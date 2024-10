A százszázalékban magyar tulajdonú cég célja, hogy közelebb hozza a végfelhasználókat az építőanyagok világához, ezért üzleteiben személyre szabott szakértői tanácsokkal, burkolat- és fürdőszobaszalonokkal, modern környezettel segíti az építkezőket és lakásfelújítókat.

A vállalatnak országszerte közel nyolcvan kereskedése van, amelyek nagy része már alkalmazkodott az új piaci igényekhez, és amelyeket a nemzetközi trendek, az aktuális kereskedelmi és gyártói szempontok alapján alakítottak a magyar vásárlók igényeihez.

Az Újház Magyarországon egyedüliként tagja Európa egyik legnagyobb építőipari szervezetének, az EURO-MAT-nek, így gyártói és kereskedelmi oldalról is lehetőségünk nyílik az európai építőipari kereskedelmi hálózatok kulisszái mögé betekinteni. Megfigyeljük, milyen fejlesztésekben gondolkodnak, mennyire veszik komolyan a digitalizációt, és hogyan tudnak többet nyújtani a vásárlóiknak

– fogalmazott Szórády Csilla, a vállalat vezérigazgatója. A nemzetközi vívmányokon túl azonban minden évben saját kutatásokkal is feltérképezik a hazai igényeket. Idén például az Opinio piackutatóval közösen azt mérték fel, milyen érzelmi kapcsolatban van a magyar lakosság az otthonával.

Mint kiderült, nekünk, magyaroknak az ingatlan egyértelműen érzelmi ügy, és a megkérdezettek elsöprő többsége úgy véli, egy otthon felújítása nem csak a lakást, hanem a benne lakók életét is megújítja. Emellett a válaszadók 75 százaléka amikor csak teheti, otthon van, és szinte mindenkinek (93 százalék) kiemelt jelentőségű, mennyire kényelmes, praktikus és esztétikus a lakhelye.

A magyarok 94 százaléka elégedetlen a lakása jelenlegi állapotával , de ahhoz, hogy belevágjon egy építkezésbe vagy felújításba, elengedhetetlen egy olyan szakértő partner, akihez bizalommal fordulhatnak. A tanulmány rámutat arra is, hogy miközben nagy az igény a megújulásra, a felújítással, korszerűsítéssel kapcsolatban a legnagyobb akadályt az anyagi nehézségek jelentik (57 százalék).

Felépíteni és berendezni is segítenek

A megkérdezettek 65 százaléka ugyanakkor megbízható szakértői segítségre támaszkodva, a korszerűsítés, költségcsökkentés, és egy élhetőbb otthon érdekében szívesen belevágna a lakása, vagy háza felújításába. Ezért az Újház a professzionális ügyfelek mellett a magánvásárlók felé is nyit és egyre több kereskedésben bővíti a bemutatótereit, különösen a hideg- és melegburkolatok, a kertészet, a nyílászárók és a fürdőszobák területén.

Szeretnénk szintet lépni, és olyan új területeket bemutatni a vásárlóknak, ahol eddig nem voltunk jelen. Így ezentúl nem csak felépíthetnek, hanem be is rendezhetnek egy házat a segítségünkkel. Itt azonban elsősorban nem bútorokról beszélünk, hanem nyílászárókról, fürdőszobai kellékekről, és sokan szeretnék a kertjüket is a saját ízlésük szerint megvalósítani, amihez kerti bútorokat, kinti nyílászárókat és kerítéseket is nagy választékban találnak nálunk

– fogalmazott lapunknak Bagaméri László, az Újház kereskedelmi igazgatója, aki szerint a magánvásárlók számára egyre nagyobb jelentőséggel bír a személyes tájékozódás és szeretik saját szemükkel látni, megérinteni a beépítendő anyagokat, termékeket.

A cég értékesítési csapata azoknak a családoknak is tud segítséget nyújtani, akik a nulláról szeretnének indulni, és azoknak is, akik konkrét elképzelésekkel érkeznek hozzájuk. „A szakértőink a téglától a tetőig minden alapanyaggal megismertetik a magánvásárlókat, és például arra is mód van, hogy 3D-s technológiával megmutassuk hogyan fog kinézni a megálmodott fürdőszobájuk. Kiválaszthatják az ajtókat, ablakokat, fürdőszobai elemeket, a csempétől a csaptelepekig mindent a saját ízlésük szerint.” – emelte ki Bagaméri László.

Elkötelezettek az energiahatékonyság mellett

Az Újház elkötelezett az ügyfeleik edukációja mellett az energiahatékonyság kapcsán, ezért a tanácsadásaik alatt kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy milyen fejlesztésekkel mekkora energiahatékonyság érhető el az ingatlanokban.

Együttműködtünk a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel, energetikusokkal, saját fejlesztésű szoftverünk van azért, hogy ha egy adott épület paramétereit megosztják velünk, akkor megtudjuk mondani, milyen fejlesztésekkel mekkora energiahatékonyság növelés érhető el. De akár azt is megjósolhatjuk, mekkora rezsicsökkenés várható a hatására

– hívta fel a figyelmet Szórády Csilla.

„Hiszünk benne, a lakásunk hangulata, hogy hova érkezünk mindennap haza, nagyban befolyásolja a benne élők mindennapjait. Az Újháznál új megvilágításba helyeztük az otthonteremtés fogalmát. A legmodernebb bemutatótermek, megoldáscentrikus, személyre szabott szakértői tanácsok élménnyé teszik mindezt” – húzta alá a vezérigzgató a cég sajtótájékoztatóján.

