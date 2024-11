Ha Önnek gondot jelent, hogy mit ajándékozzon karácsonyra, akkor most mutatunk pár tippet. A HONOR legújabb készülékei is bizonyítják a márka erejét, így biztosan nem dönt rosszul, ha az alábbi készülékek közül választ, ráadásul a csúcskategóriás készülékektől a kedvező árú termékekig mindenre kiterjedő akciók várják egész novemberben.

A Black Friday kiváló alkalom arra, hogy időben, és jól megfontoltan készülhessünk fel a karácsonyra. A HONOR idén már november elejétől akciókkal és promókkal segít, mert tudja, hogy mekkora öröm, ha egy új készülék - legyen az okostelefon, tablet vagy okosóra - kerülhet a karácsonyfa alá.

Mielőtt azonban a legfrissebb modelleket bemutatnánk, jöjjön egy gyors kérdőív, amely máris segíthet megvilágítani, milyen jellegű telefonok a legmegfelelőbbek az ön számára és jó lehetőséget jelentenek-e a Black Friday akciók.

Mennyit költene mobiltelefonra, ha most vásárolna? Maximum 100 ezer forintot

100 és 160 ezer forint között

160 és 250 ezer forint között

Akár 250 ezer forint fölött

Mi a legfontosabb funkció az ön számára egy új mobilban? Kiemelkedő fotós képességek

Gyors és erős hardver

Nagyfelbontású, szép kijelző

Vízálló, strapabíró kialakítás

Jól ismert rendszer és az appok nagy választéka

Divatos külső

Milyen gyakran készít fotókat a telefonjával? Csak havonta néhányszor

Hetente néhányszor

Hetente többször

Akár naponta is

Naponta többször

Milyen funkciót használ leginkább egy mobilon? Telefonálás és szöveges üzenetek

Közösségi média és kapcsolattartás

Online böngészés

Játék

Streaming

Kamera (fotók, videók, galéria)

Vásárolt már bármit Black Friday akcióban? Még soha

Igen, de csak egyszer vagy kétszer

Igen, rendszeresen

Új HONOR mobilok: fotótól a gyorsaságon át a hajlíthatóságig

A legújabb HONOR készülékek kiválóan megőrizték a gyártóra jellemző fiatalos és dinamikus tulajdonságokat, de mára egyértelműen a prémium kategória érzetét nyújtják egy sor olyan extra funkcióval, amely különlegessé teszi őket a felhasználók számára. A friss választékból mindenki találhat magának kedvencet annak függvényében, mire használná leginkább a készüléket.

A HONOR 200 sorozat tagjai erős hardveres háttérrel érkeznek, a Snapdragon 7 Gen 3 csúcs-lapka mellé 8GB rendszermemória jár, az erős, 5200 mAh kapacitású akku pedig hosszú üzemidőt garantál, melyet a hihetetlen, 100W-os gyorstöltési funkcióval villámgyorsan feltölthetünk, így sosem kell aggódnunk attól, hogy lemerülne készülékünk. A kristálytiszta, 6,7”-os AMOLED kijelző FullHD+ felbontású, ami nemcsak tartalomfogyasztásra, hanem a kiváló kamerarendszerrel készített képek nézegetésére is remek.

A hátlapon egy tripla kamerás rendszert találunk, kettőben Sony érzékelővel. A fő kamera extra portréfotós funkciókat kapott, optikai képstabilizátorral és a francia, ikonikus portréiról ismert Studio Harcourt professzionális megoldásaival. Ez azt jelenti, hogy külön szakértelem nélkül is bárki készíthet kimagasló portréfotókat. A telefotó kamera szintén Sony szenzort használ és akár 2,5x optikai zoomot tesz lehetővé, ezzel is szinte profi fényképezőgéppé változtatva a mobilt. A fentieket egy 12MP-es, ultraszéles és makrókamera egészíti ki, amivel lenyűgöző tájképeket és akár néhány centiméterre levő apró részleteket is elkaphatunk. Az előlapon sem spóroltak a szelfikamerával: míg ezt sok egyéb modellen másodrendűként kezelik, itt is egy 50MP-es egység kapott helyet, amely speciális megvilágítással segíti, hogy egy önmagunkról készült kép is művészi szintű lehessen. Mindezeket egy kifinomult mesterséges intelligencia támogatja, amely többek között segít a tökéletes fény és fókusz beállításában, de akár profi kamerákhoz és fotóstúdiós környezetekhez hasonló megvilágítást, művészi fény-árnyék hatásokat adhat.

A HONOR 200 Pro jelenleg azért is tökéletes ajándék, mert például a Telekomnál egy ingyenes HONOR 200 Lite is jár mellé december végéig, míg a HONOR 200-hoz egy HONOR Pad X8a.

A gyártó Magic sorozata minden verzióban a csúcskategóriát képviselte. A HONOR Magic6 Pro szintén a legerősebb hardverrel érkezik, de emellett az Android rendszerre húzott, a HONOR készülékeken alkalmazott és jól bevált Magic OS felhasználói felület már platformszintű mesterséges intelligencia támogatást kapott. Mit jelent ez? Többek között a szándék-alapú kezelést, amelynek során a telefon szép lassan megismer minket, megtanulja, milyen funkciókat és milyen beállításokat kedvelünk, hogyan használjuk a mobilunkat, majd pedig egyre jobban a kezünk alá dolgozik, hogy az eszköz ne egy hagyományos gép legyen, hanem inkább egy ránk figyelő segítőtárs. Idén is van természetesen elérhetőbb árú változata ennek a modellnek, a HONOR Magic6 Lite az erőigényes alkalmazások futtatásához optimalizált hardver mellett többek között fokozott esésállósággal, 108MP-es főkamerával, 5300 mAh kapacitású akkuval kínál csúcsközeli élményt. Bármelyiket is választja, nem tud mellényúlni, garantált lesz az öröm és az elégedettség. A Telekomnál ráadásul - szintén december végéig - a HONOR Magic6 Lite-hoz ajándék HONOR Band 9 okoskarkötő jár.

Azt, hogy a HONOR egyértelműen megérkezett a legnagyobb gyártók közé, jól mutatja, hogy egyike azon néhány piaci szereplőnek, amely már hajlítható kijelzős készüléket is kínál, most jelentős árkedvezménnyel. A HONOR Magic V2 annak ellenére, hogy közel 8”-os kinyitható kijelzővel érkezik, kifejezetten vékony és könnyű marad. A megjelenítő ráadásul új generációs, megerősített védőburkolatot kapott, képes a kézírás felismerésére, valamint a rendszer abban is segít, hogy egy ilyen nagy felületen akár több appot is futtathassunk egymás mellett. Sőt, akár megosztva, egymástól függetlenül is működtethetjük a két képernyőfelet, ami a produktivitást és a multifunkcionalitást is új szintre emeli.

Azt pedig a HONOR sem felejtette el, hogy az elérhető árú, mégis komoly tudású készülékek kihagyhatatlanuk a repeortárból. A HONOR 90 Lite 5G egy olyan megfizethető kategóriájú mobil, amely kiváló első készülék lehet fiataloknak vagy épp megbízható, könnyen kezelhető társ az idősebbeknek – de mindezek mellett olyan erős ajánlatokkal, mint a 100MP-es főkamera, a nagyméretű, perem nélküli, szemkímélő kijelző vagy a 8GB-os rendszermemória.

Jól látható tehát, hogy a HONOR mindenkinek tud olyan telefont kínálni, ami számára a leginkább testhezálló, és akár kiváló áron megszerezhető karácsonyi ajándék is lehet – magunknak és másoknak egyaránt. A mobilokat az idei év végén szolgáltatóknál és egyéb áruházakban is akciós áron, esetenként extra ajánlatokkal lehet megtalálni, és érdemes körülnézni a kiegészítők között is, hiszen a HONOR Pad tabletek, a HONOR Watch okosórák vagy a HONOR Band okoskarkötők szintén minőségi, sokfunkciós eszközök komplex ökoszisztémával, így bőven lehet helyük a fa alatt.

