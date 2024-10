Évezredeken keresztül magától értendő volt, hogy az ebédet és a vacsorát a háziasszony vagy tehetősebb háztartásokban a személyzet készíti el. A készételek a modern világ termékei, létrejöttük egyrészt annak köszönhető, hogy a 20. században a nők tömegesen álltak munkába, másrészt annak, hogy megszülettek olyan a technológiák, mint a fagyasztás vagy a vákuumcsomagolás.

A fagyasztott parajkrémtől a street foodig

Hazánkban már a nyolcvanas években kaphatóak voltak egyes kényelmi ételek, de ekkoriban még szűk volt a választék, és a gyorsan elkészíthető fogások alapvetőn a magyar konyha hagyományos termékeit képviselték. Az egyik első fecskék a Mirelite márkanév alatt futó termékek voltak; a hazai cég fagyasztott zöldségekkel, parajkrémmel vagy félkész ételekkel segítette a dolgozó nők időmenedzsmentjét. Ezen ételek másik csoportját jelentette a Balaton parti büfékben is kapható lángos, a debreceni és a virsli.

A kilencvenes évektől kezdve a nemzetközi, ekkor még elsősorban a nyugati hatás egyre erősebben érződött Magyarországon, ez alól a kényelmi ételek világa sem jelentett kivételt. Megjelentek a hamburgerezők, a boltokban pedig a fagyasztott pizza. Ennek az időszaknak a konyhaművészet szempontból talán kétes vívmányai az instant levesek és a „pipiropogós” néven közismert húsipari termékek.

Napjainkra azonban virágkorát éli a kényelmi- és gyorsételek világa. Az, hogy hirtelen együnk valamit, az nem zárja ki, hogy finom és jó minőségű termék kerüljön az asztalunkra. Örömteli trend, hogy a nemzetközi konyha fogásaira és a vegetáriánus ételekre is egyre nagyobb a kereslet és ezzel kéz a kézben a kínálat is, és napjainkra a „street food” sem egyenlő az alacsony minőségű étkezéssel. Egy finom gyrost, egy pizzaszeletet, egy hamburgert vagy egy adag kínai gyorstésztát könnyűszerrel be tudunk szerezni napközben bármelyik boltban vagy gyorsétkezdében, a mexikói konyha kedvelői pedig a burritóval és tacoval lakhatnak jól.

Egyre több termék, egyre több élethelyzetre hangolva

De nemcsak a street food kínálat esett át örömteli változásokon, hanem az áruházakban található kényelmi ételek termékpalettája is tágabb és nívósabb lett. Erre kitűnő példa a Tesco áruházak kínálata. Az áruházlánc úgy tapasztalta, hogy vásárlóik körében nagyon népszerűek azok a fogások, amelyeket főzés, konyhai munka nélkül lehet tálalni. Eddig is széles felhozataluk így az utóbbi időszakban tovább bővült. Készételekből eddig 39 fajta volt kapható, most kettő újat vezettek be; a szendvicsek és majonézes saláták között pedig szintén eddig nem kapható termékek jelentek meg. A Tesco áruházaiban a side dishek és a tapasok két új termékvonalat képviselnek, az utóbbiak rendkívül széles választékkal indultak, pontosan 29 féle termék közül válogathatnak a vásárlók.

A Tesco ügyel arra, hogy bármely élethelyzetben levő vásárló megtalálja a számára legmegfelelőbb fogást. A kényelmi ételeket alapvetően azok az emberek vásárolják, akik számára sokat jelent az időmegtakarítás, amelyet a főzés kihagyásával spórolnak meg. (Bár olyan eset sem ritka, hogy valaki csak az ízük miatt veszi meg ezeket az ételeket.)

A dolgozó szülők szívesen veszik a klasszikus tésztaételeket, a lasagne-t, vagy a rántott sertéskarajt burgonyával, hiszen ezeket a legválogatósabb gyerekek is megeszik. Baráti társaságok, kollégák gyakran összeülnek munka után, és ilyenkor viszont a szűk időkeret miatt nem feltétlenül opció, hogy a házigazda nekiálljon sütni-főzni. Az avokádókrémek, a napon szárított zöldfűszeres paradicsom vagy a grillezett zöldfűszeres articsóka mellé azonban elég pár francia bagettet megpirítani és máris kész a vendégváró tál. Az elfoglalt irodistáknak pedig jól esik az, ha egy zsúfolt, ülőmunkával teli napon laktató salátát ehetnek ebédre. A tonhal saláta balsamico öntettel, főtt tojással és roppanós jégsalátával és a klasszikus Ceasar saláta csak két példa a Tesco kínálatából. A kirándulások, hétvégi kiruccanások alkalmával sokan részesítik előnyben a szendvicseket, ezek közül nemcsak sonkás, grillcsirkés és szalonnás, hanem vegetáriánus változat is létezik a Tescóban. Ez utóbbi cheddar sajttal, paradicsommal, zöldséges szósszal és majonézzel készül.

Rántott hús és vegán kínálat

De nem csupán a különböző élethelyzetekre gondolt a Tesco, hanem a különböző ízlésekre is, a nemzetközi ízek külön hangsúlyt kapnak. A készételek között olyanok találhatóak, mint a chilis bab vagy az édes-savanyú csirke, a könnyebb fogások sorát pedig a gyros salátatál gyarapítja. A köretek közül a kuszkusz és a bulgur a termékpaletta részét képezi, illetve a humuszok többféle ízesítésben is elérhetőek.

Az eddig említett fogások, finomságok egy nagy része nem tartalmaz húst. A Tesco halad a kor igényeivel, az egyre nagyobb tömeget jelentő vegetáriánusok és vegánok számára széles választékban találhatóak fogások. Aki próbált már hús nélkül étkezni, az tisztában van azzal, hogy a „gyorsan és finomat” enni igényét sok esetben nehéz kielégíteni. Az áruházláncban azonban tapas és saláta vonalon több olyan termék is van, amely hús vagy általában állati eredetű összetevő nélkül készült. A készétel termékcsalád részét képezi a Plant chef választék, amely a vegán étkezési szokásokhoz lett igazítva. Új termékeik között szerepelnek a szendvics választék egyes vegetáriánus termékei is, a tojáskrémes és hagymás uborkás szendvics, valamint a chili lime wrap.

A kényelmi ételek választéka áruházanként eltérő lehet, a 3+1 akció viszont mindegyik Tesco áruházat érinti. Ennek köszönhetően, aki négy kényelmi terméket vásárol, az a legolcsóbbat ingyen teheti bele a bevásárlókosárba. Az áruházlánc szezonális őszi ajánlattal várja a vásárlókat, az évszak jellegzetes növényével, a sütőtökkel készült tagliatelle, wrap és szendvics csak ebben az időszakban elérhető. A készételek választéka nem csak az üzletek polcain, hanem online rendelés folyamán is elérhető.

