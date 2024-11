Milyen érzés lehet a teljesen új autóipari üzem megnyitása vezetőként? A BMW új gyárának igazgatóját erről is kérdeztük, de közben sok minden kiderült a friss beruházásról.

Hans-Peter Kemsert 2022 januárjától látja el a BMW debreceni gyárának elnök-vezérigazgatói feladatait. A debreceni gyárban 2025-től kezdődik el a Neue Klasse típusok sorozatgyártása, amelyek tisztán elektromos meghajtásúak lesznek. Eddig a rövid hír, amely bekerülhetne minden üzleti lap aktuális, személyzeti változásokkal foglalkozó cikkei közé, de ha kicsit jobban mögé nézünk, megannyi kérdés vetődik fel. Egyrészt érdekes lehet megtudni, milyen érzés egy ilyen változás az új vezető számára, és persze benézhetünk kicsit az épülő üzem kulisszái mögé is. Épp ezért kérdéseinkkel megkerestük Kemser urat, aki készségesen válaszolt.

Irány Debrecen!

A BMW Group 2022 januárjától Önt nevezte ki az új debreceni gyár elnök-vezérigazgatójának. Ezt megelőzően 2015-től a BMW lipcsei gyárának ügyvezető igazgatója volt. Milyen ambíciókkal érkezett?

HPK: Mindig inspiráló, ha az ember karrierjében egy ilyen jelentős váltás következik be, és még izgalmasabb és egyedülálló kihívás egy zöldmezős beruházás megvalósításán dolgozni. Ami pedig még ennél különlegesebbé teszi, hogy egy olyan új gyár épül és kerül beüzemelésre Debrecenben, ahol a világon először gördülnek le a Neue Klasse autók a gyártósorokról.

Ezen túlmenően számomra különösen fontos, hogy olyan hosszú távú hatást tudjunk generálni, amely mind a vállalatunk, mind a debreceniek számára maradandó értéket képvisel a jövőben.

Ön már jó ideje a BMW-nél dolgozik. Mikor döntött úgy, hogy az autóiparban fog dolgozni, még gyermekkorában?

HPK: A BMW-nél Németországban gyakori, hogy egy család több generációja dolgozik együtt a gyártóüzemekben. Az én személyes érdeklődésem már nagyon korán kialakult, és 1992-ben diákként, majd 1995-től már egy gyakornoki programban kezdtem el dolgozni a vállalatnál. Az azóta különböző pozíciókban megtett út nagyszerű, és mindez megkönnyíti számomra, hogy új szerepekhez tudjak alkalmazkodni, csapatjátékos legyek és megosszam másokkal a tudásomat ezeknek a tapasztalatoknak köszönhetően.

Az elmúlt 32 év során megszerzett tapasztalataim alapján meggyőződésem, hogy minden munkakör fontos és hozzáadott értéket képvisel az egész vállalat sikere szempontjából, ha valaki szenvedéllyel és az újra nyitottan tanul minden egyes nap. Nagyon fontosnak tartom, hogy minden új szerepkört és fejlődési lehetőséget szívesen fogadjak.

Egyébként hogy jöttek az életébe az autók - és az első saját autója BMW volt?

HPK: Az autók iránt 3 éves koromban kezdtem el érdeklődni, mert édesapámnak karosszériaműhelye volt és folyton körülötte voltam, hogy segíthessek. Az első autóm egy sárga színű, BMW 1802-es modell volt, ami még mindig szép emlék számomra. Több mint három hónapig szereltem, mire levizsgázhatott és vezethettem. Ezért is tudok nagyon sokat a járművekről, és ezért is töltenek be az életemben nagyon fontos szerepet.

Új irányok az elektromos világban

A másik nagy változás, hogy a vezetése alatt induló debreceni gyár már a Neue Klasse generációval az elektromos járművekről fog szólni. Hogyan látja az elektromobilitás helyzetét a világban, valamint a BMW-n belül?

HPK: A BMW i3 2013-as bemutatása óta folyamatosan bővül a BMW Group által kínált elektromos járművek palettája. A BMW-nél az elektrifikációt az teszi különlegessé, hogy az elektromos hajtásrendszereket házon belül fejlesztjük és gyártjuk.

A Neue Klasse az egész vállalat folyamatos továbbfejlesztését képviseli a gyártás, a gyártervezés, valamint az új anyagok és eljárások alkalmazása terén. Egy új modellgenerációt terveztünk meg, amelyet a digitalizáció, az elektrifikáció, a körforgásosság, valamint egy modern formatervezési nyelv jellemez. Azt szoktuk mondani, hogy a Neue Klasse-val nem csupán a BMW következő fejezetét írjuk, hanem egy teljesen új könyvet.

Hogyan áll hozzá a BMW az új utak megtalálásához és az innovációhoz?

HPK: A BMW Group története egészen 1916-ig nyúlik vissza. Ma a négy márka, a BMW, a MINI, a Rolls-Royce és a BMW Motorrad teszi a BMW Groupot a világ egyik vezető prémium autó- és motorkerékpár-gyártójává, valamint mobilitási szolgáltatójává. A BMW-nél folyamatosan nyitottak vagyunk a fejlődésre és az innovációra. A változások befogadása, valamint a prémium minőség és a vezetési élmény folyamatos fejlesztése révén mindig az ügyfelekre és a modern mobilitással kapcsolatos elvárásaikra összpontosítunk.

A festőüzem a debreceni gyár első olyan része, amely készen áll az új módszer alkalmazására. Hogyan lehet innovatív és fenntartható egy festési módszer 2025-ben, mik a fő változások a megszokotthoz képest?

HPK: Különböző új eljárások és rendszerek – például a villamosenergia-alapú fűtés, a Heat Grid és az eRTO rendszerek – alkalmazása révén a debreceni lesz az első olyan festőüzem a BMW Group globális termelési hálózatában, amely teljes mértékben szakít a fosszilis tüzelőanyagok használatával. A festéshez szükséges összes kemence és egyéb folyamat teljes egészében elektromos árammal fog működni, nem pedig földgázzal, mint korábban.

A debreceni festőüzem további különlegessége, hogy az egész rendszer mindössze 65°C-os vízellátási hőmérsékleten működik, szemben a korábbi létesítmények 90–120°C-os hőmérsékletével. A forró vizet a festőműhely csarnokszellőztető rendszerének ellátására használják, így a festékszóró fülkékben 22°C-os technológiai hőmérsékleten és 60–65%-os páratartalom mellett stabil körülményeket tartanak fenn.

Hogyan jelenik meg a digitalizáció az autógyártásban – és vélhetően magukban az autókban is?

HPK: Az átfogó digitalizáció több szinten is jellemző, például a debreceni festőüzem kiemelkedő hatékonyságához is hozzájárul. Teljesen automatizált, vezető nélküli AGV-k (Automated Guided Vehicles, azaz automatikusan irányított járművek) szállítják a gyártás alatt álló gépkocsik karosszériáit a megfelelő műveletekhez. Emellett automatizált felületi ellenőrzést (AOI) alkalmaznak, amely mesterséges intelligenciát használ a festés utáni szabálytalanságok felismerésére és az utókezelést igénylő területek azonosítására. A festőüzem tervezése is virtuálisan történt. Ez lehetővé tette a szerkezeti tervezés virtuális tesztelését még a tényleges építés megkezdése előtt. A kollégák előzetes képzésére ugyancsak virtuálisan került sor.

Egy másik nagyszerű példa lehet, hogy a BMW Group új magasságokba emelte a gyártervezést – ezzel a járműgyártás digitalizálásának legújabb mérföldkövét állítva fel. A járműgyártás a hivatalos gyártásindítás előtt több mint két évvel már megkezdődött a leendő debreceni gyárban – legalábbis virtuálisan, hiszen a debreceni létesítményt teljes mértékben virtuálisan tervezték és validálták. Ez az úttörő és innovatív tervezési koncepció az NVIDIA-val együttműködésben valósult meg.

A 3D-s ipari, metaverzum-alapú alkalmazások építéséhez és működtetéséhez az NVIDIA Omniverse Enterprise valós idejű digitális ikerszimulációkat futtat az elrendezések, a robotika és a logisztikai rendszerek virtuális optimalizálásához. Ez megkönnyíti a különböző helyszínek és időzónák közötti együttműködést, és teljesen új technológiai szinten támogatja a szerkezetek, termelési rendszerek és folyamatok tervezését és kialakítását.

Kell egy csapat!

„Építsd velünk a jövőt!” – ez a debreceni gyár toborzási kampányának szlogenje. A toborzási folyamat jelenleg is zajlik, és azt látom, hogy számos juttatást biztosítanak a leendő munkavállalók számára, mint például buszjáratok a környező falvakból és városokból, munkahelyi angol nyelvtanfolyamok. De mindazoknak, akik még nem tapasztalták meg, milyen érzés egy BMW gyárban dolgozni?

HPK: Számunkra a vállalati kultúra egy központi elem, mert hiszünk benne, hogy ez a siker kulcsa. Mindig hangsúlyozzuk, hogy a BMW Group jövőjét építjük itt, Debrecenben. Egy gyár, egy csapat, egy projekt vagyunk. Ez azt jelenti, hogy a munkatársaink, valamint a vállalati kultúra kulcsszerepet játszanak az elért eredményekben. Mindenki fontos, és mindenki saját tudásával és erőfeszítéseivel járul hozzá a sikerünkhöz. Hálásak vagyunk kollégáink proaktív hozzáállásáért, és értékeljük a hozzájárulásukat. Ezt igyekszünk kommunikálni és kimutatni jelenlegi és jövőbeli munkatársaink felé is.

Vállalati kultúránk fontosságát nem lehet túlhangsúlyozni. Olyan értékek mellett állunk ki, amelyekben mélyen hiszünk. Személyes beszélgetések, egy mosoly, őszinte visszajelzés, valódi odafigyelés – ezek apróságnak tűnhetnek, de nagyon is fontos dolgok. Mindezek szerves részét képezik csapatunk mindennapjainak. Teret biztosítunk munkatársaink folyamatos fejlődésének azzal, hogy egy kiváló képzési rendszert tartunk fenn, széleskörű lehetőségekkel.

Számos fontos mérföldkő van már a cég mögött, és még sokkal több áll előtte Magyarországon is. A gyár csapata számos aktivitással vett részt a helyi kulturális rendezvényeken kapcsolatteremtési lehetőséget biztosítva.

HPK: Örülünk, hogy cégünk otthonra talált Debrecenben, és fontosnak tartjuk, hogy aktív részesei legyünk a közösségnek, amely kedves fogadtatásban részesített minket érkezésünk óta. A cég falain kívül is tovább építkezni számunkra azt jelenti, hogy hosszú távon szeretnénk maradandó és valódi értékeket teremteni a közösség számára. Ez sokféle formát ölthet az oktatási rendezvényektől vagy egy zenei fesztiváltól kezdve a futóversenyig vagy jótékonysági rendezvényig. Egy dolog azonban mindig közös ezekben a kezdeményezésekben: legfőbb motivációjuk az emberközpontúság.

Egy utolsó, ám annál fontosabb kérdés: tanul már magyarul? Vagy ha még nem, szándékában áll próbálkozni ezen egyedülálló és nehéz nyelv elsajátításával?

HPK: Kitartóan folytatom a magyar nyelv tanulását. Mindig sikerélményt jelent, ha a gyakorlatban is tudom használni a nyelvet. Számomra ez a helyi kultúra mélyebb megismerése szempontjából is fontos. A legelső kifejezés egyike, amit elhatároztam, hogy megtanulok: Köszönöm a munkátokat! Megtanulni olyan nehezen kiejthető szavakat, mint a „slusszkulcs”, számomra kihívás és öröm, bár igaz, hogy slusszkulcsra a Debrecenben épülő autókhoz már nem lesz szükség. Debrecenben a jövő számára olyan autót építünk, amely mindenkivel a maga nyelvén beszél, így a nyelvi akadályok már nem számítanak az autó vezérléseben. A Neue Klasse a jövő mindenki számára érthető üzenetét hordozza.

