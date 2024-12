A hosszadalmas alkudozás, a stagnáló lakásárak és a nehézkes ingatlaneladások időszaka lezárult: az elmúlt hetek adatai egyértelműen jelzik, hogy az ingatlanpiac kilépett a korábbi megtorpanásból és újra élénkülni kezdett. Az elemzések szerint az ingatlanárak 2025-ben tovább emelkedhetnek, ezért még most érdemes lépni, akár lakhatási, akár befektetési céllal vásárolnánk új lakást. De tényleg megéri ingatlanba fektetni? És ha igen, milyen típusú kedvezményeket érdemes kihasználni? Szakértővel elemeztük ki a budapesti lakáspiaci helyzetet.

Alig több, mint egy hónap alatt magához tért „téli” álmából az ingatlanpiac. A 2023-ban tapasztalt mélypont után az ingatlanpiaci szereplők rég nem látott élénkülésről számolnak be, a kereslet és a kínálat is jelentősen megnőtt.

A számok azt mutatják, hogy az ingatlanpiac élénkülése már az év elején elkezdődött. A KSH adatai szerint 2024 I. negyedévében Budapesten 55 százalékkal több eladás történt az egy évvel korábbinál (a községekben csak 16 százalék), a II. negyedévben pedig 38 százalékos volt fővárosi növekedés. Budapesten 2024 első felében már átlagosan 79 millió forintba került egy új lakás, 7,9 millióval többe, mint 2023-ban.

Az ingatlan.com is jelentős lakásdrágulásról számolt be, statisztikájuk szerint november elején Budapesten az eladó lakások átlagos négyzetméterára majdnem eléri az 1,1 millió forintot, tizenegy kerületben pedig már ennél magasabb az átlagár. (Egy évvel ezelőtt a fővárosi lakások átlagos négyzetméterára még 1 millió forint alatt járt.) A kereslet az új és a felújítandó ingatlanok iránt is jelentősen megnőtt.

„Az ügyfelek attól tartanak, hogy jövőre drágábbak lesznek a lakások”

„Az utóbbi 6-8 hétben rendkívül felpezsdült a kereslet, nagyságrendekkel magasabb az érdeklődések száma” – erősíti meg a fentieket Sándor Anita, a LIVING lakóingatlan-fejlesztő értékesítési igazgatója.

„Azt tapasztaljuk, hogy a legtöbben a befektetési célra is alkalmas ingatlanokat, a stúdiólakásokat, illetve a nappali plusz egy hálószobás lakásokat keresik, a nagyobb alapterületű családoknak alkalmas három, illetve négyszobás lakásokra is nagy az érdeklődés, de egyelőre kisebb a fizetőképes kereslet” – folytatja.

Hozzáteszi, hogy az új lakások megvásárlásához sokkal kedvezőbb hitelkonstrukciók érhetők el, ezenkívül a korszerű energetikai rendszereknek köszönhetően alacsonyabb rezsiköltségekkel lehet számolni, illetve ezek az ingatlanok modernebb lakókörnyezetet biztosítanak a vevők számára. Az ügyfelekkel kapcsolatban az a tapasztalatuk, hogy sokkal hamarabb hoznak döntést, és ez az értékesítések számában is megnyilvánul.

De ez még mindig csak egy folyamat kezdete, az ingatlanpiac igazi felpörgése a szakértők szerint 2025-re várható. Ezt több tényező is támogatja: a kamatkörnyezet várható javulása, a lakástámogatási rendszer bővítése, az állam kötvényekből várhatóan felszabaduló 500–1000 milliárd forint és az önkéntes magán-nyugdíjpénztárakban lévő megtakarítások lakhatási célokra fordítása.

Sándor Anita arról számolt be, hogy a LIVING ügyfelei jellemzően a lejáró értékpapírokat az újbóli lekötés helyett is ingatlanba szeretnék fektetni, és arra spekulálnak, hogy még az idei évben szeretnék lekötni lakásukat, amelyek fennmaradó vételárát majd a jövő évben fizetik ki.

„Egyértelműen tapasztalható, hogy az ügyfelek tartanak a lakásárak jövő évi emelkedésétől, ezért szeretnének még idén vásárolni. Ugyanakkor van egy vékony réteg is, aki érdeklődik, de egy kicsit kivár, a jövő évre ígért hitelkamatok csökkenésében és állami támogatásban bízva”.

2-3 millió forinttal is be lehet szállni

A lakásvásárlók számos kedvező fizetési konstrukció közül választhatnak: a LIVING értékesítési igazgatója az új ingatlanokra vonatkozó kedvezőbb hitelek és a CSOK Plusz mellett a rozsdaövezeti áfa-visszaigénylést említi: a kijelölt rozsdaövezeti területeken vásárolt újépítésű ingatlanok után visszaigényelhető az 5%-os áfa. (A LIVING két XIII. kerületi lakóingatlan-fejlesztése, a Kassák Terrace és Park West 3 is rozsdaövezeti besorolással rendelkezik.)

„A LIVING a 13. kerületi Park West 3 lakóparkjánál lehetőséget ad arra is, hogy a vevők még idei árakon, mindössze 3 millió forint befizetésével le tudják kötni új lakásukat, az első vételárrészletet pedig elegendő 2025 májusban kifizetniük. Ez egy nagyon kedvező lehetőség, hiszen a köztes időszakban be lehet fektetni ezt az összeget, nem kell azonnal kifizetni a teljes vételárat”

– teszi hozzá Sándor Anita.

Fotó: LIVING Kassák Terrace

A befektetők kedvencei a kisebb alapterületű lakások

A LIVING értékesítési igazgatója megerősíti, hogy kereslet élénkülésének egy részét a befektetők visszatérése hozta el.

„A befektetők leginkább a kisebb alapterületű ingatlanokat keresik, ezeket könnyebb lesz majd később kiadni, mert ezek a legkeresettebb termékek az albérleti piacon. De van olyan befektető, aki nagyobb 3-4 szobás lakást keres erre a célra, mert ezekre is van kereslet a bérlői piacon”

– mondja Sándor Anita.

Fotó: LIVING Le Jardin lakópark

A terézvárosi rövidtávú lakáskiadás-korlátozás hatását nem érzik, – a fejlesztéseik a III. és a XIII. kerületben vannak –, a befektetői céllal vásárló ügyfeleik pedig inkább a hosszú távra szeretnék bérbe adni az ingatlanokat. A kérdésre, hogy megéri-e ingatlanba fektetni, a szakértő válasza egy határozott igen.

„Mindig is megérte ingatlanba fektetni, de most különösen, mert arra számítunk, hogy közép-, illetve hosszú távon nagyon komoly ingatlanár-növekedés előtt állunk. A jövő évre vonatkozó előrejelzések szerint akár 10-15 százalékos áremelkedés várható az új lakások piacán, ezért mindenképpen megéri új lakást vásárolni.”

Az új lakások amellett, hogy drágábban kelnek el a közeljövőben, sokkal magasabb áron adhatók ki, mint a használtak. Sándor Anita egyetért azzal, hogy a lakáskiadás Budapesten 4–5 százalékos nettó bérleti hozamot is jelenthet.

Az extra szolgáltatások is növelik a lakások értékét

Sokat dobnak egy lakás értékén, illetve megkönnyítik a kiadást bizonyos szolgáltatások. Ilyenek például az okosotthon-funkciók mellett azok az ingyenes közösségi szolgáltatások, amelyek kényelmesebbé és költséghatékonyabbá teszik a lakók életét. A LIVING Magyarország első közösségi lakófejlesztőjeként több lakóparkban alakított ki közösségi nappalit, melynek köszönhetően azok is tudnak nagyobb társaságot fogadni, akiknek kisebb alapterületű a lakásuk. A társasházak többsége közösségi irodával is rendelkezik, itt a home office-ban dolgozók nyugodt körülmények között, de az otthonuk közelségében koncentrálhatnak a feladataikra, de akár munkamegbeszéléseket is tarthatnak. A lakók használhatják a kerti grillezőt, szerszámokat kölcsönözhetnek a közösségi fészerből – így ezeket nem kell megvásárolniuk és a saját ingatlanjaikban tárolniuk.

Fotó: Hlinka Zsolt/LIVING Park West lakópark

A LIVING professzionális szolgáltató cége, a LIVING Service célja, hogy megkönnyítse a lakástulajdonosok mindennapjait, legyen szó a lakás független műszaki ellenőrrel történő átvételéről, majd az ingatlan berendezésén át annak bérbeadásáról és kezeléséről, vagy akár újra-értékesítéséről. A bérbeadási szolgáltatás igénybevételével a lakástulajdonosok megszabadulhatnak a lakáskiadáshoz kapcsolódó terhektől. A LIVING Service csapata gondoskodik róla, hogy ingatlanba a legideálisabb bérlők kerüljenek a lehető legrövidebb idő alatt, a legjobb feltételekkel.

Az ingatlanpiac élénkülése a továbbiakban sem áll meg, és a szakértők is egyetértenek abban, hogy 2025-ben árnövekedés várható. A szerencsés együtt állások és a piaci trendek miatt érdemes lehet megfontolni a beszállást annak, aki ingatlanba fektetne.

(Borítókép: Horváth Botond / Shutterstock)

