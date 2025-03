Megszokhattuk, hogy a minket körülvevő világban számtalan dolog változik. Sok dologra nincs befolyásunk, de azért vannak olyan esetek, ahol van lehetőségünk akár az esetleges negatív hatások kivédésére is. Maradjunk egy hétköznapi, de nagyon fontos területnél, ez pedig az otthonunk.

Az elmúlt években az átlagos ingatlanárak folyamatos növekedést mutattak, az évről évre történő emelkedés szembetűnő volt, különösen a nagyvárosokban és a népszerű lakóövezetekben. Az ingatlanok értéknövekedése mögött több tényező is állhat, beleértve a gazdasági fellendülést, a kereslet és kínálat arányának változását, valamint az alacsony kamatkörnyezetet is. De ahol növekszik az érték, ott az esetleges kárunk is egyre nagyobb lehet, csak ezt hajlamosak vagyunk elfelejteni.

Az ingatlanok értéknövekedésének okai

Egy ideig a gazdaság erősödése pozitívan befolyásolta az ingatlanpiacot, mivel az emberek nagyobb anyagi biztonságban érezték magukat, így bátrabban fektettek be ingatlanokba. Az emelkedő bérek és a munkahelyek számának növekedése is hozzájárult a vásárlási kedv fokozódásához. A kereslet és kínálat közötti egyensúly is egyre inkább a kereslet felé billent az elmúlt években, ami az árak emelkedését eredményezte. A devizahiteles sokk után az alacsony kamatok miatt a forint alapú hitelfelvételek is kedvezőbbé váltak, ami szintén hozzájárult az ingatlanpiac fellendüléséhez.

Infláció

Az infláció is az egyik tényező, amely az ingatlanok árának növekedését okozta. Akár újonnan építettünk egy házat, akár újépítésű társasházi lakást vásároltunk, esetleg egy korábban épült ingatlant korszerűsítettünk, az infláció következtében az árak emelkedtek. Drágább lett az építőanyag, a műszaki berendezés, ahogy a szakemberek munkadíja is, így az ingatlanok piaci ára is lekövette a változásokat.

Felújítás, korszerűsítés

Ha olyan szerencsés időszakban élünk, amikor nincs, vagy csak minimális az infláció – ellentétben az elmúlt pár évvel – akkor is jelentős értéknövelő tényező lehet egy felújítás, korszerűsítés. Elég csak az elmúlt időszak pályázataira gondolni, amelyek során számtalan ház, társasház szigetelését valósították meg, vagy modernizálták a fűtését napelem és/vagy hőszivattyú segítségével. Az ezekből eredő alacsonyabb fenntartási költségek jelentősen növelhették az ingatlan értékét. De akár a kisebb felújítások is, például egy új konyha vagy fürdőszoba, a nyílászárók lecserélése. Az ilyen jellegű munkálatok elvégzése után fontos, hogy értesítsük a biztosítót, és frissítsük a biztosítási szerződést, hogy a megnövekedett értéket is fedezze a biztosítás.

Fotó: Shutterstock

Újonnan beszerzett berendezési tárgyak és ingóságok

Az ingatlanok értékét nemcsak a szerkezeti elemek, hanem az újonnan beszerzett berendezési tárgyak és ingóságok is növelhetik, ha ez nem is feltétlenül jelenne meg egy lakás eladási árában. Egy új bútor, az elektronikai eszközök, a műalkotások mind-mind hozzájárulhatnak az otthon értékének emelkedéséhez. Ezek az új szerzemények szintén indokolhatják a biztosítási fedezet bővítését, hogy esetleges károk esetén megfelelő kártérítést kaphassunk.

Értékállóság a lakásbiztosítás kapcsán Az alulbiztosítottság az az állapot, amikor a biztosított vagyontárgy tényleges – újraépítési vagy beszerzési - értéke meghaladja a szerződésben rögzített, kár esetén maximálisan kifizethető biztosítási összeget. Akkor értékálló egy biztosítás, ha nem alulbiztosított, amihez fontos, hogy a szerződésben mindig az aktuális értékkel szerepeljen az ingóság és az ingatlan. Éppen ezért a Generali Biztosító fontosnak tartja felhívni a figyelmet a meglévő lakásbiztosítás rendszeres áttekintésére, ellenőrzésére, és szükség esetén a szerződés aktualizálására.

Az ingatlanokban keletkező károk és az alulbiztosítottság elkerülésének fontossága

Természeti károk

Az éghajlatváltozás, a globális felmelegedés kapcsán még ma is sokan csak legyintenek, és azt gondolják, nekik csak jó, ha 1-2 fokkal melegebb lesz. A valóságban a felmelegedés mellett a sokkal kiszámíthatatlanabb, szélsőségesebb időjárási jelenségek számának növekedése is várható. Márpedig az ingatlanokban keletkező károk közül a természeti károk, mint például vihar, jégeső, árvíz vagy földrengés, jelentős anyagi veszteséget okozhatnak. Ezen veszteségek esetén a biztosítás kulcsfontosságú szerepet játszik az újjáépítés és a helyreállítás költségeinek fedezésében.

Tűzkárok

A tűzkárok az egyik legpusztítóbb károk közé tartoznak, amelyek nemcsak az ingatlan szerkezetét, hanem a benne található ingóságokat is megsemmisíthetik.

Fotó: Shutterstock

Nem kell ehhez nagy dologra gondolni, elég egy meghibásodott háztartási gép is ehhez, ahogy azt Ferencék példája is mutatja:

"2007-ben költöztünk egy óbudai panelház negyedik emeletére. Bár a lakás jó állapotban volt, mégis elég sokat költöttünk rá, hogy még jobban a mi ízlésünkhöz igazítsuk, és pár dolgot korszerűsítenünk is kellett, például még a régi alumínium vezetékek voltak a falakban, amiket mindenképp cserélni akartunk. Volt még padló csere, festés, fürdőszobafelújítás, meg persze pár új háztartási gépet is beszereztünk.

Ezúton szeretném felhívni mindenki figyelmét arra, hogy a sok eszköznél elérhető időzítő funkció az egyik legveszélyesebb dolog a környezetünkben!

Mi az első 1-2 évben gyakran csináltuk azt a párommal, hogy beállítottuk a mosógépet, hogy mire hazaérünk, mossa ki a ruhákat. Vagy elindítottuk a mosást, és amíg dolgozott a gép, addig elugrottunk gyorsan bevásárolni. A mi tanácsunk, hogy soha ne tegyen senki ilyet! Rossz belegondolni, hogy mi lett volna, ha akkor is együtt mentünk volna vásárolni, és csak a kutyáink maradnak otthon. Hatalmas szerencse, hogy nem így tettünk! Az egyébként nem régi mosógép egy belső elem zárlata miatt ugyanis kigyulladt. Az új vezetékek és a biztosíték tette a dolgát, de ettől a lakás még pillanatok alatt leéghetett volna, ha nincs otthon a párom. A gép mellett mosásra váró további ruhák is kezdtek lángra kapni, mire sikerült eloltania a tüzet az első pánik után. Mikor ura lett a helyzetnek azonnal hívta a tűzoltókat és szellőztetni kezdett. A tűzoltók gyorsan kiértek, és addigra már mindent biztonságosnak találtak, de elmondták, hogy nagy szerencsénk van, mert ebből komoly tragédia is lehetett volna. Nem csak a mi lakásunk, hanem több másik is megsemmisülhetett volna, így viszont megúsztuk egy mosógép cseréjével. Fontos adalék, hogy mivel kihívtuk a tűzoltókat, így volt hivatalos jegyzőkönyv az esetről, amiről később a biztosítónak is adhattunk egy példányt, így egyértelmű volt, hogy vétlenek voltunk az esetben. A biztosító szakembere egyébként gyorsan kiérkezett, korrekt, empatikus volt, és a szükséges papírok beszerzése és beküldése után a kár rendezése is nagyon gyorsan zajlott. Amiben viszont korábban hibáztunk, hogy a lakás megvásárlásakor kötött biztosítást később, a több milliós felújítás után nem aktualizáltuk. Eszünkbe sem jutott, pedig az ingatlan és ingóságok értéke addigra jelentősen nőtt. Akkor örültünk, hogy szerencsésen megúsztuk az esetet, és többé nem követjük el a korábbi hibáinkat. Egyrészt soha nem állítunk be időzítőre semmilyen háztartási gépet, és amíg működtetjük, nem is hagyjuk őrizetlenül. Ön se tegye! A másik, hogy az új házunkban, miután szintén elvégeztünk pár felújítást, a biztosítást most már másodjára aktualizáljuk, mert időközben az ingatlan értéke is jelentősen növekedett."

Vízkárok

A vízvezetékek meghibásodása, csőtörés vagy éppen a felettünk lévő, vagy szomszédos lakásból eredő vízszivárgás komoly károkat okozhat az ingatlanokban. A vízkárok helyreállítása költséges, és sokszor több hetes, hónapos munkálatokat igényel.

Fotó: Shutterstock

A megfelelő lakásbiztosítás fedezetet nyújthat az ilyen jellegű károk esetén is, ahogy az Eszternél is történt:

"Évek óta laktam már a távhős, csúsztatott zsalus társasházban és soha eszembe se jutott, hogy bármi baj történhet. A társasházi biztosításon kívül nem volt egyéni, az ingóságokra vonatkozó lakásbiztosításom. Egy hideg januári napon azonban, amikor munka után beléptem az ajtón, azt hittem, hogy a saját rémálmomba érkeztem. A plafonról megannyi helyről vékony sugarakban intenzíven ömlött a víz. Én vészhelyzetben a cselekvő típus vagyok (és később poszttraumásan heverem ki hetekig a stresszt) ezért azonnal hívtam a közös képviselőt, a gondnokot és a családot.

Kiderült, hogy a felettem lévő lakásban szétdurrant a távhőrendszer egyik fővezetéke, és az egész házban keringő víz az én lakásomba ömlött be fentről. Senkinek nem kívánom ezt az érzést. Azonnal elkezdtük a kárenyhítést, hiszen jogászként tudtam, hogy ez a legfontosabb dolog a kártérítéses ügyek során, miközben videókat és fényképeket készítettünk bizonyítékként.

Később kiderült, hogy a távhőrendszer működése miatt, amíg a távhő szakemberei a helyszínre érkeztek és elzártak a főcsapot, komoly mennyiségű víz zúdult a lakásomba. Miután nyitott ablakoknál, a hidegben átfagyva megannyi vödörnyi vizet mostunk fel a padlóról, a még mindig csordogáló helyek (pl.: az egyik lámpa) alá lavórokat tettünk, lelkileg és fizikailag teljesen kimerülve, a sírógörccsel küzdve összepakoltam a cuccaimat, hiszen egyértelmű volt, hogy ez a lakás jó ideig biztosan lakhatatlan lesz. Másnap bejelentettem a kárt a társasház biztosítójának (mivel a távhővezeték okozta kár a társasház biztosítójához tartozik) és kihívtam szakembereket a kár felmérésére és árajánlatkérésre. Egy hét múlva a biztosító kárszakértője is megérkezett, aki mivel a beépített szekrényben akkor még semmilyen kár nem látszódott, azt a tételt nem akarta felvenni a kárfelvételi jegyzőkönyvbe. Én ezzel nem értettem egyet - mivel a generálkivitelező, aki ismerte a társasházat, korábban elmondta, hogy biztos beázott a szekrény mögötti rész is - ezért nem írtam alá a jegyzőkönyvet, egyúttal írásban új kárszakértő kirendelését kértem a biztosítótól. Ez meg is történt, és az új kárszakértő, bár még mindig nem látszott semmi a beépített szekrényben, ezt a tételt is felvette a jegyzőkönyvbe. Szerencsére, ugyanis amikor pár hét múlva, a falak kiszárítása után elkezdődhetett a felújítás, a beépített szekrényben már derékig érő penész volt. Egyébként én a biztosítóval teljesen elégedett voltam, azonnal a nagy károkhoz soroltak be, személyes kárügyintézőt kaptam, aki mindig felvette a telefont, nagyon empatikus, és segítőkész volt. A lakás beázás utáni kár helyreállítása és lakhatóvá tétele összesen 4 hónapot vett igénybe, de a generálkivitelő szerint még szerencsés is voltam, mivel a januári időszakban még nem voltak tele munkákkal, így be gyorsan tudtak ütemezni. A teljes elektromos hálózatot és laminált padlót cserélni kellett, mellette glettelés és festés mindenhol. Mázli, hogy bár nem volt egyéni ingósági biztosításom, a víz olyan helyeken csorgott le, hogy a mozdítható bútorokat nem érintette, azt ugyanis a társasházi biztosító nem tudta volna fedezni, mivel az a saját lakásbiztosítás érdekkörébe tartozik. Érdemes a felújítást végző szakemberekkel is körültekintően eljárni: én körülbelül 10-12 szakit hívtam ki és mindenki más-más árajánlatot adott. Én e tekintetben a biztosítótól kaptam segítségét, és így közösen sikerült megtalálni az ár-érték arányban legjobb generálkivitelezőt. Azóta már kötöttem saját lakásbiztosítást is, mivel rájöttem, mekkora kár lehet az ingatlanban és nagyon nem mindegy, van-e a hátam mögött egy biztosító, aki állja a költségeket."

Betörés és lopás

A betörések és lopások sajnos mindennapos problémát jelentenek, különösen a nagyvárosi környezetben. A biztosítás nemcsak az eltulajdonított értékeket térítheti meg, hanem a betörés során keletkezett károkat is. Egy aktualizált lakásbiztosítás így nemcsak az ingatlan, hanem a benne található ingóságok védelmét is biztosítja.

Károk a társasházakban

Társasházakban is fontos a megfelelő biztosítási fedezet megléte, ami nem csak a saját ingatlanunk biztosítását igényelheti. A közös tulajdonban lévő részek, mint például a lépcsőház, tető vagy a kert karbantartása, helyreállítása szintén jelentős költségekkel járhat. A társasházi közös biztosítás mellett a lakások egyéni biztosítása is elengedhetetlen, hogy minden esetleges kárt megfelelően fedezzen.

Értékállóság a lakásbiztosítás kapcsán

Lakásunk és benne található értékeink biztosítása az élet egyik legfontosabb feladata, különösen a mai, kiszámíthatatlan környezetben. Az alulbiztosítottság olyan állapot, amikor a biztosított vagyontárgy tényleges – újjáépítési vagy beszerzési – értéke meghaladja a szerződésben rögzített, kár esetén maximálisan kifizethető biztosítási összeget. Ez komoly problémát jelenthet, ha bekövetkezik a baj, hiszen a kártérítés nem fogja fedezni a teljes helyreállítás költségeit. Egy jól megválasztott és aktualizált lakásbiztosítás így biztosíthatja a tulajdonosok nyugalmát és anyagi biztonságát.

