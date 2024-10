Az elmúlt időszak nem kímélte az emberek, a családok pénztárcáját. Ezt mindannyian érezzük, ha máskor nem, akkor biztosan, amikor az áruházban a kasszánál fizetünk egy nagybevásárlás során. Pedig mindenki számára fontos, hogy lehetősége legyen jó áron beszerezni megfelelő minőségű élelmiszert vagy háztartási és higiéniai termékeket. A kiszámíthatóság és a tervezhetőség is lényeges szempont mindennapos vásárlásaink során, a folyamatos árváltozások viszont pont ez ellen dolgoznak.

Garantáltan alacsony árak - pipa

A Tesco ezeket az alapvető igényeket próbálja kielégíteni azzal, hogy folyamatosan bővíti a tartósan alacsony áru termékek körét. Egyre több olyan fogyasztási cikket találunk az áruházak polcain, amely mellett az Árgarancia piros pipája, illetve a tartósan árcsökkentett termékek lefele mutató piros nyila látható. Vannak olyan kedvezményes árú termékek is, amelyek közül a hűségkártya-tulajdonosok válogathatnak, hiszen ők a Clubcard áras termékekhez még alacsonyabb áron juthatnak hozzá.

Az áruházlánc a kötelező akciózás kivezetése után is folyamatosan újabb és újabb termékeket kínál kedvező áron. Szeptember 12. óta újabb 700, gyakran keresett árura vállalnak árgaranciát, valamint több száz olyan termék árába is befektetnek, amelyekről a vevők esetleg azért mondanának le, mert úgy érzik, nem engedhetik meg maguknak. Az árcsökkentés többek között egyes állateledelekre, tartós élelmiszerekre, reggelizőpelyhekre, tésztákra és instant levesekre is érvényes. De azoknak is van okuk örülni, akik valamilyen speciális étkezést követnek, a kedvező árak ugyanis több vegán, laktóz- és cukormentes termékre is vonatkoznak. Ezen felül a Tesco a vásárlók által gyakran keresett friss csirke- és sertéshús árát is tartósan alacsonyan tartja.

Az Árgarancia program eddig alapvetően Tesco sajátmárkás termékeket tartalmazott, de most olyan nagy márkák is beletartoznak, mint a Milka, a Coca Cola, a Nivea, a Haribo, Pick, Hertz, Arial vagy Chio. A Tesco így összesen már több mint 1400 termék esetében vállal garanciát arra, hogy a piacon található legalacsonyabb áron kínálja azt, ellenkező esetben visszafizeti a különbözetet. Emellett a sajátmárkás női intim higiénai termékek is csökkentett áron kaphatók, mivel az áruházlánc átvállalta az ÁFA-fizetési kötelezettséget, ezzel is segítve a nőket havi, rendszeres költségeik visszaszorításában.

Olcsó termékek tesztje

Szerettük volna saját szemünkkel látni a tömegesen lefele mozgó árakat, ezért elkísértük Olivért az egyik Tesco áruházba egy rendhagyó kihívásra. Vajon tíz perc alatt hány olyan kedvezményes terméket talál, amire szüksége van a háztartásában? Videónkból kiderül a válasz.

A videóban a forgatás időpontjában érvényes árak szerepelnek. Elképzelhető, hogy a kiválasztott termékek a videó publikálásának időpontjában már eltérő áron kaphatók. Ettől függetlenül a hét bármely napján érdemes betérni a Tesco áruházaiba, hiszen a kiskereskedelmi lánc árgaranciával, számos tartós kedvezménnyel, továbbá hűségkártyával elérhető kedvező árú ajánlattal várja a vásárlókat. Az aktuálisan elérhető kedvezményekről a Tesco honlapján, valamint az áruházakban kihelyezett árközlő táblákon tájékozódhatnak.

