Az őszi időszak tökéletes arra, hogy akár messzebbre is elkalandozzunk, kiránduljunk, hiszen nincs már nagy hőség, de egy utónyári szezon kellemes napsütése és az őszi színekben pompázó táj igazán különleges élményeket nyújthat. Úgyhogy felkerekedtünk, és elautóztunk több száz kilométert, hogy felfedezzük a magyar történelem egyik ikonikus helyszínét, Boldogkő várát.

A vár már legalább a XIII. század óta áll, és a benne szolgáló katonák sokáig őrizték, illetve felügyelték az arra elhaladó kereskedők portékáit. Igen mozgalmas évszázadokat élt meg, hiszen történetében megfordultak IV. Bélától kezdve a Habsburgokon át egészen a Zichy családig sokan, de például Balassi Bálint is falai közt írta Borivóknak való című versét. A hangulatos helyszínt bejárva igazán átélhető a történelem, még egy lovagi összecsapást is lencsevégre tudtunk kapni.

Szerencsére a vár más értelemben már a modern korban jár, hiszen bankkártyával gond nélkül tudunk fizetni, legyen szó belépőről vagy frissítőről, de az út közbeni tankolásnál is jól jött.

A fizetést csak megkönnyítette az OTP Bank és a Mastercard közös kampánya, amelynek keretében most akár pénzvisszatérítést is lehet szerezni. Ehhez nem kell mást tenni, csak regisztrálni az OTP Bank oldalán, és OTP Mastercard bankkártyával vásárolni 2024. október 31-ig, legalább 15 alkalommal, összesen 20 000 forint értékben. Ha szerencsések vagyunk, akár meg is van a következő autós túra alapja, hiszen egy MOL vásárlás – így akár egy teljes tankolás – összegét jóváírják a bankszámlán, legfeljebb 20 000 forintig. Ezt az OTP Kedvezményprogramban lehet majd aktiválni. A jóváírás durván számolva 3-400 kilométernyi üzemanyagot is jelenthet, úgyhogy mi már elő is vettük a térképet, hogy a következő kalandot megtervezzük.

Aki pedig szintén útra kelne, annak itt egy látványos ízelítő a túrából.

