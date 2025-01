Nocsak, maradt egy kis pénzünk! Tényleg mindent kifizettünk? Valóban nem számoltunk el semmit? És még mindig pluszban vagyunk? Hát ez nagyszerű: de akkor mit csináljunk ezzel az összeggel, hiszen azonnal elvásárolni nem a legjobb ötlet. A megoldás a befektetés lehet, hiszen így lehetünk biztosak abban, hogy a pénz akkor is rendelkezésünkre áll majd, amikor valóban szükségünk lesz rá, de eközben megvédjük az inflációtól, és az se baj, ha igyekszünk óvni az egyéb veszélyektől - nem beszélve arról, hogy akár még gyarapíthatjuk is.

De hogyan kezdjünk bele? Magyarországon a pénzügyi tudatosság még nem áll a legmagasabb szinten: az OECD tagországokban végzett 2023-as felmérés szerint a pénzügyekben legalább alapfokon járatosnak a válaszadók 23 százaléka számított, ami a tagországokban mért 39 százalékos átlagot jelentősen alulmúlja. Ez persze alapvetően nem hiba, hiszen az efféle ismereteket nem tanítják hivatalosan az általános és középiskolákban. Ami igazán fontos, az inkább az, hogy ezt a tudást folyamatosan építsük fel, keressünk megbízható forrásokat, szakértőket és azon javaslatokat vegyük fontolóra.

Befektetni ugyanis egyre többen szeretnének: az Erste legutóbbi felmérése szerint a magyarok 80 százaléka fontosnak tartja a megtakarítást, és 84 százalékuknak volt is már valamilyen megtakarítása. Épp ezért gyűjtöttünk össze most néhány alapvető tippet, amelyek segíthetnek akkor, ha befektetés előtt állunk.

Stratégia nélkül soha!

Gyakori jelenség, hogy amikor pénz áll a házhoz, első örömünkben impulzus-alapon döntünk. Egy reklámban épp felbukkant egy hangzatos ajánlat, vagy a hírekben olvastunk egy "divatos" részvényről - de hiszen nekünk pont erre van szükségünk, nem?

Nos, egyáltalán nem biztos. A befektetés legyen legalább olyan jól előkészített, aprólékosan végiggondolt, begyakorolt kérdés-válaszokból álló folyamat, mint amilyet például a repülőgépek pilótái végigvisznek minden egyes felszállás előtt, ellenőrizve az utolsó apró műszert és a repülési terv összes részletét.

Mi a cél?

A tervezés első, és talán legfontosabb kérdése ez: mit szeretnénk elérni a befektetéssel? Már erre is nagyon sokféle válasz létezik, hiszen például lehet mindez csupán az adott összeg "biztonságba helyezése", hogy ne maradjon a minden nap használt fő számlánkon, ami aztán kísértésbe vinne minket egy sor felesleges pénzköltésre. De meghatározhatunk távlati célokat is, például egy nagyobb beruházás előkészítésére az új okostévétől az autóig, egy lakáscserétől a gyerekek iskoláztatásáig. Ugyanígy az is cél lehet, hogy a beérkezett összeg egy bizonyos idő alatt a legtöbbet fialja, vagy fordítva, egy olyan lehetőséget keresünk, amihez időről időre hozzáteszünk majd, és sok-sok évvel később szeretnénk egyben felhasználni. Ezek mind másféle befektetési formákat igényelnek, tehát nem érdemes az első ajánlatra ráugrani.

Nincs óriási beszállási korlát

Ma már egy befektetés akár egészen alacsony összegű havi befizetésekkel is elérhető. Az Erste felmérése szerint azok, akik már rendelkeztek valamilyen megtakarítással, havonta 46 ezer forintot szántak erre a célra - ez öt éve még 21 ezer forint volt. Látható tehát, hogy növekszik a biztonságba helyezett, vagy épp növelni kívánt összeg, de az is, hogy nem kell feltétlenül óriási összegeket erre fordítani minden egyes hónapban - akár néhány ezer forinttal is nekivághatunk.

Biztonság vagy bátorság?

A befektetéseket aszerint is csoportosíthatjuk, hogy mennyire merünk nagyobb kockázatot vállalni egy lehetségesen nagyobb hozam érdekében, vagy ellenkezőleg, inkább az a fontos, hogy a pénzügyi világ változásai mellett is biztonságban tudjuk a vagyonunkat. Bizonyos megtakarítási formák esetében előre látható, hogy kisebb a rizikó, ám ezzel együtt általában alacsonyabb hozamra is számíthatunk.

Fotó: Shutterstock

Azok, akik szoros figyelemmel kísérik az üzleti világ, az értékpapír-piac változásait, és vállalják a nagyobb rizikót, akár nagyobb mértékben gyarapíthatják a befektetett összeget.

Nem csak egyféle módszer létezik

Amikor a pénzünket befektetési célokra szánjuk, ma már nagyon sokrétű kínálattal találkozunk. Pénzpiaci eszközök, ingatlanok, hazai és nemzetközi részvények, kötvények, nyersanyagok közül lehet választani, de figyelembe vehetjük a forintos és deviza államkötvényeket is. Fektethetünk olyan vállalatokba, vagy akár piaci trendekbe, amelyek ígéretesnek hangzanak, az energiaszektortól a fenntartható technológiákon át a jövő megoldásait kereső innovátorokig. Ha mindezek az opciók esetleg elsőre soknak és ijesztőnek tűnnek, valójában könnyebb a helyzetünk: a fentieket nem nekünk kell személyesen kiválasztanunk és egyenként kezelnünk, hiszen a pénzügyi szolgáltatók befektetési csomagjai ezeket az általunk választott preferenciák szerint csoportosítják és egy helyen teszik elérhetővé.

Segítséget kérni nem szégyen, sőt!

Akár azoknak, akik a pénzügyi fogalmakkal és folyamatokkal kevésbé vannak tisztában, de azoknak is, akik már valamelyest tájékozottnak számítanak e téren, érdemes szakértőhöz fordulni a hasra ütéssel eldöntött befektetési módszerek helyett. A pénzügyi intézmények munkatársai egyrészt közérthetően el tudják magyarázni az egyes alternatívák előnyeit és hátrányait, a megtakarítások és befektetések különböző formáit, de emellett tájékozottak a legfrissebb lehetőségekkel, legújabb trendekkel, az aktuális formák kockázataival és az épp legígéretesebb irányokkal.

Nincs olyan, hogy befektetéshez túl kevés

Tévhit, hogy befektetni csak jelentős összegekkel érdemes, vagy egyáltalán lehetséges, ahogy az is, hogy fizetésből élő embereknek efféle álmai nem is lehetnek.

Erre jó példa az Erste ajánlata: a Future Befektetési Program lényege épp az, hogy akár havi pár tízezer forinttal elindítható,

ráadásul a feltételek közérthetőek és a különféle csomagok között is bárki találhat a céljainak megfelelőt. Az Erste most ráadásul a március végéig nyitott értékpapírszámláknál ingyenes számlavezetést biztosít.

Mindehhez ráadásul nagyon egyszerűen hozzákezdhetünk: az Erste Future weboldalán egy online kalkulátor segítségével láthatjuk a különféle befektetési lehetőségek hozamát és egyéb extráit, például az adójóváírásokat, tehát elegendő beállítani a kezdőösszeget, egy havi befektetési szintet és az időtávot. Ezután pedig egyszerűen választhatunk a különféle csomagok között aszerint, hogy milyen célokkal, mekkora kockázatvállalással szeretnénk elindítani a befektetésünket. Ezután pedig egyszerűen csak át kell utalnunk az értékpapírszámlánkra a befektetni kívánt összeget és megjegyzésbe írni a kiválasztott csomag kódját - a többi az Erste dolga.

A jelen cikkben foglalt információk nem teljes körűek céljuk kizárólag a pénzügyi és befektetési termékekre vonatkozóan a figyelem felkeltése. A befektetési szolgáltatások nyújtója az Erste Befektetési Zrt. (tev. eng. szám: E-III/324/2008 és III/75.005-19/2002, tőzsdetagság: BÉT). A jelen cikkben foglalt információk nem minősülnek befektetési ajánlatnak, ajánlattételi felhívásnak, befektetési tanácsadásnak vagy adótanácsadásnak.

A cikkben leírt kijelentések, megállapítások pusztán tájékoztató jellegűek. A cikkben leírtak nem minősülnek sem számviteli, sem adóügyi, sem jogi, sem befektetési vagy egyéb tanácsadásnak, azok üzleti döntések alapját nem képezhetik, és azokat üzleti kérdésekben hivatkozásul felhasználni nem lehet. A cikkben leírtak továbbá nem tekinthetőek az Index.hu Zrt. vagy az Indamedia csoport vagy a cégcsoport bármely tagja állásfoglalásának. A cikkben szereplő információkért, azok valós vagy helytálló voltáért sem az Index.hu Zrt., sem az Indamedia csoport vagy a cégcsoport bármely tagja, sem a cikket készítő munkatársak nem vállalnak felelősséget, és azok bármilyen felhasználása csak a felhasználó saját felelősségére történhet. Sem az Index.hu Zrt., sem az Indamedia csoport vagy a cégcsoport bármely tagja, sem pedig a cikket készítő munkatársak nem vonhatóak felelősségre a cikkben foglalt bármely állítás vagy tartalom felhasználásával kapcsolatosan felmerülő esetleges kárért vagy veszteségért.

