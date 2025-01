A használtautó-vásárlás számtalan csapdát rejt, nem véletlenül ugrik be sokaknak elsőként az átverés kifejezés. Nem magyar sajátosság, még ha lehetnek is különbségek az egyes országok között. Az átverés maga sok mindenben megnyilvánulhat, mértéke is eltérő lehet, de a célja az anyagi haszonszerzés – más kárára. Ha ismerősökkel beszélgetünk a témáról, akkor a különféle – gyakran hajmeresztő – sztorik alapján a vevők általában három csoportba sorolhatóak. Vannak mázlisták, átvertek és megfontoltak. A cikk végén található kérdőívünk segítségével azt próbáljuk meg felmérni, vajon olvasóink körében melyik csoport milyen arányt képvisel a használtautó-vásárlás során szerzett tapasztalatai alapján.

Az autók átlagos kora Magyarországon



Van, aki érzelmi okok miatt nem válik meg öregecske autójától, van, aki nem teheti meg, hogy lecserélje. Akárhogy is, Magyarország autóparkjának átlagos életkora az elmúlt években folyamatosan növekedett, állapota pedig vélhetően romlott. Jelenleg az átlagos életkor elérte a közel 16 évet, ami azt jelzi, hogy a hazai autók jelentős része már jóval a modern technológiai és biztonsági standardok előtt készült. Az új autók árának drasztikus emelkedése pedig a használt szegmens felpörgését eredményezte, és nagyrészt nem az 1-2 éves példányok adják az adás-vételek döntő hányadát. Ez bizony jelentős veszélyeket rejt a közlekedőkkel szemben, amit sajnos a statisztika is alátámasztani látszik.

A KSH adatai szerint a személysérüléses közúti közlekedési balesetek száma 2023 első három negyedévében 10 703 volt (és sokkal több, ahol nem volt személyi sérülés), míg 2024 azonos időszakában 11 180, ami körülbelül 4,4%-os növekedést jelent. Ebből halálos kimenetelű baleset 2023 szeptember végéig 303 volt, 2024-ben 321, ami már 5,9%-kal több egy év alatt. Az okok mögött sok minden meghúzódhat, de az öregedő, esetleg rosszabb műszaki állapotban lévő állomány biztosan nem segíti elő a statisztika javulását.

A személysérüléses közúti közlekedési baleseteknél sokkal több olyan eset fordul elő, ahol nem sérül meg senki, csak a járművekben keletkezik kár, akár komolyabb is. Tudunk olyan autóról, melyet gazdasági totálkár után sérülésmentesen értékesítettek. Ha szeretné elkerülni, hogy ilyen autót sózzanak Önre drágán, akkor vásárlás előtt érdemes ellenőriznie a totalkár szolgáltatás segítségével! Nem is biztos, hogy feltétlenül le kell mondania a kiszemelt példányról, mert kiderülhet, hogy a nem túl komoly sérülései összhangban vannak azzal, amit az eladó is említ. Ha nem említette magától, akkor pedig határozottan jó alkupozícióba kerülhetünk miatta. A káresemény és annak költsége is támpontot adhat nekünk. Nem mindegy, hogy egy 12 vagy egy 2-3 éves autónál volt mondjuk 500-600.000 forintos a kár értéke. Egy fiatal autónál ez jelentheti akár csak egy repedt vagy törött lámpa cseréjét is. Egy biztos, ha használjuk a szolgáltatást, egy fokkal nyugodtabban dönthetünk és jobban is járhatunk.

Éves autóvásárlási adatok



Magyarországon 2024-ben 121 607 személyautót helyeztek újonnan forgalomba. Az új autók piaca az elmúlt évben némileg növekedett (+12,9%), ám messze elmarad a másodlagos piactól.

A használtautó-piac ugyanis ennél jóval nagyobb forgalmat bonyolít le, az előzetes adatok szerint tavaly körülbelül 909 000 használt autó cserélt gazdát az országban, és ezen járművek több mint 36 százaléka legalább 20 éves autó volt.

Nem meglepő, hogy minél távolabb kerül egy autó a garanciális időszaktól, annál több problémával szembesülhetünk. Ön hogyan vett vagy vesz használt autót? Töltse ki kérdőívünket, hogy átfogó képet kapjunk! Az eredményekről néhány hét múlva egy újabb cikkben számolunk be!



? 1. Vásárolt már használt autót? igen

nem, mindig újat veszek

még nem, de tervezem ? 2. Mennyi idős a jelenlegi autója? 1-5 éves

6-10 éves

10-15 éves

16-20 éves

20+ éves ? 3. Volt-e már részese közlekedési balesetnek az autójával? igen

nem ? 4. Mi az, amitől leginkább tart használtautó vásárlás során? (több válasz) törött volt, de nem derül ki

visszatekerték a kilométeróráját

kamu a szervizkönyv

elrejtik és nem veszem észre a hibákat

lopott

kamu extrák, felszereltség miatt magasabb áron veszem

alkudozás ? 5. Használtautó vásárláskor Ön melyik csoportba tartozott/tartozna? nem sokat vacakoltam és mázlim volt

nem nagyon néztem utána és átvertek

igyekeztem körültekintő lenni, de nem vettem igénybe külső segítséget és pórul jártam

amit lehetett, megtettem és elégedett vagyok az autóval ? 6. Vásárlás előtt igénybe venne-e/igénybe vett-e külső segítséget? (több válasz) nem, bíztam magamban

igen, a Totálkár szolgáltatással ellenőriztem a felszereltségét és kárelőzményét

igen, elvittem egy barátomat

igen, vittem magammal egy szerelőt, akiben megbízom

igen, elvittem átvizsgálásra egy szervizbe

igen, megbíztam egy szakértőt, hogy menjen el megvizsgálni az autót

igen, Carverticalt használtam

igen, megnéztem a JSZP nyilvántartást Kijelentem, hogy az Index.hu Zrt adatvédelmi tájékoztatóját elolvastam, megértettem, és hozzájárulok ahhoz, hogy megadott adataimat a szolgáltató mint adatkezelő a szabályzatban foglaltaknak megfelelően kezelje. A kérdőív beküldéséhez szükséges az adatkezelési hozzájárulás elfogadása.

Tippek használtautó-vásárlásához



Használt autó vásárlásakor számos tényezőt érdemes figyelembe venni a megfelelő döntés meghozatalához:



1. Állapotfelmérés: Minden esetben célszerű szakemberrel átvizsgáltatni az autót, hogy kiderüljenek az esetleges rejtett hibák.Kártörténet: Ellenőrizzük az autó esetleges kártörténetét! Ha a hirdetésben nincs feltüntetve, de előzetesen találunk arról adatot , hogy balesetezett az autó, akkor megspórolhatunk magunknak egy felesleges utat, ha az eladó nem ad rá megnyugtató választ. Az is lehet, hogy beigazolódik, amit mond és valóban azon a részen és csak kis mértékben volt sérült az autó. Egy ilyen információ jó alkupozíciót teremthet a számunkra. A hazai káresemények ellenőrzésére például kiváló eszköz a totalkar.hu totálkár nevű szolgáltatása .



2. Felszereltség: A sok extra összezavarhatja az embert, a különböző típusok felszereltségi szintjét és nevét pedig végképp nehéz észben tartani. Márpedig ezek jelentős mértékben befolyásolják egy autó árát. Ha egy-két dolog nincs benne a hirdetéshez képest, de egyébként rendben van az autó, akkor alkudhat az árából. Ha túl sok dolog nem stimmel a valós felszereltségez képest, akkor gyanakodjon, hogy nem pusztán tévedésből írtak rosszul néhány dolgot a hirdetésben. Szerviztörténet: Fontos, hogy az autó rendelkezzen részletes szerviztörténettel, amely bizonyítja a rendszeres karbantartásokat és a korábbi javításokat. Kilométeróra állása: Érdemes gyanakodni, ha az autó kilométerórája alacsony értéket mutat, különösen, ha az autó kora ezt nem indokolná. A csalások elkerülése érdekében ellenőrizni kell a kilométeróra hitelességét.



3.Próbaút: Mindig tegyünk egy próbaútat, hogy megbizonyosodjunk az autó vezethetőségéről és arról, hogy nincsenek-e rejtett problémák, mint például rendellenes zajok vagy vibrációk.



4. Dokumentáció: Győződjünk meg arról, hogy az autó minden szükséges dokumentációval rendelkezik, beleértve a forgalmi engedélyt, a biztosítási papírokat és a korábbi tulajdonosok adatait. Azt javasoljuk, hogy használtautó-vásárláskor legyen inkább megfontolt, mint bátor! Az alapos előkészületek és a körültekintő vásárlás révén elkerülhetjük a kellemetlen meglepetéseket, váratlan plusz költségeket és biztosak lehetünk abban, hogy jó ár-érték arányú autót szereztünk be.



A cikket a Dialogue Creatives készítette. Arról, hogy mi is az a támogatói tartalom, itt olvashat részletesebben, ha üzenne nekünk, ezen a címen elér minket.