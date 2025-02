A használtautó-vásárlás sok kockázattal járhat, amit persze különböző módokon lehet csökkenteni. De vajon olvasóink meg is tesznek ennek érdekében mindent? Nem reprezentatív felmérésünkben többek között annak próbáltunk utánajárni, hogy a kérdőívet kitöltő több ezer olvasó vajon melyik kategóriába sorolja magát: mázlista, átvert vagy megfontolt?

Pörög a használtautó-piac

Egy használt autó megvásárlása lehet racionális döntés is, hiszen például egy fél- vagy egyéves, keveset futott autó megvásárlása nem nagy rizikó, miközben jelentőset spórolhatunk az újkori árához képest. Olvasóink többsége nem is idegenkedik ettől a megoldástól 10-ből 9 válaszoló már vett használt autót, miközben csak 3,6% ragaszkodik az újhoz. Persze vannak, akik még nem vettek használtat, de nyitottak rá, és van, akinek nincs autója.

Magyarországon 2024-ben 121 607 személyautót helyeztek újonnan forgalomba, ehhez képest a használtautó-piac ennél jóval nagyobb forgalmat bonyolított le, az előzetes adatok szerint tavaly körülbelül 909 000 használt autó cserélt gazdát az országban.

Ami viszont komolyabb problémát vetíthet előre, hogy ezen járművek több mint 36 százaléka legalább 20 éves autó volt, míg az átlagos koruk 15-16 év. Olvasóink körében sem sokkal jobb a helyzet, autóik 43,4%-a 16 évesnél idősebb.

Ugyan a kérdőívünk nem reprezentatív, és nem is a frissen vásárolt autók életkorára kérdeztünk rá, de ha ezeket az arányokat érdekesség képpen rávetítjük az eladott autók számára, akkor a 909 000 használt autóból akár 600 000 is 10 évesnél idősebb lehet a vásárláskor. Ez sok szempontból ijesztő lehet.

Miért gond, ha öreg a hazai autópark?

Minél öregebb egy autó, annál több nem várt problémával szembesülhetünk, tehát annál nagyobb kockázatot is jelent. Mivel már a használt autók ára is meglehetősen magas a nagy kereslet következtében, egyre inkább fontos, hogy ne járjunk pórul a vétel során és után.

Vajon valós az a kilométerfutás, amit az óra mutat vagy kicsit szépítettek az adaton? Mennyire tartották karban korábban az autót? Tényleg megtalálható benne és működik is minden extra, amit az eladó állít, és ami miatt esetleg magasabb az ára, mint egy hasonló, de elvileg kevésbé felszerelt társának? Volt-e részese közúti balesetnek és ha igen, akkor az mennyire lehetett jelentős?

Egy idősebb autó sokkal kevesebb olyan biztonsági „extrával” rendelkezhet, ami ugye a szabályozásoknak köszönhetően nem is extra, hanem kötelező funkció, és a balesetmegelőzést és utasvédelmet szolgálja. A KSH adatai szerint a személysérüléses közúti közlekedési balesetek száma 2023 első három negyedévében 10 703 volt (és sokkal több, ahol nem volt személyi sérülés), míg 2024 azonos időszakában 11 180, ami körülbelül 4,4%-os növekedést jelent. Ebből halálos kimenetelű baleset 2023 szeptember végéig 303 volt, 2024-ben 321, ami már 5,9%-kal több egy év alatt. Az okok mögött sok minden meghúzódhat, de az öregedő, esetleg rosszabb műszaki állapotban lévő állomány biztosan nem segíti elő a statisztika javulását.

Mint a grafikonon látható, olvasóink nagyobb része szerencsére még nem volt részese balesetnek az autójával. 40%-uk azonban igen, tehát egyáltalán nem elhanyagolható az a szám, ami miatt érdemes ennek is utánanézni a vásárlás előtt.

A személysérüléses közúti közlekedési baleseteknél sokkal több olyan eset fordul elő, ahol nem sérül meg senki, csak a járművekben keletkezik kár, akár komolyabb is. Tudunk olyan autóról, melyet gazdasági totálkár után sérülésmentesen értékesítettek. Ha szeretné elkerülni, hogy ilyen autót sózzanak Önre drágán, akkor vásárlás előtt érdemes ellenőriznie a totalkár szolgáltatás segítségével! Nem is biztos, hogy feltétlenül le kell mondania a kiszemelt példányról, mert kiderülhet, hogy a nem túl komoly sérülései összhangban vannak azzal, amit az eladó is említ. Ha nem említette magától, akkor pedig határozottan jó alkupozícióba kerülhetünk miatta. A káresemény és annak költsége is támpontot adhat nekünk. Nem mindegy, hogy egy 12 vagy egy 2-3 éves autónál volt mondjuk 500-600.000 forintos a kár értéke. Egy fiatal autónál ez jelentheti akár csak egy repedt vagy törött lámpa cseréjét is. Egy biztos, ha használjuk a szolgáltatást, egy fokkal nyugodtabban dönthetünk és jobban is járhatunk.

Mitől félnek a vásárlók?

Hogy mennyire nem csak szerintünk fontos az, amiről fentebb is írtunk, az az olvasók válaszaiból is kiderül. A felsorlásból többet is választhattak, és az elrejtett hibáktól (75,1%), visszatekert kilométerórától (54,7%), törésből eredő sérüléstől (54,4% tartanak messze a legtöbben.

A kamu extrák miatti magasabb ár vagy épp a kétséges eredet is 20% feletti arányban jelent meg a válaszok között. Ezeknek a kiszűrésére is van lehetőség.

Érdemes tehát nem automatikusan megbízni az eladóban, mert számtalan rémtörténetet olvashat átverésekről bárki, aki ebben a témában keresgél, és ez teljesen független egy autó típusától, esetleg korától. Az olvasóink többsége azt válaszolta, hogy igyekszik minél körültekintőbben eljárni a vásárlás előtt. Ehhez számos megoldást igénybe vehet az, aki ezt valóban komolyan is gondolja.

Mint látható, azért vannak jópáran, akik bíznak magukban, tapasztalatukban és tudásukban, így nem vesznek igénybe semmilyen segítséget. A többség azonban vagy visz magával hozzáértő barátot, megbízható szerelőt, esetleg megbízott szakértőt, hogy nézze meg, vagy elvitte szervízbe. De már elindulás előtt is megnézik például a Totálkár és a JSZP szolgáltatását.

Ha ezeket a válaszokat rávetítjük a cikk elején felvetett kérdésünkre, hogy vajon az olvasóink milyen csoportba tartozhatnak, ha használt autó vásárlásra adják a fejüket, akkor szerencsére azt látjuk, hogy a legtöbben a megfontolt kategória tagjai. Közel azonos értékben szerepelnek viszont olyanok, akik nem vacakoltak és mázlijuk volt, és azok, akik igyekeztek körültekintőek lenni, de nem vettek igénybe külső segítséget vagy szolgáltatást, és végül pórul jártak.

Nekik is hasznos lehet az alábbi, rövid összefoglaló, hogy használt autó vásárlásakor milyen tényezőket érdemes figyelembe venni a megfelelő döntés meghozatalához:

Állapotfelmérés: Minden esetben célszerű szakemberrel átvizsgáltatni az autót, hogy kiderüljenek az esetleges rejtett hibák.

Kártörténet: Ellenőrizzük az autó esetleges kártörténetét! Ha a hirdetésben nincs feltüntetve, de előzetesen találunk arról adatot, hogy balesetezett az autó, akkor megspórolhatunk magunknak egy felesleges utat, ha az eladó nem ad rá megnyugtató választ. Az is lehet, hogy beigazolódik, amit mond és valóban azon a részen és csak kis mértékben volt sérült az autó. Egy ilyen információ jó alkupozíciót teremthet a számunkra. A hazai káresemények ellenőrzésére például kiváló eszköz a totalkar.hu totálkár nevű szolgáltatása.

Felszereltség: A sok extra összezavarhatja az embert, a különböző típusok felszereltségi szintjét és nevét pedig végképp nehéz észben tartani. Márpedig ezek jelentős mértékben befolyásolják egy autó árát. Ha egy-két dolog nincs benne a hirdetéshez képest, de egyébként rendben van az autó, akkor alkudhat az árából. Ha túl sok dolog nem stimmel a valós felszereltségez képest, akkor gyanakodjon, hogy nem pusztán tévedésből írtak rosszul néhány dolgot a hirdetésben.

Szerviztörténet: Fontos, hogy az autó rendelkezzen részletes szerviztörténettel, amely bizonyítja a rendszeres karbantartásokat és a korábbi javításokat.

Kilométeróra állása: Érdemes gyanakodni, ha az autó kilométerórája alacsony értéket mutat, különösen, ha az autó kora ezt nem indokolná. A csalások elkerülése érdekében ellenőrizni kell a kilométeróra hitelességét.

Próbaút: Mindig tegyünk egy próbautat, hogy megbizonyosodjunk az autó vezethetőségéről és arról, hogy nincsenek-e rejtett problémák, mint például rendellenes zajok vagy vibrációk.

Dokumentáció: Győződjünk meg arról, hogy az autó minden szükséges dokumentációval rendelkezik, beleértve a forgalmi engedélyt, a biztosítási papírokat és a korábbi tulajdonosok adatait.

