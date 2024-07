A nyaralás alkalmával fontos kérdés, hogy milyen helyeket látogassunk meg a Balaton körül, de gyakran szóba kerül az is, hogy hol szerezzük be az ennivalót, a kempingezéshez, fürdőzéshez, grillezéshez szükséges holmikat. Mutatunk néhány kevéssé ismert, de izgalmas és a nyári hőségben is árnyat adó programlehetőséget a régióban, és egy tuti tippet arra, hogy még több időnk és energiánk maradjon a fürdésre és a környék látnivalóira.

Hova menjünk?

Romantikus vonatút, séta a patak völgyében

A Bakony a Balaton közvetlen szomszédságában található, a hegységen halad keresztül a Veszprém-Győr vasútvonal. A Cuha-patak völgyében futó szakasz különleges szépségű: viaduktok, alagutak, erdő-közepi vasútállomás. Ha vonatoznánk, érdemes a Porva-Csesznek és Vinye közti szakaszt megcélozni. Előbbi ugyanis egy erdő-közepi kis állomás, ahol több turistaútvonal is találkozik, sőt az épületben vasúttörténeti kiállítás található.

Fotó: Szelenczey László/Shutterstock

Művészet az utcaszint alatt

Egy aluljáróban található galéria izgalmas és érdekes helyszín, ráadásul ezeken a helyeken mindig árnyék van. Balatonalmádiban a Vasút-ART-járó a Wesselényi strand és a vasútállomás között húzódik, benne a városhoz kötődő festők és fotósok állítanak ki, az alkotások gyakran a Balatont örökítik meg. A közeli Veszprémben pedig a Budapesti úti körforgalom aluljárójában található a modern művészetre fókuszáló Szilágyi László Utcagaléria. A névadó Szilágyi az ezredforduló Veszprémjének jellegzetes, mindenki által ismert figurája volt, a „punk festő” néven emlegették. Természetesen mindkét rendhagyó galéria látogatása ingyenes.

Végig a kéken a Bakony-Balaton régióban

Az Országos Kéktúra Bakony-Balatoni régiót átszelő szakasz Sümegről indul és Zircig tart, közben érinti Keszthely, Tapolcát, a Balaton-felvidéket és a Magas-Bakonyt. Rengeteg természeti szépség található az útvonalon, érdemes felkeresni párat közülük. Sümegtől nem messze található Tátika és Rezi vára, mindkettőből csodás panoráma nyílik a környékre, Nagyvázsony határában tálodi pálos kolostor romja áll az erdő közepén, a Zirc melletti Bakonyszentlászló Pannon csillagdája a természettudományok iránt érdeklődők számára lehet fontos. A további információkért érdemes a Kéktúra hivatalos oldalát látogatni. A kánikulára van egy további tippünk: a Szent György-hegy oldalában található Sárkány-likat Hideg-likként is ismeri a népnyelv. A legendák szerint sárkány lakta üreg rászolgál a nevére: folyamatosan árad belőle a hideg levegő.

Fotó: Airpixel/Shutterstock Rezi vár

A múlt rendszerből itt maradt szellemváros

A Balatontól pár kilométerré fekvő Szentkirályszabadja határában egy szellemváros áll. A rendszerváltás előtt itt állomásozó szovjet katonák és családjaik lakták a helyet; saját óvodával, iskolával, színházzal rendelkezett. Mára mindez elhagyatva áll, a növényzet benőtte az épületeket, belépőjegy váltása után a terület látogatható.

Gyorsan, rugalmasan, hosszabb nyitva tartással

A testileg-lelkileg feltöltő pihenéshez nem csak az érdekes és szép helyek tartoznak hozzá, hanem az is, hogy kevesebbet kelljen hétköznapi dolgokkal foglalkozni. A nyaralás közbeni bevásárlás pont ilyen: jó gyorsan, egy helyen, szuper árakon letudni.

A nyári szezonban a Tesco balatoni áruházai több módon is készülnek arra, hogy a vásárlás minél egyszerűbb és gyorsabb legyen azoknak, akik egy hetes nyaralásra érkeznek a tóhoz, vagy akár saját víkendházban töltenek hosszabb időt. Ilyen például a hosszabbított a nyitvatartás, hogy ne kelljen előbb befejezni egy programot a hamarosan záró bolt miatt.

A nyári időszakban a Balaton partján valamelyest változik a keresett termékek palettája is, amikre a Tesco is készül. Júniustól augusztusig több fogy az üdítőkből, ásványvízből, szeszesitalokból és BBQ termékekből, és az áruházlánc adatai alapján népszerű élelmiszerek a paradicsom, a hagyma és a paprika (lecsószezon!), a kígyóuborka, a csirkemell, a tartós tej és természetesen a dinnye. A zirci, a sümegi, a balatonboglári, a siófoki és a tapolcai áruházak parkolójában extra sátor is várja azokat a vásárlókat, akik nem szeretnék az egész üzletet bejárni, hogy megvegyék a nyaraláshoz szükséges termékeket. Ezeken a helyeken kertészkedéshez való holmik, kerti bútor, grill és kemping cuccok, napernyő, felfújható medence, hűtőtáska, párna és faszén érhető el augusztus huszadikáig vagy a készlet erejéig. (Az egyes helyszínek termékei eltérőek lehetnek.)

A magyar tenger régiójában is működik a Tesco Otthonról szolgáltatása, hogy akár a strandról is intézhessük a bevásárlást. A kiszállító autók 3 áruházból indulva járják be a Balaton teljes környékét: Veszprémből, Tapolcáról és Siófokról; 73 település csaknem 70 ezer címére viszik a megrendelt árut. De kiszállító cégek, például a Wolt vagy a Foodora szolgáltatásai további helyekről is elérhetőek, például Keszthelyről és Siófokról, akár fél órás kiszállítási idővel.

A balatoni nyaralók is csatlakozhatnak az Online Clubhoz, a tagoknak ingyenes a kiszállítás, szállítási időpontot 4 héttel előre foglalhatnak, exkluzív e-kupon kedvezményt kapnak, az újonnan csatlakozókat pedig dupla Clubcard pontokkal várja a Tesco.

Ezekkel a szolgáltatásokkal idén nem először rukkol elő a Tesco, az viszont újdonság, hogy változott a Tesco Otthonról ÁSZF-e, és az online vásárlók mostantól csak elektronikusan, emailben kapják meg a szállítólevelet a rendelésük mellé, nyomtatott formában nem. A megspórolt papírmennyiség így mintegy 2,1 millió A4-es papírlap, ami mintegy 10,5 tonnának felel meg, és 250 fát vágnának ki miatta.

A Tesco dolgozók jól járnak

A Tesco áruházakban nemcsak a vásárlók, a dolgozók is jól járnak. A „Nyaralj és dolgozz” programra jelentkező áruházi alkalmazottak két hetet dolgozhatnak valamelyik Balaton-parti üzletben, a szállás és az utazás költségeit pedig a munkaadó állja. Vagyis például a pénztáros, eladó, raktári dolgozó a munkán felüli idejét Balaton parti nyaralással töltheti. Így pedig a Tesco pedig nagyobb létszámmal várja a nyári hónapokban megnövekedett számú vásárlókat.

