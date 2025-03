Az E.ON idén harmadszorra rendezi meg a Föld bajnokai pályázatot. A kezdeményezés révén a helyi közösségek, oktatási és nevelési intézmények egy-egy lépéssel közelebb kerülhetnek egy zöldebb jövő felé. Sok ilyen lépés együttesen pedig komoly változásokat tud előidézni. A tavalyi pályázat nyertesei közül kettővel beszélgettünk, ők avattak be minket abba, hogy milyen pozitív előjelű változások történtek azóta az intézményük életében, ami az idei pályázók számára is inspiráló lehet.

Ahogy mondják, a Föld jövője most osztálytermekben ül vagy óvodák udvarán játszik. A mostani helyzetben mindannyiunknak cselekedni kell, de hosszú távon a mai fiatalok a kulcsai annak, hogy nekünk, embereknek továbbra is legyen jövője ezen a bolygón. A fenntarthatóságot, mint szemléletet jobb minél előbb beépíteni a nevelésbe, minél előbb a hétköznapok részévé kell tenni azokat a szokásokat, amelyek összességében a természetközelibb életmódot jelentik

Az E.ON ezeket a gondolatokat szem előtt tartva 2023-ban először hirdette meg a Föld bajnokai pályázatot, amelyen óvodák, általános és középiskolák vehettek részt. A jelentkezők a helyi közösséget és a gyerekeket aktívan bevonó, fenntarthatósági és zöld nevelést népszerűsítő projektekkel pályázhattak. A tavalyi és tavalyelőtti évben közel 800 intézmény indult, a két év alatt összesen 50 millió forintos keretösszeget pedig 29 győztes intézmény között osztották szét. Közülük ketten a közönség szavazatainak köszönhetik sikerüket.

„A kerékpáros foglalkozások mára beépültek az óvoda napirendjébe”

A fenntarthatóság egyik fontos tényezője a közlekedés zöldebbé válása, leginkább talán az autóhasználat visszaszorulása. Sajnos hazánkban ezen a téren is van tennivaló, a személygépkocsik szén-dioxid kibocsátását illetőleg a legrosszabb helyzetben lévő országok között vagyunk az Európai Unióban. Már a kisebb településeket sem kímélik az olyan problémák, mint a dugók és a parkolási helyek hiánya. Ajka városa a maga módszereivel igyekszik tenni a jelenség ellen, segíteni polgárait, hogy biciklire pattanjanak.

„Az óvoda előtt is gondot szokott jelenteni a parkolás”

– tudjuk meg Ráczné Németh Csillától, az Ajka Városi Hétszínvirág Óvoda igazgatójától.

„De egyre több kerékpárút épült az utóbbi időszakban, ezek össze vannak kötve, így könnyen megközelíthető a város bármely pontja biciklivel.”

Az ajkai óvodát - amely eleve örökös zöld óvoda – ezek a gondolatok vezérelték, amikor jelentkeztek a Föld bajnokai pályázatra. A céljuk az volt, hogy ösztönözzék a gyerekeket és rajtuk keresztül a szülőket a kerékpárhasználatra.

A nyertes pályázat segítségével bicikliket, futóbicikliket, bukósisakokat vásároltak; kialakítottak egy kerékpár-tárolót és felújították az intézmény kerékpár-pályáját. De e mellett jutott összeg arra is, hogy rendezvények segítségével tudatosítsák a gyerekekben:

biciklizni jó.

„A kerékpáros foglalkozások mára beépültek az óvoda napirendjébe” – tudjuk meg Csillától. „Mindennapos a használatuk. De nem csak az óvoda udvarán biciklizünk, minden évszakban kimozdulunk valahová, a közeli parkba, az Agorához vagy a Spotcentrumhoz, hiszen a gyerekek egyre távolabbi helyekre képesek eljutni kerékpárral.” Ezen alkalmakra a szülők is elkísérik az óvodásokat, sőt az autóutakon való átjutás biztosításához a helyi polgárőrségtől kapnak segítséget.

Az óvoda meghirdette az úgynevezett biciklis hétfőket, ezzel a családokat is próbálják bevonni az aktivitásba. Az autós szülőket igyekeznek kibillenteni a komfortzónájukból, hogy rájöjjenek: a reggeli rutinhoz nem feltétlenül kell személygépkocsi. Ha egy gyereket hétfő reggel gyalog vagy biciklivel hoznak, akkor ezzel pontot szerez az óvodai csoportjának. A három legtöbb kreditet összegyűjtő társaság pedig kalandparkba mehet majd év végén.

A biciklizés azonban sokkal többről szól, mint egy környezetbarát közlekedési forma, hiszen a mozgás szerves része az egészséges életmódnak. A pályázati pénzből felújított pályának az is célja, hogy megtanítsa a kicsiknek a szabályokat és ez által a biztonságos közlekedést. Csilla hangsúlyozza, hogy ezeknek és a zöld gondolatoknak az oktatását minél kisebb korban el kell kezdeni, mégpedig személyes példamutatáson keresztül.

„Ha a gyerekek azt látják, hogy takarékoskodunk a vízzel, lekapcsoljuk a villanyt, hogy ne égjen feleslegesen, akkor ezekkel az apró tevékenységekkel ki tudjuk alakítani, hogy számukra is szokássá váljon a zöld életmód.

Természetesen egy óvodás nincs tisztában az olyan fogalmak jelentésével, mint mondjuk fenntarthatóság, neki a cselekvés a lényeg. Látja jól, hogy a felnőttek, mit csinálnak. Később majd össze is tudja kapcsolni ezeket az elvont fogalmakkal, és összeáll számára a kép, hogy mennyi mindent tud azért tenni, hogy a bolygónk élhető legyen.”

Nagy Réka, „ Ökoanyu”, szerkesztő, újságíró, klímakommunikációs szakértő zsűritagként idén másodszorra vesz részt a Föld bajnokai pályázaton. „Az E.ON kezdeményezése nagyon kedves projektem” – osztja meg velünk. „Hiszek abban, hogy a fenntarthatóságot jelentő megoldásoknak többek között a kis közösségek felől is érkezniük kell. Ahogy lent, úgy fent, ezt szoktam mondani.” Réka tizenöt éve foglalkozik éghajlatvédelemmel, azt mondja, a pályázatok olvasása reményt tud adni, annyi jó ötlettel, figyelemreméltó megközelítéssel találkozik. Úgy látja, a pályázók kiemelten fókuszálnak az óvodai, iskolai tankertekre, a különböző kültéri tevékenységekre, de nagyon sok olyan projekttel is találkozott, ahol a szülőket vagy a település lakosságát igyekeztek becsatornázni a fenntarthatóságot célzó tevékenységbe. „Fantasztikus pedagógusok és intézmények pályázatait kaptuk a kezünkhöz” – meséli Réka. „Sok kezdeményezés a gyerekeket, diákokat és a helyi közösséget kapcsolja össze, vagy az idősek tudását építi bele a fiatalok életébe. Ez nagyon fontos, a zöld jövőt nem lehet elképzelni emberek összekapcsolódása nélkül, ez a kettő kéz a kézben jár. Alapvető, hogy együtt gondolkodjunk, együtt építsünk, ne csak egy rettenetes felelősséget nyomjunk a fiatalok nyakába, hanem ehhez adjunk meg minden eszközt és támogatást.”

„Az így készített ruhák a viselőjük személyes kincsévé tudnak majd válni”

A textilgyártás, a fast fashion ruhák készítése a világ leginkább szennyező iparágai közé tartozik. Egyetlen jellemző adat a sokból: egy pamutpóló készítéséhez a becslések szerint 2700 liter vízre van szükség – ez a mennyiség egy személy 2,5 évi ivóvízigénye. Az iparág ráadásul folyamatos fogyasztásra ösztönzi az embereket. Mindenképpen megújulásra van szüksége, a józsefvárosi Rákóczi téren pedig egy megoldás kezd körvonalazódni.

2024-ben a nyolcadik kerületi Jelky András Iparművészeti Szakgimnázium a nyertesek között volt a Föld bajnokai pályázaton, Varga Bernadett-tel az intézmény művésztanárával, a textil munkaközösség vezetőjével beszélgettünk az így elért eredményekről. A beadott pályázat azt célozta meg, hogy az iskolának lehetősége legyen a diákokat megismertetni a textilipar környezetbarát megoldásaival. Ezekért a praktikákért nem kell messzire menni, alapvetően időben vissza kell nyúlni a tudásért.

„A projekt címében benne van a kifejezés, hogy lassíts”

– mondja Bernadett.

„Ebben benne van a célunk, régi technológiák felfedezése és újra értelmezése.”

Mit jelent mindez a gyakorlatban? A diákok növényeket gyűjtenek; vegyszerek helyett a belőlük készült főzeteket használják a ruhák festéséhez, vagy ecoprint technológiával mintegy „belenyomtatják” a növényt a ruha anyagába. De itt nem áll meg a történet. „Most ott tartunk, hogy rokkát használunk” - meséli Bernadett. „Magát az alapanyagot is mi készítjük, gyapjúból fonjuk a fonalat, egyes évfolyamokon szőnek is.” A régi-új technológiáknak nem csupán nagyságrendekkel kisebb a vízigénye, hanem környezetkárosító kemikáliákat sem használnak.

A projekt nem szorul az iskola négy fala közé, a szükséges anyagokat maguk a diákok gyűjtik össze. A háztartási anyagok közül a hagyma- és avokádóhéj, a kávé és a tea mind kitűnő festék-alapanyag. A parkokban vagy erdőben járva növényeket gyűjtenek, például gyermekláncfüvet vagy vadszőlőt, ez utóbbi akvarell-festékhez is felhasználható. „Azt látom, hogy egész más szemmel nézik a környezetüket” – osztja meg velünk Bernadett.

„Nincs nap, hogy valamelyik diák ne keressen meg, hogy ezzel vagy azzal a növénnyel lehet-e festeni.”

Az iskola előtt, a Rákóczi téren álló platánfák kérgéről és a metrólejárat mellett növekvő bokor terméséről is kiderült már, hogy alkalmas textilipari felhasználásra.

Bernadett kiemeli, hogy a próbálkozások során olyan tudásbázis jött létre fenntartható textilipari technológiákból, amely már a tanrendbe is beszivárgott, viszik őket tovább a következő évekre. Ezek a felfedezések, ismeretek sokszor az oktatók számára is újak voltak, a projekt során ők is tudtak tanulni. A legfontosabb mégis az, hogy a diákok, a jövő textillel foglakozó szakemberei olyan tudáshoz jutnak, amelyet használva választ tudnak adni az iparágat érintő kihívásokra. „Meg kell tanulniuk piacon maradni a nagy márkák mellett” – vázolja a helyzetet Bernadett. „A feladatuk az lesz, hogy megmutassák, a termékeik miben jobbak, mint a fast fashion darabok. Fontos, hogy az általuk készített ruhák tartósabbak, egyedibbek legyenek, a viselőjük személyes kincsévé tudjanak válni.”

Idén április 11-ig lehet pályázni

Az áramszolgáltató vállalat idén is meghirdeti a Föld bajnokai pályázatot, amelyre óvodai, valamint általános és középiskolai közösségek – osztályok, szakkörök, szülői munkaközösségek, tanár-diák munkacsoportok, egyéb e körből kikerülő szerveződések – jelentkezését várják. A pályázat összdíjazása eddig is, idén is 25 millió forint, intézményenként maximum 2,5 millió forint igényelhető. Céljuk olyan kezdeményezések támogatása, melynek során egy óvodás, általános- vagy középiskolai közösség – azaz gyermekek és tanárok/egyéb munkavállalók/szülők – együtt dolgoznak környezeti fenntarthatóság témában, így a közös munka és élmény hozzájárul a gyerekek oktatásához és neveléséhez, rajtuk keresztül pedig tágabb környezetük szemléletformálásához. A pályázat leadási határideje április 11., az ünnepélyes díjátadó október 17-én lesz. A zsűrit Guntram Würzberg, az E.ON Hungária Csoport elnök-vezérigazgatója, Ürge-Vorsatz Diána, Szomolányi Katalin, Nagy Réka és Pokorny Lia alkotják. A pályázatról bővebben itt olvashatnak.

