Örök logisztikai kérdés, hogy az iskolai szünetekben ki vigyázzon a gyerekekre, ha a nagyszülők nem elérhetők, vagy ha a szülőknek nincs több szabadságuk. Egy családbarát vállalat sok más különleges élethelyzet mellett erre is gondol, és megkönnyíti a dolgozók hétköznapjait. A MOL példáján keresztül mutatjuk be, milyen juttatásokkal és szemlélettel járulhat hozzá egy vállalat ahhoz, hogy a munkavállalók segítséget kapjanak a munkahelyen kívül is, legyen szó családalapításról, friss diplomásokról, vagy egy betegségből való felépülésről.