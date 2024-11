Jó esetben olyan munkahelyen vagy épp vállalkozásban dolgozunk, amely nem csak annyit termel számunkra havonta, amennyi a minimális megélhetéshez szükséges. Emellett természetesen érkezhet pénz egyéb forrásokból is az örökségtől a váratlan nyereményig, de a fenti példánál maradva is időről időre gyarapodhat egy olyan összeg, amelyet nem költünk el azonnal.

Elsőre azt gondolhatnánk, azonnal felmerül a kérdés, hogy mit csináljunk ezzel a félretett összeggel, hogy megmaradjon későbbre, vagy akár gyarapodjon - biztonságban, árfolyamok változásától, gazdasági hullámvasutaktól és bármi egyéb külső hatástól védve.



Azonban a statisztikák szerint bizony ez egyáltalán nem ennyire egyértelmű. Az OECD 2023-ban már harmadszorra végzett felmérést, amely 39 ország (többek között Magyarország) felnőtt lakosságának pénzügyi ismereteit térképezi fel. Az átlagos pénzügyi jártasságot 100 pontban határozták meg, a felnőttektől elvárható minimumot pedig 70 pontra lőtték be - ehhez képest az összesített eredmény aggasztó, 60 pont lett. A felmérés alapján Magyarországon a minimális pénzügyi jártasságot csupán a felnőttek 23 százaléka éri el - ez az OECD tagországainak 39 százalékos átlagához képest is alulmarad, de Németországban például a vizsgált lakosság 75 százaléka érte el ezt a szintet. Ez alapján még inkább érződik, hogy a lakosság és a vállalkozások pénzügyi ismereteire komoly fejlesztési tér mutatkozik.

Értjük, de mégsem használjuk



Az OECD-felmérés már csak azért is érdekes, mert egy komoly ellentmondás jelenik meg a hazai vonatkozású eredményekben. A kutatás ugyanis három fő területet vizsgált: az alapvető pénzügyi ismereteket, a pénzügyi magatartást és a pénzügyi attitűdöt. Ezek közül az elsőben Magyarország kifejezetten jól teljesített, hiszen a vizsgált országok közül negyedik helyen áll Hong Kong, Németország és Észtország után. Tehát elméletben a magyarok tisztában vannak olyan pénzügyi alapfogalmakkal, mint a kamatos kamat vagy az infláció. Ez azonban mégsem látszik a gyakorlatban, a kutatás szerint ugyanis hazánk pénzügyi magatartás kategóriában a nemzetközi mezőny utolsó negyedébe került, és az attitűd terén is csak a 17. helyet szerezte meg.



A felmérés azt mutatta meg, hogy Magyarországon az emberek rendelkezésére álló ismeretterjesztő anyagok, a hosszú távú oktatás és a kapcsolódó programok eredménye jól látható és pozitívan mérhető. Ez viszont csak a kezdet, hiszen a megszerzett ismereteket használni is kell, a pénzügyi kultúra fejlesztése terén még bőven akad tennivaló. A lexikális tudás alkalmazása a gyakorlatban, valamint a pénzügyi döntéseket befolyásoló egyéb tényezők, például a motivációk, tervszerűség vagy a körültekintés terén kell a legtöbbet fejleszteni.

Használjuk, de hogyan?



A gyakorlati lépéseket – a szükséges ismereteken túl – az is meghatározza, hogy milyen viszonyunk van a pénzhez, azon belül a megtakarítani, befektetni kívánt, vagy már sikeresen félretett összeghez. Ez egy jelentős stresszfaktor, hiszen számos tényező befolyásolhatja, mi történik a pénzünkkel.



A befektetéseket biztonságosabb hosszabb időintervallumban kezelni, így viszont egyfelől kérdéses, mikor és milyen kondíciókkal férhetünk hozzá vagyonunkhoz, ha szeretnénk, másfelől hosszabb távon pláne akkor, ha ki van téve az inflációnak. De a befektetéseknél szokásos sikerdíj rátára és feltételeire is oda kell figyelni, tehát a megfelelő pénzügyi termék és az azt kezelő szakértő személye sarkalatos, hiszen nagy a tét. Nem mindegy tehát, hogy mit választunk.

Ebben nyújthat megbízható támogatást a Concord, amely már több mint 30 éve működik a hazai piac egyik meghatározó privátbanki szolgáltatójaként. Magánszemélyek és cégek részére egyaránt kínál privátbanki és prémium banking szolgáltatásokat. A vállalat egyik kivételes szolgáltatása, hogy privátbanki ügyfelei akár ír jog alatt működő, írországi számlavezetést is igénybe vehetnek a Concorde írországi leányvállalatától, emellett saját alapkezelő leányvállalattal is rendelkezik. Ügyfeleinek a cég által kezelt vagy őrzött összesített vagyona meghaladja az 1.400 milliárd forintot. Új szolgáltatásuk a privátbanki ügyfélkörben megszokottnál sokkal kisebb összegtől, 5 millió forinttól elérhető Concorde Relax Befektetési Számla , amely esetében a vagyonkezelés egyetlen díja a sikerdíj, amit kizárólag az inflációt meghaladó hozamra számítanak fel. A sikerdíj a hozamnak az infláció feletti részére vetített 15%+ÁFA, azaz 19,08%, évente egyszer. Ez azt jelenti, hogy ha az ügyfél portfóliójának hozama pontosan annyi, mint az infláció vagy kevesebb, akkor nem számítanak fel sikerdíjat, a számlavezetés pedig díjmentes.

Olvasóink válaszait egy következő cikkben a Concorde szakértőjével elemezzük ki. Az így is egyértelmű, hogy a pénzügyek tervezésével foglalkozni kell, pláne akkor, ha nagyobb összegekről döntünk. A kényelmes, gondtalan jövő biztosításához (sajnos) nem elég az, hogy keményen dolgozunk és extra bevételhez jutunk. Az viszont nem mindegy, hogyan kezeljük ezt a megtakarítást, hiszen, ha nem vagyunk tudatában az összes lehetőségnek, veszélynek, körülménynek, akkor érdemes profi vagyonkezelőhöz fordulni a biztos eredmények érdekében.

? 1. Ön milyen formában kezeli a megtakarításait? Nincs külön megoldásom erre, a saját bankszámlán gyűlik

A saját bankszámlán belül valamilyen lekötést, külön alszámlát használok

Állampapírba fektetem

Részvényekbe és egyéb értékpapírokba fektetem

Ingatlanba fektetem

Egyéb befektetési formákat használok (például műtárgy vagy arany)

Többféle befektetési módszert használok egyszerre ? 2. A befektetésekhez igénybe vesz valamilyen segítséget, tanácsadást? Nem foglalkozom befektetésekkel

Saját magam oldom meg korábbi tapasztalatok, illetve internetes információk alapján

Mások segítségét, tanácsát kérem, de nem szakértőét (családok, ismerősök tanácsai alapján döntök)

Professzionális segítséget veszek igénybe (befektetési szolgáltatókkal, brókerekkel működöm együtt) ? 3. Ön szerint elég információval rendelkezik felelős pénzügyi döntésekhez? Igen, értek hozzá annyira, hogy saját pénzügyi tervezésemmel foglalkozzak

Nem mondanám szakértőnek magam, szükséges plusz segítség ? 4. Mennyire terheli önt a pénzügyi tervezés folyamata? Nagyon is, mivel nem értek hozzá, és a sok kockázat stresszel

Nem okoz semmilyen gondot, eleget tudok ahhoz, hogy nyugodtan tervezzek

Professzionális segítséget veszek igénybe, ezért nem okoz stresszt ? 5. Ön szerint melyik manapság a legbiztonságosabb befektetési mód? Ingatlan

Állampapírok

Részvények és egyéb értékpapírok

Egyéb fizikai befektetési formák (például műtárgyak)

Semmilyen befektetési formát nem tartok elég biztonságosnak ? 6. Ön szerint melyik manapság a leginkább jövedelmező befektetési mód? Ingatlan

Állampapírok

Részvények és egyéb értékpapírok

Egyéb fizikai befektetési formák (például műtárgyak)

? 7. Ha pénzügyeit tervezi, milyen időtartamra gondolkozik?