A megbízhatóság fontos tulajdonság, és nem csak az emberek, hanem az autók esetében is. De a tulajdonság nem jelent feltétlenül egyet az unalommal; nem zárja ki a sokszínűséget, a merészséget. Az emberek többsége az autójában olyan társat keres, ami amellett, hogy üzembiztosan szolgálja, elég sokoldalú is ahhoz, hogy a legkülönfélébb tevékenységek során is támogassa. Sőt, ha lehet, akkor legyen partner a kicsit szokatlanabb dolgokban is!

Az új Suzuki Vitara egy továbbra is megbízható, de egyben merész és jellegzetes SUV-modell. A sportos megjelenés egyaránt tökéletes a városi élethez és a szabadtéri kalandokhoz, miközben olyan szabadságérzetet nyújt, amely a természet további felfedezésére inspirál. Sokoldalúságát az alábbi, kicsit bohókás, formabontó képösszeállítással is igyekszünk megmutatni.

Megújult a Suzuki Vitara Az autentikus külső és dinamikus sziluett az új Vitarának izgalmas külsőt biztosít. Markáns zongorafekete hűtőrács, formás első sárvédők, kúpos fényszórók és felfelé ívelő karosszéria-vonalvezetés jellemzi. A Suzuki hibrid technológiájával felszerelt modell egyszerre nyújt üzemanyagtakarékos és élvezetes vezetési élményt. A modell sokoldalúságát már eddig is bizonyította, hiszen ideális városi, családi és céges autó egyaránt. A megújult Vitara legfontosabb jellemzői az autentikus SUV-dizájn, az ALLGRIP SELECT 4x4 rendszer, a még fejlettebb biztonsági funkciók, a 9 colos multimédia kijelző, kifinomult belső tér, a Suzuki Connect szolgáltatás vagy épp a hatékony hibrid rendszer.

Munkatárs

Az új Vitara céges autónak, munkába járáshoz is ideális választás, ha pedig olyan szerencsések vagyunk, hogy a munkahelyünk kutyabarát, akkor kedvencünket is könnyedén magunkkal vihetjük. De nem csak a dolgos hétköznapokon utazhat velünk, a nyári hőségben számukra is felüdülést jelenthet egy kutyás strand. Nala is örömmel várja!

Szerelem első látásra?

Az online társkeresés korában az első randi fontossága talán még jobban felértékelődött. A jó első randi számos tényezőn múlik, beleértve a helyszínt, a programot, a beszélgetést és a hangulatot. Az autó kifinomult belső tere már az induláskor megfelelő miliőt teremt, és ha merünk egy kicsit szokatlanabb dolgot csinálni, akkor a randevú valóban emlékezetes élménnyé válhat. A csomagtartóban minden kellék elfér elrejtve, hogy a meglepetés teljes legyen, de ügyeljünk rá, hogy a pezsgő alkoholmentes legyen!

Szabadság

Az egyre melegebb nyári napokon mindenkit vonz a vízpart. Az akár négykerék meghajtással – ALLGRIP SELECT 4WD – is kapható Vitarával bátran elhagyhatjuk akár az aszfaltot is, hogy a legmegfelelőbb partszakaszt megtaláljuk. Nem árt azonban ekkor is ügyelni értékeinkre, és az autónkat se hagyjuk nyitva őrizetlenül, mert bárki szemet vethet rá...

Aktív kikapcsolódás, ahogy jól esik

Ha előnyben részesítjük az aktív kikapcsolódást, akkor az autó ebben is partner. A visegrádi szerpentinek sok bringásnak a kedvenc terepei közé tartoznak. De miért kellene mindent úgy csinálnunk, ahogy azt mások teszik? Ki mondta, hogy egy spinning kerékpár csak a négy fal között használható? Előzni ugyan nem tudunk vele, cserébe a leállított Vitara holttérfigyelő rendszere sem jelez be.

Minden alkalomra, új kalandokra

Nem újdonság, hogy a SUV-modell lényegében a korlátlan szabadságot biztosítja. Az emelt hasmagasság hasznos lehet akár a városi közlekedésben, akár szabadidős kalandozásokhoz is. Sőt, a kényelmes ki- és beszállás akkor is jól jön, ha nem kimászni szeretnénk az autóból, hanem elegánsan megérkezni!

