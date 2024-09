Nemcsak a lakók, a környéken élők is bekapcsolódhatnak a vízi élet és a vízisportok véráramába. Önmagában kevés a Budapest környéki magánkikötő, a Foka-öbölben található klub ebből a szempontból is egyedi, hogy a belvárosban helyezkedik el. Már a látvány is felemelő, azonban az itt található hajók közül akár kapitánnyal is lehet bérelni egyet, vagy hajós vizsgát is tehet, akinek erre van affinitása. A Népsziget melletti csendes folyószakaszon más vízisportokat is örömmel lehet művelni, mint a népszerű SUP vagy a kajak-kenu, és emellett a klasszikus csónakázás, pecázás is szóba jöhet. A teraszosan kialakított rézsűkön napozni és piknikelni sem utolsó, emellett több kellemes vendéglátóhelyet is felfedezhetünk a környéken. (Fotó: Tuba Zoltán / kepszerkesztoseg.hu)