában, Szlovákiában és Németországban találkozhatunk a sasos logóval, közel 3500 töltőállomáson).

A kúthálózat a DESPAR üzletekkel és a Stop.Cafékkal (a saját kávéjukkal, üdítőitalukkal és szendvicseikkel) az utasok, míg a minőségi üzemanyagok és autómosók a kocsik feltöltődését segítik.

Részleteit tekintve országosan már 65 töltőállomáson találkozhatunk DESPAR üzletekkel, melyek teljesértékű élelmiszerboltok, kedvező árú Spar sajátmárkás termékekkel, a nyitvatartási idő pedig az adott kúthoz alkalmazkodik.

A bevásárláson túl igazi kávézói élmény is vár a Stop.Cafékba betérőkre, és itt rögtön meg kell említeni, hogy a frissétel-felhozataluk két irányba ágazik el: a városi kutakon inkább a helyben készített, kovászos és hét féle szósszal kombinálható hot-dog, míg a kiemelt, autópálya melletti egységekben ezenkívül friss szendvicsek, paninik és lepények is szerepelnek az étlapon, így biztosan mindenki talál a kedvére való, étvágyához illő falatokat.

A Stop.Cafék különlegességei még a 100% Arabicából készült saját kávékínálat, valamint a VERVA frissítő italok és gyümölcslevek, melyek szó szerint életbevágóak lehetnek a hosszú út előtt állók számára.

A prémium üzemanyagaik is VERVA néven futnak - találóan az azonos név is mutatja, hogy egyaránt ügyelnek ember és gép állapotára, hogy mindkettő feltöltődve induljon útnak. A saját prémium termékcsalád az összetételüket és az adalékolást tekintve is az innovatív termékekből áll. A dízeltermékek hatékony égést biztosítanak és télen akár -26 fokban is zökkenőmentes indulást tesznek lehetővé, a VERVA 100 prémium benzin pedig kiemelkedően magas oktánszámú, a hozzáadott adalékanyagokkal meggátolhatja a lerakódásokat a motorban.

A fentieken túl sokszor merül fel, hogy milyen kedvezményprogramot biztosítanak a fogyasztóknak, hiszen egy jó helyre az emberek szeretnek visszatérni. Mára bevett mód a mobilapp használata, amely nem csak egyszerű, mindig kéznél van, de extra kedvezményeket is ad (pl. olcsóbb üzemanyag). De ha nem magánszemélyként, hanem céges szerepkörben állunk meg egy piros-fehér kúton, a cég arra az esetre is készül: a vállalati ügyfelek igényeire szabott szolgáltatásokat és üzemanyagkártyát is biztosítanak.

Mindezekkel együtt elmondhatjuk, hogy az ORLEN hálózata kimaxolja a jelenleg elvárható benzinkút-igényeket, de kíváncsiak vagyunk, hogy olvasóink mit preferálnak, milyen szolgáltatásokra tartanak igényt, ha egy töltőállomás ikonját meglátják. Szavazzon!

