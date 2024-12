Közeledik a karácsony, az ünnepi készülődés pedig arra is alkalom, hogy gondoljunk azokra, akiknek bizonyos szempontból talán több kihívás jut az életben, mint másoknak, például azért, mert valamilyen fogyatékossággal élnek. Írásunkkal egy rendhagyó karácsonyi nyelvleckét mutatunk be, és közben felhívjuk a figyelmet arra, hol érdemes az ünnepi bevásárlást megejteni.

A decemberi jeles napokról szinte mindenkinek a karácsony vagy esetleg a december hatodika, a Mikulás ünnepe jut eszébe. Pedig a hónap harmadik napja is fontos üzenetre hívja fel a figyelmet, ugyanis ekkor tartják a fogyatékossággal élő emberek világnapját. Az ENSZ kezdeményezésére 1992 óta ekkor zajlanak különböző akciók abból a célból, hogy felhívják a figyelmet a mindennapjaikat a fogyatékosságukból eredő nehézségekkel élő embertársainkra.

Hazánkban minden ötödik ember fogyatékossággal élőnek számít

Az Európai Unió Tanácsának adatai szerint 2022-ben a 16 év feletti uniós polgárok 27 százaléka élt valamilyen fogyatékosággal, ez nagyjából 101 millió embert jelent, körükben felül vannak reprezentálva a nők és az idősek. Hazánkban a lakosság 22 százaléka számít fogyatékossággal élőnek. Az Európai Unió Tanácsának jelentése szerint a fogyatékossággal élő emberek számtalan kihívással szembesülnek a mindennapjaik során. Több mint a felük úgy érzi, hogy volt már megkülönböztetés áldozata, körükben magasabb a munkanélküliség, a szegénység vagy a társadalmi kirekesztődés kockázata. Minden ötödik érintett válik erőszak áldozatává, és négyszer nagyobb valószínűséggel kerülnek olyan helyzetbe, hogy egészségügyi szükségleteik ellátatlanok maradjanak.

Szintén nagyobb a kitettségük a munkanélküliség veszélyének, az említett jelentés szerint 2020-ban az Unióban a 20–26 éves korosztályban a fogyatékossággal élő személyek 18 százaléka volt munkanélküli, míg ez az arány ugyanebben a korcsoportban a nem fogyatékossággal élők körében 9 százalék volt. Szerencsére egyre több munkaadó nyitott arra, hogy fogyatékossággal élő munkatársakat alkalmazzon, a Tesco például elkötelezett a vállalati sokszínűség mellett, munkatársainak 5,4 százaléka megváltozott munkaképességű. Az ő beilleszkedésüket, munkájukat támogató, valamint az egyéb vállalati esélyegyenlőségi és befogadási kezdeményezésekről és eredményeikről az évente kiadott Sokszínűségi jelentés ad számot.

A Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége a Tescóval együttműködésben pályázatot hirdetett novemberben. A gyerekek lehetőséget kaptak arra, hogy rövid videóban üzenjenek a Mikulásnak, verset mondjanak vagy akár énekeljenek neki. Aki küldött videót, vagy csak szeretett találkozni a nagyszakállú Télapóval, az december 5-én 15 és 18 óra között a Fogarasi úti Tescóban tartozkodott , ahol a Mikulás személyesen várta a szerencsés nyerteseket az ajándéksorsoláson.

De nemcsak ezért érdemes a Tescóba látogatni, hanem az ajándékok, a karácsonyi menü és dekoráció megvásárlása miatt is. Kollégánk, Olivér a népszerű áruházláncban szerezte be a mézeskalácshoz valókat, miközben rövid jelnyelvleckén is részt vett. Videónkban láthatják a részleteket.

Minden, ami az ünnepi asztalra kívánkozik

A minőségéről jól ismert Tesco Finest kínálata több tucat szezonális termékkel bővül a karácsonyi időszakban, ezek között található az ünnepi asztalról elmaradhatatlan mákos és diós bejgli.

Fotó: Tesco

A Finest termékek közül négyfajta Szamos márkájú szaloncukor található, ezek a mandulás marcipános, a gyümölcsös marcipános, a tejcsokoládékrémmel töltött mézes-narancsos, illetve a cukormentes mandulás-csokoládés változat. De mézeskalácsok, brit recept szerint készült sós és édes kekszek közül is válogathatunk, illetve a hazánkban népszerű olasz karácsonyi kalács, a panettone is kapható. Az olajbogyóval, különleges sajtokkal és sonkákkal, szalámikkal megrakott tapasztálak pedig a szilveszteri baráti összejövetelek fényét emelhetik. Ezen felül borokból, röviditalokból és pezsgőkből is bő választék található az áruházakban.

Ideális ajándékok nullától kilencvenkilenc éves korig

A Tesco áruházak november 27-től a készlet erejéig karácsonyi kínálattal és kedvezményekkel várják az ünnepekre készülő vásárlókat, ezen utóbbiak legnagyobb része a Clubcard tulajdonosok számára érhető el.

Talán nincs senki más, aki olyan örömmel várná az ünnepeket, mint a gyerekek, többek között azért is, mert számukra rejtőzik a legtöbb ajándék a fenyőfa alatt. A Tesco áruházakban hatalmas választékban kapatóak plüssfigurák, babák, autók és kézműves játékok, de ezeken felül is számos kreatív ajándékot találunk a választékban. Például csillogó gyurmakészletet, egyszarvúfigura-készítő szettet, de az idei karácsony slágere lehet még a Bitzee interaktív digitális játék is, amely simogatás vagy billegtetés hatására mókás hangokat ad ki. Az Anti magic axolotol figura teste nyújtható, hajlítható, és a kis állat a vízbe rakva világít. A Csupaszív teknős szintén interaktív játék, amely formálj a világlátást is, hiszen, ha a gyerek „meggyógyítja a páncélját”, akkor világít, csipog, és tojást is rak.

A Tescóban széles kínálatban érhető el mindenki kedvenc építőjátéka, a Lego, amely ideális ajándék a karácsonyfa alá. De nemcsak a gyerekek, a felnőttek is szívesen töltenek időt egy bonsai fa vagy egy mikulásvirág kirakásával.

A könyv szintén népszerű és igényes ajándék. A gyerekek a karácsonyi mesekönyvek közül válogathatnak a Tescóban, és a Mikuláson kívül a Jégvarázs királylányai és Batman is feltűnik a színes könyvborítókon. Ha felnőtteknek szánjuk az olvasnivalót ajándékba, akkor is több tucatnyi könyv közül választhatunk. A teljesség igénye nélkül: Presser életrajza, Böjte Csaba gondolatai vagy Fördös Zé receptkönyve is beszerezhető a Tescóban.

A háztartási kisgépek szintén kitűnő ajándéknak számítanak, sok olyan van, amelyet nem feltétlenül tartunk alapnak egy háztartásban, de ha megkapjuk, akkor nagy örömmel használjuk. Ilyen a citrusfacsaró vagy a melegszendvics-készítő. A minőségi, finom kávé szinte szerves részét jelenti a mindennapjaiknak, így a Tescóban megtalálható különböző kávégépek szintén örömet tudnak okozni. A ruhagőzölő, a robotgép nagyszerű választás, de a Tesco üzletekben barkácsgépek közül is válogathatunk a karácsonyi kínálat részeként.

Ünnepi díszben a lakás

Az ünnepek alatt a lakásunkat is szeretjük díszbe öltöztetni, a Tesco karácsonyi felhozatalában pedig bőven találunk karácsonyi dekorációkat, világítástechnikát. Diótörő figurákkal vagy rénszarvassal díszíthetjük otthonunkat, de a behavazott házikókkal is hangulatossá tehetjük lakásunkat decemberben. A brit áruházlánc segítségével asztalunkra karácsonyi mintás terítőt tehetünk, az ágyneműre rénszarvas mintás huzatot húzhatunk, a vacsorát pedig ünnepi mintás tányérokba, edényekbe tálalhatjuk. Akár mi is magunkra ölthetünk egy karácsonyi mintás pulóvert vagy Grincsnek is beöltözhetünk.

A december 24-e elmaradhatatlan része a karácsonyfa. Az áruházakban különböző műfenyők között válogathatunk, valamint díszek és fényfűzérek is kaphatóak. Kreatív és kedves program, ha a családdal együtt készítjük el a dekorációt, a Tescóban pedig ehhez is találunk kellékeket, például bogyós dekorációkiegészítőt vagy karácsonyi fadíszkészítő szettet.

