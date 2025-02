A kutya napi rutinjának legjobb része, hogy azzal az emberrel tölti az idejét, akit a világon a legjobban szeret – a gazdijával! Mindössze a póráz csilingelése és egy egyszerű mondat, amelyet minden kutya imád hallani, elég, hogy boldogan riszálva rohanjon az ajtóhoz: „Séta!”

Hagyomány születik

Az Én Kutyám magazin a felelős kutyatartás jegyében szervez újra tematikus találkozót:

„Legutóbb decemberben, Mikulás-nap alkalmából gyűltünk össze sok száz gazdával. A visszajelzések szerint remek program- és szocializációs lehetőség ez a kutyák számára, a gazdik szempontjából pedig a közösséghez való tartozás élménye, illetve az ismerkedés lehetősége bizonyult az esemény egyik legfőbb értékének”

– nyilatkozta Reiber Gabriella ügyvezető.

A szervezők tehát február 22-én folytatják népszerű falkaséta sorozatukat. 13 órától ismét várnak minden kutyást és kutyaszerető embert a Városligetbe, hogy egy fergetegesnek ígérkező programmal, a DOGZ Farsangi Falkasétával űzzék el a telet! Érdemes minél hamarabb érkezni, ugyanis az első 400 érkezőnek fánkkal kedveskedünk a The Box Donut jóvoltából. Továbbá számos játékkal és nyereménnyel teszik színessé a programot, amiről további részlet és a regisztrációs lehetőség itt található.

Honnan ered?

A National Walking the Dog Day pontos eredete nem teljesen ismert, van, ahol 2010, 2016 vagy 2017 a kiindulási dátum, azonban az indulás helye egységes, az Egyesült Államok, ahol a kutyatartás és a háziállatok iránti szeretet erős hagyományokkal bír. Célja, hogy emlékeztessék az embereket a kutyasétáltatás fontosságára és a felelős állattartás egyik alapvető elemére. A világ számos pontján szerveznek már ekkor kutyás eseményeket. Japánban, Ausztráliában, Brazíliában, de például Angliában létezik egy „Kutyasétáltató Maraton” is, amely során a résztvevők hosszú távokat tesznek meg kutyájukkal jótékonysági célok érdekében. A lényeg mindenhol közös, hogy összehozza a kutyabarátokat és közös élményeket biztosítson számukra. Ebbe a nemzetközi közösségbe kapcsolódik be most már Magyarország is a DOGZ KLUB-nak köszönhetően.

Tudta?

A professzionális kutyasétáltatás kezdetei



A professzionális kutyasétáltatás az 1960-as években kezdődött, amikor Jim Buck New Yorkban úttörő szerepet játszott ebben az új szakmában. Ő volt az első, aki egyszerre több kutyát sétáltatott, és felhívta a figyelmet a városi kutyák mozgásigényére. Buck munkája révén a kutyasétáltatás megbecsült szakmává vált, és azóta is folyamatosan fejlődik.



Kutyasétáltatási rekordok A kutyasétáltatás terén is születtek már rekordok. Az egyik legnagyobb esemény például egy közös kutyasétáltatás volt, ahol több ezer gazdi és kutyájuk vettek részt egy jótékonysági rendezvényen. Emellett léteznek rekordok a leghosszabb kutyasétáltatásokról is, ahol a gazdik és kedvenceik több száz kilométert tettek meg együtt.

Közös jóllét

Nem újdonság, hogy a rendszeres kutyasétáltatás hozzájárul mind a kutya, mind a gazda fizikai egészségének megőrzéséhez. Javítja a szív- és érrendszer működését, növeli az állóképességet és segít megelőzni az elhízást. Emellett a séta a szabadban javítja a mentális jólétet is, mivel a friss levegő és a természet közelsége csökkenti a stresszt, javítja a hangulatot és segít kikapcsolódni a mindennapi élet feszültségeiből. De nem csak a gazdik mentális egészségére van jótékony hatással, hanem a kutyák számára szintén érzelmi előnyökkel is jár. Tanuljuk meg a lehető legteljesebb módon kielégíteni az igényeiket. A közös séta a szeretetünk kifejezése is lehet, mivel az ölelés és puszilgatás nem a legmegfelelőbb erre, ahogy azt ebben a cikkben is összefoglalták.

Hogyan tegyük élvezetessé a közös sétát?

Ahogy írtuk, a kutyák szeretik a sétákat (illetve szinte mindent szeretnek, amit közösen csinálhatnak velünk), néha mégis kényelmetlenné válhat számunkra, emberek számára, különösen, ha a végén ők sétáltatnak minket.

Ha pedig a kutyasétáltatás napjának megünneplésére készülünk, mi lenne a legjobb alkalom, hogy megtanuljuk, hogyan lehet mindkét fél számára élvezetesebbé tenni a sétákat? Alább összegyűjtöttünk pár tippet, hogy a közös séták – szükség esetén – egy kicsit könnyebbé (és szórakoztatóbbá) váljanak.

Hagyja, hogy használja az orrát!

A kutya szaglása nagy szerepet játszik abban, hogy hogyan lépnek kapcsolatba a körülöttük lévő világgal. Míg nekünk, embereknek csak körülbelül öt-hat millió szagreceptor van az orrunkban, a kutyáknak akár 300 millió is lehet. A kutyák az illatokon keresztül tapasztalják meg környezetüket. Ha elrángatja őket egy érdekes illat elől, vagy a teljes séta során elhúzza őket, megfosztja a kölyköt attól a mentális stimulációtól, amelyet a sétáknak kellene biztosítaniuk. Nem feltétlenül az a fontos nekik, hogy sok-sok kilométert tegyenek meg, számukra legalább ilyen értékes, ha ilyen módon kiélhetik ösztöneiket.

Senkinek sem jó, ha „leszakad” a karja!

Sok kisállattartónál gyakori hiba, hogy a pórázt rángatja, húzza. Ha folyamatosan húzza a pórázt, hogy elrángassa a kutyáját, nem vezet sehova. A kutyáknak vagy egy – nevezzük így – ellenkezési reflexük, ami azt jelenti, hogy ha húzzuk a pórázt, akkor ők is belefeszülnek. A húzó kutya nem makacs; egyszerűen ez az, ahogy a teste reagál a rángatásra.

Emellett a póráz nem megfelelő használata nyak- vagy toroksérüléshez vezethet, és mind Ön, mind a kutya számára frusztráló, ha folyamatosan húzza. Ha nem akarja, hogy a kutyája irányítsa, más módon is megtaníthatja a jó viselkedésre a séták alkalmával, aminek a Falkaséta során is hasznát veheti.

Ha visszahúzható pórázt szeretne használni, akkor először tanítsa meg rövid, fix hosszúságú pórázzal közlekedni. A flexi erre nem igazán alkalmas, és könnyen baj lehet egy váratlan nekiiramodásból, hiába jók a reflexei.

Tehát először tanítsa meg a kutyájának laza, de fix pórázzal a sétát. Csak akkor mehetnek tovább, ha a póráz laza. Ha húzni kezdi, hagyja álljon meg vele, ültesse le vagy hívja vissza, és jutalmazd meg őket csemegével vagy dicsérettel, amikor jól csinálja. Ha következetes, kedvence viszonylag gyorsan megtanulja, hogy igazodjon az Ön tempójához és nem húzza a pórázt. Ez után térjen csak át a flexi pórázra!

Ne csak a kutyát vigye magával!

A kutya és a póráz biztos „kelléke” a sétáknak, de van még pár dolog, amiről ne feledkezzen meg! Mindig ügyeljen rá, hogy ne felejtse el magával vinni kakiszacskót; ne legyen az az ember, aki soha nem veszi fel a kutyája kakiját, de bosszús, ha mégis belelép máséba! Bármilyen rövid, kis helyen elférő tartalék póráz is hasznos kellék. Ha elszakad, megsérül az állandó sétálós póráz, akkor is legyen egy olyan, amivel még biztonságban hazajuthatnak. Akár egy Vizslát is kényelmetlen lenne ölben hazáig vinni. A jutalomfalat nem kötelező, a megfelelő dicséret is segítheti a megerősítést, de ártani nem árt. A kutyák biztosan a jutira szavaznak. Legyenek sürgősségi kapcsolatfelvételi adatok a telefonjában, beleértve az állatorvost is. Mind iPhone, mind Android készüléken hozzáadhat vészhelyzeti kapcsolatokat. Ezzel lehetővé válik, hogy a segélyhívó személyzet elérje az Ön névjegyeit anélkül, hogy fel kellene oldania a telefon zárolását. Nem csak nyáron szomjazhat meg kedvence a séta közben, hanem télen is. Ha hosszabb időre mennek el, mindig legyen önnél például kis helyet foglaló, összecsukható vizestál és víz kutyájának.

Már fajtaválasztás előtt ismerje meg kutyája igényeit!

Sokan nem gondolnak erre, pedig ezzel kellene kezdeni a keresgélést. A különböző fajtájú kutyák eltérő szintű mozgást igényelnek. Egy erősebb, energikusabb kutya szívesebben tesz meg hosszú sétákat, míg más, kisebb testű fajták rövid napi sétákkal is boldogulnak. Ne akkor szembesüljön ezzel, amikor már Önnel él a kutya, de Ön csak rövid sétákra képes. De az életkor is fontos tényező. A kölykök csak rövid ideig tudnak sétálni, mielőtt elfáradnak. Szintén ügyelnie kell a séta hosszára az idősebb házi kedvencek esetében, akik idős korukban kevésbé kitartással rendelkeznek. Ne vigye őket több kilométeres sétára csak akkor, ha tudja biztosítani számukra a megfelelő mennyiségű pihenést közben.

Végül még egy érv a Falkaséta mellett

Nem kell a sétát mindig a közeli futtatóra, háztömbre, füves részre korlátoznia. Vigye kutyáját sétálni egy új helyre, például egy túraútvonalra vagy egy nyilvános parkba, ez mindkettőjüket feldobja. De bárhol is sétáltatja a kutyáját, győződjön meg arról, hogy ott megteheti, engedik a házi kedvencek jelenlétét, és tartsa pórázon a kutyáját. Remek alkalom erre a DOGZ Farsangi Falkaséta, vigye el kutyáját egy különleges helyszínre és eseményre!

