Hollywood cowboya, aki megzabolázta a világot

Taylor Sheridan, Hollywood egyik legfelkapottabb forgatókönyvírója, producere és showrunnere, kétségkívül izgalmas figura. Olyan filmeket és sorozatokat köszönhetünk neki, mint a Sicario – a bérgyilkos, az A préri urai vagy épp a napokban friss részekkel visszatérő Yellowstone.

Taylor Sheridan Észak-Karolinában született, fiatalkorát Texasban, egy ranchon élte le családjával. Saját bevallása szerint lusta gyereknek számított és nem is igazán tudta, mit kezdjen az életével. A főiskolát nem fejezte be, kénytelen volt különböző alkalmi munkákból megélni, így volt többek között festő-mázoló, de megesett, hogy fűnyírással keresett pénzt. Fiatalkori kallódásából Los Angeles jelentette a kiutat, ahol már színészként próbált befutni.

Sheridan már ránézésre is hozza a klasszikus amerikai western filmek marcona cowboy figuráját; nem is véletlen, hogy olyan sorozatokban láthattuk különböző mellékszerepekben, mint a Walker, a texasi kopó, az NCIS: Los Angeles vagy a Veronica Mars, de ismerős lehet azok számára is, akik a mára kultikusnak számító Kemény motorosok című sorozatot követték, amelyben David Hale-t alakította. Az igazi áttörés színészként azonban elkerülte. Már elmúlt 40 éves, amikor megejtette Hollywood talán legsikeresebb karrierváltását és a szövegkönyvek magolása helyett forgatókönyvek írásába kezdett. Ebben a tekintetben pedig rendkívül gyorsan jött a siker. Első forgatókönyve, a Sicario – a bérgyilkos nem csak sztárparádét kapott, hanem Hollywood egyik legtehetségesebb filmrendezőjét, Denis Villeneuve-öt is. A Sicario zajos sikere után Sheridan nem tétlenkedett, forgatókönyvíróként jegyzi a Préri urait, a Wind River – Gyilkos nyomon című filmnél pedig a rendezői székben is ő ült már.

A mozi varázsa azonban mintha nem ejtette volna rabul Sheridant. Figyelme és kreatív energiái hamar a televíziós sorozatok felé terelődtek, a 2018-ban debütáló Yellowstone-nal pedig saját karrierje is egy új szintre lépett, ám a Dutton-család története csupán a jéghegy csúcsa a Sheridan-életműben; a kétség kívül munkamániás író a Yellowstone előzmény és kiegészítő sorozatai (1883 és 1923) mellett a Tulsa királyát, a Lionesst és a Kingstown polgármesterét is jegyzi, de jelenleg is dolgozik új projekteken, illetve meglévő alkotásainak folytatásain.