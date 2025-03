Áldás, ha az embernek van némi pénze, és sokak számára célravezető, ha be tudják úgy fektetni, hogy az nem igényel különösebb szakértelmet, hiszen nem lehet mindenki pénzügyi guru. Sokaknak mostanában járt, vagy jár le az állampapírja, és adódik a kérdés, hogyan tovább? Cikkünkben azt vizsgáljuk, hogy az ingatlan, mint befektetési alternatíva milyen előnyöket kínál.

Az állampapírok jó ideig egyfajta sláger befektetési formának számítottak Magyarországon, ám manapság már nem ennyire egyértelmű ez a trend. Ugyan a kormány nyilatkozatai épp megerősíteni szándékozik azt, hogy a gyengébb gazdasági mutatók ellenére igenis minden állampapír-tulajdonos ki lesz fizetve, a szakértői cikkek ezt inkább úgy értékelik, hogy ez már óvatosságra inthet azzal kapcsolatban, hogy az így beérkező összegeket valóban újra állampapírokba érdemes-e visszatenni.

A hivatalos közlemények szerint idén 1700 milliárd forintra tehető az az összeg, amely állampapírok lejárta után érkezik a magyarok számláira, ráadásul ennek jelentős része, körülbelül 1300 milliárd a Prémium Magyar Állampapírokból (PMÁP) szabadul fel. A nemzetgazdasági miniszter szerint ez több mint 800 ezer családot érint, tehát mostanában elég sokan tehetik fel maguknak a kérdést, hogy mi legyen ezzel a pénzzel. A megtakarításoknak ráadásul komoly hányada a 10-25 millió forint közötti kategóriába esik, a számítások alapján ez akár 163 ezer családot is érinthet. Ez pedig már jó alap akár egy ingatlanvásárláshoz is - de ne szaladjunk ennyire előre, nézzük meg a lehetőségeket!

Lassuló biztonság vagy szó szerint betonbiztos üzlet?

Adott tehát egy komolyabb összeg, aminek helyet kell találni. Első körben logikus lehet, hogy a lejáró állampapír után ismét ezt a formát válasszuk, ám érdemes megnézni a kilátásokat. Az inflációkövető állampapírok kamata eddig kifejezetten jónak számított, a jelenleg lejáró sorozat 17,85 százalékos kamattal zárt, azonban szakértők szerint 2025-ben már csak 4-5 százalék környékével érdemes számolni.

Ehhez képest az elmúlt évek, vagy akár évtizedek tapasztalatai azt mutatják, hogy Magyarországon komoly növekedésnek indultak az ingatlanok árai. Aki ezt a befektetési formát választotta, nem várt hozamot érhetett el. 1991 óta reálértékben körülbelül 30 százalékkal nőttek a lakásárak, de átlagosan a fenntartási költségeket levonva további 4 százalék érkezik a bérbeadásból is. Ezt hozzáadva az ingatlanár éves hozamához az látható, hogy egy 1991-es lakásvásárlás mára akár a kezdő összeg négy és félszeresét is behozhatta. 2025-ben prognosztizálhatóan további 10-15%-kal növekedhetnek az új lakások árai, így a lakáscélú invesztíció az állampapírhoz képest egy prosperálóbb befektetési forma lehet. Mindezek mellett, aki kiadásra szánja ingatlanát még 5% körüli bérbeadással számolhat a hozam felértékelődés mellett, így ideális esetben éves szinten akár 20%-os bevételnövekedést is elkönyvelhet.

Kiugrás várható az új lakások piacán

A lejáró állampapírokból beérkező összegek mindenképpen hozzájárulnak ahhoz, hogy idén egyre többen érdeklődnek az új építésű lakások iránt. Szakértők szerint a tendenciák azt mutatják, hogy az ingatlan ebben a pénzügyi "súlycsoportban" mindenképpen jó választás, akár saját célra, akár befektetési céllal vásároljuk.

Fotó: Biggeorge Property Madeira Residence, XI. kerület

Egy jól megválasztott lakóingatlan-fejlesztőnél már akár a teljes vételár 10-20 százalékának befizetésével lehet szerződést kötni, kedvező feltételek mellett. Ez többek között azt jelenti, hogy egy kiváló elhelyezkedésű, neves kivitelező által megépítendő projektbe már a tervezési fázisban be lehet szállni. A bevezető áron történő vásárlás esetében még nagyobb felértékelődést realizálhatnak a tulajdonosok, és a fennmaradó összeget akár 2-2,5 év múlva is ráérnek kifizetni, a műszaki átadást követően.

Az induló összeg tehát könnyebben elérhető a mostanában lejáró állampapírok tulajdonosainak is: egy 25 millió forintos keretből akár két új lakásra is szerződést lehet kötni.

Persze kérdés, hogy a közeljövőben mi várható a lakásárak tekintetében. A szakértői vélemények pozitívak, ráadásul az állampapírból felszabaduló tőkével rendelkező első érdeklődők már 2024 végén megjelentek az újlakás-piacon, és tudatosan készültek arra, hogy az állampapír éves fordulójánál a kamatot vagy akár a tőkét is ingatlanba fektessék. Ez a stratégia vélhetően az ingatlanárak további növekedését fogja eredményezni. Már a kezdő részlet befizetése és az ingatlan két évvel későbbi átadása között is akár tíz százalékot növekedhet a lakások ára, tehát a befektetett összeg már akkor is biztosabban fialhat, amikor maga az ingatlan még fel sem épült teljesen. Az ingatlanfejlesztők növekedő építési kedve okán a szakma 150.000 tranzakciót vár a 2025-ös évben, mely a tavalyi év lakásfejlesztési hajlandóságához képest 70%-kal több tranzakciót jelent, ami azt eredményezi, hogy jóval szélesebb portfólióból választhat, aki ingatlanba szeretne fektetni.

Szintén az ingatlanok mellett szól a szakértő szerint az, hogy bár épülnek folyamatosan újak, de a lakásállomány még 2025-ben sem éri majd el az általánosan elvárt mennyiséget, tehát a kereslet folyamatos marad, és így az ingatlanok értéke is tovább növekszik. Világszerte, de akár csak a környékünkön lévő országokban körülnézve is jól látható, hogy még mindig nem érték el a magyarországi lakások azt a négyzetméter-árat, amit például Bécsben vagy Varsóban tapasztalhatunk, miközben az ingatlanok értéke ott is tovább növekszik.

Lakást, de milyet?

Természetesen lakásba fektetni sem minden esetben rizikómentes. Egy meglévő ingatlanban bármikor felbukkanhatnak olyan rejtett hibák vagy új meghibásodások, amelyeket kezelni kell, és persze az sem garantált, hogy vásárlás után nem kell felújítással, javításokkal foglalkozni még azelőtt, hogy a vevő beköltözne vagy kiadná azt. Az állampapír esetében valóban előny, hogy nem kell hozzá hatalmas pénzügyi tudás, és előre láthatóak a feltételek. Ehhez képest felmerülhet, hogy egy lakás vásárlása előtt és után is kicsit ezermesterekké, építészekké, belsőépítészekké, problémamegoldókká kell átképeznie magát a vevőnek.

Az igazán jó megoldás a fenti, pénzügyi megfontolás mellett ezért is az új építésű lakások vásárlása lehet. Ingatlan vásárláskor több szempontot is érdemes figyelembe venni: a kiváló lokációt és minőségi műszaki tartalmat, valamint a rugalmas finanszírozási konstrukciókat. Sokaknak fontos, hogy egyedülálló építészeti megoldások is megjelenjenek a kívánt épületen, ingatlanban. Fontos arra figyelni, hogy megbízható, jó referenciával és garanciális feltételekkel rendelkező fejlesztővel szerződjön a vásárló. Érdemes olyan ingatlanfejlesztőtől vásárolni, ahol a tervezésért, építésért és átadásért egyszerre felel a cég, hiszen így a garancia is könnyebben érvényesíthető.

Az új lakás előnye a használttal szemben, hogy akár már 10%-kal leköthető, és a fennmaradó összeget ráér 2 év után befizetni, így egyrészt a 2 év alatti felértékelődést realizálhatja a vásárló, másrészt egy energetikailag valóban hatékony ingatlanba költözhet be a tulajdonos vagy a bérlő, mely a használt lakással szemben jelentős versenyelőny.

Minőségi és megbízható

Ha tehát megvan a befektetési forma, már csak a megfelelő partner kiválasztása van hátra, ahol fontos megnéznünk az adott cég tőkeerejét, minőségi piaci jelenlétét, referenciáit, szakmai elismeréseit és aktuális portfólióját. Érdemes olyan ingatlanfejlesztő cég ajánlatából választani, mint a Biggeorge Property, aki 2024-ben piacvezető volt a hazai lakóingatlan-fejlesztési piacon az értékesítésre kínált, a kivitelezés alatt álló és az eladott lakások számának tekintetében egyaránt. A két évtizedes múlttal rendelkező ingatlanfejlesztő és befektető társaság műszaki, esztétikai, energiahatékonysági és elhelyezkedési szempontból egyaránt prémium minőségű kínálatában jelenleg is több mint 1000 új lakás található kiemelt budapesti és Balaton-parti lokációkban. Ráadásul a jelenleg futó „Állampapírból Lakásba” akció keretében most többmilliós kedvezménnyel vásárolhatnak új építésű lakást az érdeklődők, akár 10%-os kezdő befizetéssel. További részletek a biggeorge.hu weboldalon.

Egy befektetésre szánt ingatlan esetében a szakértő szerint kiemelt fontosságú az egyedi tervezés, a minőségi kivitelezés és az ideális helyszín. A Biggeorge Property projektjeinél fontos szempont a kiváló közlekedés, valamint a környező városkép és infrastrukturális ellátottság, ezért saját otthonnak és befektetésnek is kiváló választás a cégcsoport által fejlesztett ingatlan.

Jelenleg 15 projektjük van folyamatban, amelyek közül néhány azonnal költözhető, így az érdeklődők sokféle szempont alapján, többféle kategóriában találhatják meg a számukra megfelelő ingatlant.

Az ingatlan-alapú befektetés biztos és értékálló, a kilátások alapján jól jövedelmező invesztíciós forma, amely több rövid- és hosszútávú profitcélt is szolgálhat, ideértve a tovább értékesítést, a lakáscélú használatot, illetve a bérbeadást egyaránt. Egy megfelelő ingatlanfejlesztő kiválasztásával a vásárlási folyamat rizikótól és extra energia befektetéstől mentesen is megoldható.

(Borítókép: Árnyas 40 Villa Suites a XII. kerületben. Fotó: Biggeorge Preperty )

BRAND & CONTENT