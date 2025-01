Új év, új kezdet. December utolsó napjaiban sokan megfogadják, hogy január elsejétől változtatnak az életükön, pozitív szokásokat beépítve mindennapjaikba. A fogadalmak megtartásának kezdetét általában az év első napjára datáljuk, ugyanis az évkezdettel egybekötött újrakezdés gondolata – nem meglepő módon - nagyjából egyidős a civilizációval.

Babilóniaiak szerint az istenek haragja sújtotta azt, aki megszegte a fogadalmát

A National Geographic izgalmas cikkben vázolta fel az újévi fogadalmak történetét.

„Az újrakezdés vágya egy alapvető emberi késztetés”

– idézik Candida Moss-t, a Birminghami Egyetem professzorát, akinek a kutatási területe az ókori történelem és a korai kereszténység. Négyezer évvel ezelőtt Mezopotámia területén és Babilonban már létezett az újévi fogadalmak jelensége. Az akitu, a sumérok évkezdő szertartássorozata a tavaszi napéjegyenlőség napjára esett, a tizenegy napos ünnepség részeként az emberek fogadalmakat tettek, és szentül hitték, hogy ezek esetleges megszegésével kivívják az istenek haragját. Arra is utalnak szövegeket, hogy maga a babilóniai uralkodó is megfogadta, hogy jobb királlyá válik az új évben. Az újévi fogadkozás hagyományát a rómaiak is betartották, ezek során sokszor megjelent az „önmagunk körül rendben tartani mindent” vágy; olyan jellemző ígéretekről tudunk, mint a takarítás vagy az adósságok rendezése.

Az említett cikk koraújkori amerikai puritánok naplóit is megemlíti, a korban gyakran ide jegyezték fel a január elsejei ígéreteiket. Ezek között olyan dolgok szerepelnek, mint általában a bűntől való tartózkodás, az alkohol vagy a pletykálkodás kerülése. Ezen írások és 20. század eleji amerikai újságcikkek ugyanarról tanúskodnak: újévi fogadalmaink középpontjában a rossz szokásoktól való megválás áll évszázadok óta.

Egészségre és karcsúságra törekszünk

Egy napjainkban készült külföldi kutatás úgy találta, hogy a felnőtt lakosság 34 százaléka ígér meg magának valamit Újévkor, ez az arány a harminc év alattiak körében 52 százalék. És milyen célokat akarunk elérni? A fogadkozások egy jelentős része az egészséges életmód köré csoportosul.

Fotó: Shutterstock

2024-ben az új évvel új kezdetre vágyó amerikaiak 50 százaléka többet akart tornászni, 47 százaléka egészségesebben szeretett volna étkezni, 35 százaléka pedig fogyni vágyott. Más kutatások is egyértelműen mutatják, hogy a fogyás és az egészséges étkezés a hőn áhított célok között van, amikor a következő évre gondolunk.

De mi a helyzet Magyarországon?

Valószínűleg hazánkban is sokan fogadkoznak, hogy január elsejétől odafigyelek az étkezésre, több zöldséget és kevesebb cukrot fogyasztanak és rendszeresen felveszik az edzőcipőt. Ugyanis hazánkban 2019-ben a férfiak 65 százaléka számított túlsúlyosnak vagy elhízottnak, nők esetében ez az arányszám szintén magas, 52 százalék. Az Eurostat adatai szerint a magyarok 57,5 százalékának van súlyproblémája, és erre csak sovány vigasz, hogy az Unió többi országa sem áll sokkal jobban ebben a tekintetben. A túlsúly pedig olyan betegségekkel van szoros összefüggésben, mint a magas vérnyomás, a diabétesz vagy egyes rákos megbetegedések.

Így segít a Tesco

Hazánk egyik legnagyobb áruházlánca, a Tesco úgy határozott, támogatást nyújt az igencsak gyakori újévi fogadalmak betartásához.

„Jól tudjuk, hogy vásárlóink szeretnének egészségtudatosan élni, és sokaknak adhat lendületet ehhez az évforduló, egy új kezdet. Egész évben széles választékban kínálunk az egészségtudatos táplálkozáshoz kapcsolódó termékeket, január 2-ától azonban ezek egy részének – beleértve számos sajátmárkás termékünket – csökkentjük az árát”

- hangsúlyozza Hevesi Nóra a TESCO-GLOBAL Zrt. kommunikációs vezetője.

De mit jelent az egészéges életmód, mire kell figyelni, ha be szeretnénk tartani a fogadalmainkat? Erről Seidner-Kovács Judit dietetikustól tudunk meg többet. „A rostdús étrend lassítja a cukrok felszívódási sebességét, ezért a testsúly csökkentésében és a normál testsúly megtartásában is segítségünkre lehet. Emellett kedvezően hat a koleszterin- és trigliceridszintre, így csökkentve a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásának kockázatát.

Ehhez naponta 30-45 gramm élelmirost-bevitel szükséges. Az egészségtudatos életmódhoz természetesen elengedhetetlen a rendszeres testmozgás. Bizonyos mozgásfajtáknál pedig fontos, hogy figyeljünk a fehérje- és szénhidrátbevitel megfelelő arányára és a hidratálásra. Szerencsére ma már az ételallergiával vagy anyagcserezavarral élők is könnyen találnak az étrendjükhöz illeszkedő, glutén-, cukor-, tej- és laktózmentes, valamint csökkentett zsírtartalmú termékeket, így minden támogatás adott ahhoz, hogy be tudjuk tartani újévi fogadalmainkat, és így jobban támogassuk az egészségünket” – mondja a szakember.

Rostban gazdag, kiegészíti a sportolást és „mentes”

Kitűnő rostforrások a nyers zöldségek és gyümölcsök, ezek bármelyik étkezésbe beépíthetőek. A Tescoban január második napjától kedvezményes áron szerezhető be az Idared alma, a gyorsfagyasztott zöldborsó, vagy olyan, „szuperélelmiszereknek” is nevezett termékek, mint a kesudió és az avokádó. A felsorolt termékekből például változatos és ízletes saláták állíthatóak össze. A különböző gabonák szintén kiváló rostforrások, a brit áruházláncban a kedvező árú kategóriába kerültek olyan magas tápértékű élelmiszerek, mint a hántolt hajdina, a bulgur és több teljes kiőrlésű gabonából készült keksz; utóbbiak gyors nasinak, uzsonnának is kiválóak. Még egy tipp a gurmandoknak: a Tesco gyorsfagyasztott alaszkai tőkehal kockákhoz is olcsóbban juthatunk hozzá, a hal pedig köztudottan sok szempontból az egészségtudatos táplálkozás egyik alapköve.

Fotó: Shutterstock

A sportos életmódhoz kapcsolódó étkezés sarokpontjai az izomregenerálódást támogató fehérjebevitel, illetve a folyadékpótlás. Az előbbihez leginkább a zsírban szegény húsok kapcsolhatóak. A Tesco alacsonyabb áron kínálja január 2-től a friss csirkemellfilét és az olívaolajban tartósított Rio Mare tonhal darabokat. A csokoládés vagy vaníliás ízű protein-pudingok pedig extra pontok arra, hogy az egészségtudatos életmódhoz kapcsolódó desszertek kifejezetten finomak is tudnak lenni. A sportolás utáni folyadékpótlást többek között a Powerade izotóniás sportitalokkal biztosíthatjuk, ha egyszerre vágyunk minőségi és pénztárcabarát megoldásra.

Az úgynevezett „mentes” termékek reneszánszukat élik, ezek keresettsége mögött egyrészt a különböző allergiák állnak, másrészt az egészségtudatos életmód. A csökkentett zsírtartalmú termékek szintén népszerűek azok körében, akik fogyni vágynak. A Tescoban a januári kampány keretében olcsóbban szerezhető be a Crema lencsefehérje-készítmény, a Rama növényi vaj, a laktózmentes tejföl vagy az olívapogácsa-olaj (amely az olajnak az olívabogyóból történő kivonása után visszamaradt maradékpasztából, az ún. olívapogácsából kinyert olaj), a gluténmentes zabpehely és a zabpehelyliszt, a tofu, a light mozzarella és a light majonéz. A reggelihez a gluténmentes barnakenyeret és az Abonett extrudált kenyereket, illetve többfajta növényi tejet is kedvezményes áron szerezhetjük be. Ha pedig édes ízekre vágyunk, akkor a cukormentes Pöttyös Túró Rudival vagy a Gullon cukor- és gluténmentes Chip Choco kekszével kényeztethetjük magunkat.

BRAND & CONTENT