A karácsonyt megelőző napok nem csupán a szaloncukorról, a csillagszórókról és a bejgliről szólnak. Ezek a hetek hagyományosan a jótékonykodás időszakának is számítanak, a civil szervezetek rendszerint ilyenkor adománygyűjtő kampányokat szerveznek, hiszen az ünnep közeledtével mi is hajlamosabbak vagyunk támogatni a rászorulókat. De mégis milyen gyökerei vannak a szokásnak, és hogyan érdemes adományozni? Írásunkban ezeket a kérdéseket válaszoljuk meg, illetve két olyan kampányra is felhívjuk a figyelmet, amelyeken keresztül egy picivel mi is hozzájárulhatunk egy szebb világhoz.