A ciklikusság nem csak a történelemben és a divatban fordul elő. Ahogy a kovászos kenyér is egyre erősebben visszakúszik a konyhákba, úgy a természetes anyagok használata is újra népszerű. Sokan a környezettudatos szó köré csoportosítják ezeket, pedig egyszerűen csak arról van szó, hogy ezek a termékek jók, és nem mellesleg a környezetet is kímélik. Ami különösen szép ebben, hogy esetenként nemcsak környezetbarátak és hatékonyak, hanem általában sokkal olcsóbbak is, mint a modern alternatíváik.

Új, komposztálható Zewa Wisch&Weg háztartási papírtörlők Szereted a Zewa Wisch&Weg nedvszívó képességét és vastagságát, de nem szívesen dobnád a szemetesbe? Elsősorban olyan megoldást keresel, amely pozitív hatással lehet a környezetre? Akkor van egy jó hírünk: a Zewa Wisch&Weg konyhai papírtörlő már komposztálható változatban is elérhető! A nedvesen is erős, kicsavarható és dörzsölésálló Zewa háztartási papírtörlő annyira erős, hogy akár 3 alkalommal is újra felhasználható. Mostantól a kertben is hasznodra válik, hiszen, ha nem érintkezett nem komposztálható anyaggal, például vegyszerrel vagy olajjal, akkor nyugodtan kerülhet a komposztba.

Az otthonunk tisztántartásához már többször is adtunk praktikus tippeket, most pedig Lenzsér Olivér segítségével le is teszteltünk párat ezek közül. Azt már sokan tudják, hogy miért érdemes minél kevesebb műanyagot és vegyszert használni, és előnyben részesíteni a többször felhasználható dolgokat. Most már arra is van lehetőség, hogy az olyan tevékenységekhez, amelyekhez a papírtörlő az igazán praktikus megoldás, mint például az ablakpucolás, ezentúl olyat használjunk, amely számos környezetbarát tulajdonsággal rendelkezik, mint a Zewa Wisch&Weg. Ennek előnye egy sima papírtörlővel vagy az újságpapírral szemben, hogy többször, akár háromszor is felhasználható, ki is csavarható, sőt, komposztálható.

A videóban látható tisztítási módszerekhez és receptekhez nincs szükség nagyon különleges dolgokra. Só, szódabikarbóna, ecet vagy épp ketchup szinte minden háztartásban található, és egyik sem drága alapanyag. A 100%-os olívaszappan az egyetlen, ami egy kicsit extrább, de még azt is könnyen beszerezhetjük egy natúr boltban, ahogy a citromsav is sok polcról leemelhető. Ha utálta a kémiát a suliban, akkor is könnyen boldogul majd, a receptek is nagyon egyszerűek, azokat is mutatjuk a videóban.

