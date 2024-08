A közelmúltban egy kérdőívben tudakoltuk az Index olvasóktól, hogy szerintük mi a helyes, illemtudó viselkedés otthonaink legkisebb helyiségének használatával kapcsolatban. Bár általában kifejezetten szemérmesek vagyunk a témában, nem igen beszélünk arról, hogy mi történik a mellékhelyiségben, a kérdőívet rekordszámú olvasó, egész pontosan 6446 fő töltötte ki. Válaszaikból kitűnik, hogy általában igyekszünk tekintettel lenni a másikra, és minél kulturáltabban használni az apró, de a civilizált léthez nélkülözhetetlen helyiséget.

Ez a hozzáállás azért is fontos, mivel egy párkapcsolatban könnyen konfliktus vagy feszültség forrásává is válhatnak a mellékhelyiség használatával összefüggő kérdések. A Zewa felmérése szerint például az emberek 55 százalékát nagyon vagy inkább zavarják a mellékhelyiséghez köthető kellemetlen szagok. De megoldás erre a problémára is létezik.

Szóljunk előre, és csukjuk be az ajtót

Kardinális kérdés, hogy vannak-e helyzetek, amikor nem illik igénybe venni a toalettet, ilyen neuralgikus pont lehet, amikor éppen valaki étkezik a lakásban. Ebben a kérdésben megengedőek az Index olvasói, csupán 7 százalék mondott kategorikus nemet a kérdésre. Nagyjából minden harmadik (35 százalék) feltételt szab, szerintük ez akkor elfogadható, ha megfelelő a távolság az ebédlő és a mellékhelyiség között. A megengedő válaszok együttes aránya 58 százalék: 15 százalék mondott kategorikus igent, 43 százalék pedig a „Ha menni kell, hát menni kell” válaszlehetőséget választotta. A két opció között árnyalatnyi különbség van. A 43 százalékos csoport valószínűleg érzi, hogy ez nem a legízlésesebb dolog, de ezzel együtt elismerik, hogy a természet hívó szava felette áll a finomkodásnak.

Ha már menni kell, illik-e jelezni a lakásban lévőknek, ha hosszabb időre igénybe vesszük az illemhelyet? Az Index olvasók döntő többsége (66 százaléka) szerint a jelzés része az udvarias viselkedésnek, csupán minden harmadik (34 százalék) ítélte feleslegesnek a gesztust.

Egy párkapcsolat intim világába sokszor beleférnek olyan mozzanatok, amelyek más jellegű kapcsolatokban egyértelműen kizártak. De vajon ebbe beletartozik-e, hogy a vécéajtót nyitva hagyjuk használat közben? A válaszok itt a nem felé húznak, bár viszonylag sokan árnyalták a véleményüket. A kategorikus elutasítást 56 százalék választotta, 6 százalék a lakás nagyságának, 31 százalék pedig megbeszélés függvényének tartja a szokást. Az ilyen fajta transzparencia mellett csak 7 százalék állt ki, a válaszadók ilyen arányban mondták, hogy a használat közbeni nyitott vécéajtó teljesen természetes.

Majdnem 40 százalék szerint a vécére nem való se könyv, se telefon

Előfordul, hogy a mellékhelyiségben viszonylag sok ideig tartózkodunk. Mivel illik kitölteni ezeket a perceket? Következő kérdéseink erre vonatkoztak. A válaszadók legnagyobb csoportja elutasítja, ízléstelennek gondolja, hogy könyvet vagy újságot vigyünk magunkkal a vécére, de ők nem kerültek tényleges többségbe, csak 38 százaléknyian vannak. Majdnem ugyanennyien, 34 százaléknyian nem látnak semmit rosszat ebben, viszont kevesen vannak (14 százalék), akik kimondják: ők is így csinálják. Pont ugyanennyien gondolják feleslegesnek a nyomtatott olvasnivalót a mobiltelefonok korában.

A telefonhasználat szintén opció lehet, de ezt is nagyjából ugyanannyian (39 százalék) utasítják el, mint az olvasást, függésnek vagy minimum furcsa szokásnak minősítik. 26 százalék feltételt szabna a gyakorlatnak, szerintük akkor van rendben, ha az illető nem „ragad ott” a vécén a mobiltelefonnal. 15 százalék teljesen természetesnek tartja, minden ötödik pedig „bevallja”, hogy ő is rendszeresen mobilozik ott, ahova a király is gyalog jár.

Az Index olvasók a lehajtott ülőkére és a vécéillatosítóra szavaznak

Alapnak tartjuk, hogy úgy hagyjuk magunk mögött a vécét, ahogyan mi is találni szeretnénk. De vajon mindenkinek ugyanazt jelenti-e a kulturáltan kinéző illemhely? Vécéülőke tekintetében egységes álláspontot képviselnek az olvasók, 78 százalék szerint le kel hajtani, a felhajtott pozícióhoz csupán 6 százalék ragaszkodik. Minden tizedik (11 százalék) közömbös, szerintük ez teljesen mindegy, és csak minden huszadik (5 százalék) gondolja azt, hogy ez olyan kérdés, amit a pároknak nyílt kommunikációval kell rendezni egymás között.

Az előre letépkedett vécépapír problémája már inkább megosztotta az olvasókat, de a legtöbben (43 százalék) mégis azok voltak, akik kifejezetten ellenzik azt, hogy valaki fel nem használt, de a perforációnál elszakított papírt hagyjon a legkisebb helyiségben. Majdnem ennyien (39 százalék) voltak, akiket a kérdés hidegen hagy, 14 százalék viszont a tépkedő személyiségére koncentrál, belső feszültséget vél felfedezni a tevékenység mögött. A kérdéshez mindössze 3 százalék áll pozitívan.

A vécépapír gurigájának a szemétben a helye, miután lefogy róla a papír. De vajon mennyire viseljük el, ha nem kerül azonnal a kukába, hanem ott marad üresen a vécében? 53 százalék ehhez is negatívan áll hozzá, ha ők ilyet látnak, akkor azonnal szóvá teszik. Minden harmadik (35 százalék) viszont semleges a témával kapcsolatban, azt mondták, őket nem zavarja. 12 százalék vállalta, hogy ő bizony nem siet a szemetesbe dobni a gurigát, ha lefogy róla a papír.

Az utolsó kérdés a vécéillatosító témájával foglalkozott. A higiéniai termék használatát egyértelműen fontosnak találják az Index olvasók, 72 százalék mondta ezt, miközben csupán 28 százalék ítélte feleslegesnek az alkalmazását.

