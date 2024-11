A több mint két éve, az egykori Postapalota épületében megnyílt Pénzmúzeum tematikus workshopokkal és filmvetítésekkel várja a gyűjtőket és az érdeklődőket advent idején. Az izgalmas interaktív kiállítással és a gyönyörű panorámaterasszal rendelkező múzeum a hazai pénzügyi edukáció fellegvára: 2400 négyzetméteren nyújt betekintést a pénz kultúrtörténetébe. Kipróbálhatjuk, milyen érzés tőzsdézni, gazdálkodni, és még egy 250 millió forint értékű aranyrudat is megemelhetünk.

Fotó: Horváth András / Pénzmúzeum

A kiállítások mellett most kislétszámú, exkluzív workshopokon is részt vehetünk, hogy közelebbről megismerjük a bankjegyek, az érmék és a nemesfémek világát.

Ön tudja, hogy kell megtisztítani egy papírpénzt?

December 1-jén, a „papírvasárnapon” a papír alapú numizmatikai tárgyak kerülnek fókuszba. A bankjegy- és kötvényrestaurálási workshopon megismerhetjük a papír tisztításának módjait és veszélyeit, valamint a megfelelő tárolás alapvető szabályait is, egyúttal szó kerül a restaurálás etikai alapvetéseiről is.

Bronzvasárnapon a résztvevők betekintést nyerhetnek az éremrestaurálás műhelytitkaiba, majd szakmai vezetéssel ki is próbálhatják a különböző technikákat, eljárásokat. A workshop kifejezetten a rézötvözetből készült érmék tisztítási eljárásaival és elveivel foglalkozik az antik érméktől kezdve a történeti korú érmékig. A cél, hogy olyan általános ismeretekkel és tanácsokkal gazdagodjanak a gyűjtők, amelyek birtokában megfelelően tudják otthon is tisztítani az érméket, és ne okozzanak kárt saját gyűjteményükben.

Ezüstvasárnap stílusosan az ezüstérmék tisztításának fortélyait lehet elsajátítani az antik numizmatikai különlegességektől egészen a modern kori érmékig. Aranyvasárnap pedig aranyozási workshopon nyerhetünk betekintésta különböző aranyozási és hamis aranyozási technikák történetébe, és persze az aranyozott felületek tisztításáról is tanulhatunk. Megtudhatjuk, milyen ezüst- vagy aranyfüsttel aranyozni, és hogy mi a különbség a poliment és az olajaranyozás között.

A workshopokon kizárólag 18. életévüket betöltött látogatók vehetnek részt, mert vegyszerekkel és éles szerszámokkal dolgoznak majd. (Az eseményekre itt lehet jelentkezni.)

Az Aranyvonattól a robotokig

A Pénzmúzeumban advent idején is folytatódnak a kis létszámú filmvetítések. Az Aranyvonat legendája című film egy megtörtént esetet dolgoz fel: a II. világháborúban, a német megszállás idején a Magyar Nemzeti Bank dolgozói krimibe illő körülmények között, az Aranyvonaton menekítették ki az állam vagyonát, a 33 tonnás aranykészletet az országból. Szász Attila filmje 2022-ben, Cannes-ban Ezüst Delfin-díjat nyert, 2023-ban pedig a legjobb rövid dokumentumfilm díját hozta el a Magyar Mozgókép fesztiválon. Az Alapítás című film a Magyar Nemzeti Bank fennállásának 100. évfordulójára készült, a pénzintézet első negyedszázadára és az első jegybankelnök, Popovics Sándor személyére fókuszál.

A Kávéházi beszélgetések programsorozat idei utolsó eseményére december 17-én kerül sor, de beleférnek még az adventi időszakba a 12 éven felüliek számára ingyenes robotika foglalkozások is, ahol a gyerekek játékosan sajátíthatják el a programozás alapjait, miközben a logikai gondolkodásuk is fejlődik. A workshopok tematikája nem egymásra épül, a foglalkozásokra bármikor be lehet csatlakozni.

A múzeum adventi programjai az alkotásról is szólnak. Karácsonyig minden vasárnap lesz mécseskészítő workshop, és élményfestésre is lesz lehetőség.

A múzeum eseményei izgalmas alternatívát és egy kis változatosságot jelentenek az adventi készülődés idején. Az ajándékkereső körutak, a jégpályák és a karácsonyi vásárok mellett érdemes ellátogatni a régi Postapalotába is, és ismereteinket bővítve készülni az ünnepekre.

A Pénzmúzeum ingyenesen látogatható, de időpontot kell foglalni az előre meghirdetett napok kivételével.

