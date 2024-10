A XIII. kerület Budapest egyik legkedveltebb kerülete, Angyalföld pedig a városrész talán legdinamikusabban fejlődő része. Generációk nőttek itt fel, és sokan közülük felnőtt életükben is a városrészt választották otthonuknak, az önálló életük megkezdése után is igyekeznek Angyalföldön maradni. De vajon miben áll Angyalföld varázsa?

A titok megfejtéséhez érdemes egy kellemes őszi sétát tennünk a városrészben. Angyalföld bája kétségkívül abban rejlik, hogy nagyon is valódi. A Lehel piac autentikus miliője, a társasházak között megbúvó virágoskertek, a Béke tér békebeli hangulata mind egyedi és hiteles. Angyalföld csendes, mégis kiváló közlekedéssel rendelkezik, és megannyi sportolási, bevásárlási lehetőséget rejt. Bárhol találunk egy kellemes kis parkot néhány kényelmes paddal, gondosan ültetett virágokkal és szökőkúttal.

Angyali történelem

A terület a régészeti leletek tanúsága szerint már i.e. VIII. században lakott volt. Maga a XIII. kerület hivatalosan 1938-ban jött létre, ekkoriban Angyalföld tipikus munkáskerület volt megannyi gyárral, lakói zömében az itt dolgozó munkások közül kerültek ki. 1950-ben csatolták a XIII. kerülethez, jelenleg annak legnagyobb negyedét teszi ki. Nevének eredetéről többféle legenda kering. A legvalószínűbb az, hogy a területet az 1770-es években itt élő osztrák szőlőbirtokos, Stefan Engel után Engelsfeld-nek nevezték, amely magyar tükörfordításban Angyalföldet jelent. Mindenesetre a köznyelvben olyan mély gyökeret nyert az elnevezést, hogy sokan az egész XIII. kerületet értik alatta.

Gyártelepektől az újépítésű lakóparkokig

A XIX. század végétől a terület gyorsan iparosodott, a rendszerváltást követően az ipari tevékenység visszaszorult, helyét a kereskedelem és szolgáltatóipar vette át, a korábbi gyártelepek helyén lakóparkok, üzletházak épületek.

A 2000-es évektől kezdve sorra nőttek ki a földből az újépítésű társasházak és az emberek előszeretettel költöztek ide. Hogy miért? Elsősorban mert Angyalföld viszonylag közel van a belvároshoz, jó a tömegközlekedés, bőven van zöldterület és parkolóhely, nem utolsósorban pedig inkább megfizethető, mint a felkapott budai kerületek. Alapvetően csendes, családias hangulat jellemzi, ahol otthonosan érezheti magát az ember. Angyalföld népszerűsége talán annak építészeti sokszínűségének is köszönhető, hiszen megtalálhatóak itt a műemléképületek, társasházak, családi házak, irodaházak és újépítésű lakóparkok egyaránt.

Ne hagyjuk ki a Lehel piacot

Ha feltennénk a kérdést, hogy miről híres Angyalföld, sokan valószínűleg azonnal a Lehel piacot emelnék ki. Maga a piac 1890 után jött létre, eleinte szabadtéri elárusítóhelyként működött, akkoriban még Ferdinánd piac néven. 2000-ben kezdődött el fedett árucsarnokká alakítása, ekkor kapta a Lehel Csarnok nevet, de a köznyelv továbbra is Lehel piacként emlegeti. A környékbeliek számára megkerülhetetlen hely, mivel itt mindig található friss hús, zöldségek, gyümölcsök, különleges sajtok és minden, ami szem-szájnak ingere. Ha vásárlás közben megéheznénk, bekaphatunk pár falatot akár a hagyományos, akár a modern kori konyha finomságai közül. A Lehel tér a villamosvégállomás és a metróállomás miatt közlekedési csomópont is, így itt tényleg mindig nyüzsög az élet.

Kulturális élet és sport

A bevásárlási lehetőségeken túl a kultúra területén is találunk figyelemreméltó helyszíneket Angyalföldön. Területén működik a József Attila Színház és a József Attila Művelődési Ház, de itt található a Magyar Vasúttörténeti Park is. A Kassák Lajos Emlékmúzeum Angyalföld egyik legismertebb irodalmi emlékhelye, az Angyalföldön kezdetben gyári munkásként dolgozó író, költő, képzőművész életét és munkásságát mutatja be, ezen felül gazdag gyűjteménnyel rendelkezik Kassák alkotásaiból és dokumentumaiból. A sport iránt érdeklődőknek Angyalföld leginkább a Vasas Sport Clubról nevezetes. A nagy múltra visszatekintő sportegyesületben rengeteg sportág közül választhatnak az érdeklődők.

Híres angyalföldiek

Angyalföldről sokaknak azonnal Fenyő Miklós jut az eszébe, a zenész számtalan alkalommal megemlítette, hogy gyerekkora egy részét ebben a városrészben töltötte. De nem ő az egyetlen művész, aki erősen kötődik Angyalföldhöz. Itt van máris Kassák Lajos, akinek nevét egy utca viseli Angyalföldön, emellett megtalálhatjuk az emlékházát is. Jelenleg itt él a Kossuth-díjas színészlegenda, Pásztor Erzsi, aki hangsúlyozza: nagyon szereti az angyalföldi otthonát, egy apró panellakást. Puskás László, azaz Puskás Öcsi szintén itt töltötte a gyerekkorát, Zana Zoltán, azaz Ganxta Zolee egyik dalát a városrész ihlette, a zenész magát vérbeli angyalföldinek tartja.

Angyalföld szíve

Angyalföld másik emblematikus helyszíne a Béke tér. Mondhatni, hogy ez a városrész szíve, mivel itt található a Polgármesteri Hivatal, a Szegedi úti Rendelőintézet és a Szent László plébánia is. Az 1929-ben átadott, neogótikus stílusban épült templom a helyi vallási élet központja, az előtte elterülő, színpompás virágokkal, árnyas fákkal teli park a környékbeli lakosok kedvelt pihenőhelye. A téren számos kulturális rendezvényt és koncertet rendeznek, de egy nagy játszótér is található a területen.

Fotó: Major Kata

Kicsik és nagyon szintén szívesen töltik idejüket a Gyöngyösi sétány területén. A helyi önkormányzat pedig mindig gondoskodik arról, hogy szép virágok és ápolt környezet várja az ide látogatókat.

Rákos-patak rákok nélkül

Ha Angyalföld, akkor nem hagyhatjuk ki a Rákos-patakot sem. Nevét a hajdan benne élő rákokról kapta. Jelenleg a gondos környezetvédő tevékenység eredményeképpen számos halfaj található benne, emellett az itt sétálók vadkacsákkal is gyakran találkozhatnak. A patak teljes hossza 44 km, Szada városában ered és a Dagály fürdőnél ömlik a Dunába. XIII. kerületi szakasza a közösségi élet kiemelt helyszínévé vált az elmúlt években történt fejlesztéseknek köszönhetően: futókör, játszótér, kültéri padok és edzőterem teszik vonzóvá a helyi lakosok számára. Nyáron igazán kellemes itt kikapcsolódni munka után, legyen az egy kellemes séta, edzés vagy kutyasétáltatás.

A Rákos-patak nyugodt és természeti szépségekben gazdag környezete ragadta meg az AVICO Group figyelmét is, és itt kezdték el építeni a BlueSide névre keresztelt lakóingatlanjukat. A 41 lakásos épület belső udvarral, teremgarázzsal rendelkezik. Kialakítása során a kortárs építészeti trendeket és a fenntarthatóságot is figyelembe vették a tervezők. De a legfontosabb szempont a családias, otthonos hangulat és a természetközeliség. Innen nem messze épül az ingatlanfejlesztő másik angyalföldi lakóparkja, a GreenTop. A 79 lakásos társasházat tetőkertje teszi egyedivé, ahol jakuzzi, szauna, grillező és kerti bútorok szolgálják majd az itt lakók kényelmét.

A fejlődés nem áll meg

Nem véletlenül választják a vásárlók és az ingatlanfejlesztők Angyalföldet: a családok számára a zöldterületek mellett a legfontosabb szempont, hogy a városrész bölcsődék, óvodák és iskolák tekintetében is rengeteg választási lehetőséget biztosít. Emellett számos játszótér, szabadtéri park, kültéri edzőterem teszi élhetővé a területet. Az sem elhanyagolható szempont, hogy sokan a Váci úti irodafolyosón található munkahelyük miatt költöznek a kerületbe, hiszen így a dugókat kikerülve gyalog, biciklivel, rollerrel vagy tömegközlekedéssel könnyedén eljuthatnak dolgozni.

A közlekedés tényleg kiváló: a 105 busszal egyenesen a Deák térig utazhatunk, a 210-es pedig egészen a Normafához visz minket. Így akár a belvárosba vágyunk, akár a természetbe, Angyalföldről könnyedén odajuthatnunk.

Angyalföld tehát óriási utat tett meg a gyártelepektől és munkásnegyedtől Budapesti egyik legkedveltebb zöldövezeti lakónegyedéig. A helyi kerületi vezetés nem is szeretné elengedni a dinamikus fejlődést a jövőben sem. Folytatódnak a zöldterületi fejlesztések, a szabadtéri kulturális programok, a pedagógiai intézmények felújítása és természetesen az ingatlanfejlesztések.

(Borítókép: Major Kata)

BRAND & CONTENT