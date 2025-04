A hulladékudvar mindmáig sokak számára egy ismeretlen hely, ahova csak tervezik elvinni dolgokat. Éppen ezért videós stábunkkal ellátogattunk a MOHU legmodernebb egységébe, hogy feltérképezzük, mit is lehet pontosan leadni, mi a leadás menete és hogyan tudunk a leghatékonyabban megszabadulni a feleslegessé vált, már nem javítható és tovább nem használható dolgainktól. Mutatjuk, mire jutottunk!

PET-palackon innen, papírhalmon túl

Bármennyire is törekszünk a hulladéktermelésünk csökkentésére, minden háztartásban találkozhatunk különféle hulladéktípusokkal, változatos mennyiségekben és összetételben. Mára a legnagyobb arányban termelődő hulladékfajták (mint pl. a csomagolások vagy az élelmiszermaradék) viszonylag könnyen gyűjthető és kezelhető. De sok olyan hulladéktípus van, amitől nem tudunk egy mozdulattal, egyszerűen megválni; vagy azért, mert kárt okoz (mint például a fáradt olaj kiöntése akár a lefolyóba, akár a környezetbe), vagy mert nehezen mozdítható (pl. bútorok vagy nagy háztartási gépek) vagy mert balesetveszélyesek (pl. elektronikai alkatrészek és veszélyes hulladékok, mint amilyen például hajtógázas spray-k vagy maró hatású vegyszerek).

Leadható, de milyen áron?

Ezek közül jó néhány típus átvétele, hulladékkezelése a lakosság számára egyébként is megoldott, mert például a megmaradt, illetve lejárt szavatosságú gyógyszereket visszavihetjük a patikákba, a háztartási kisgépeket átveszik az ilyen típusú eszközöket árusító üzletek, a használt sütőolajat pedig leadhatjuk a benzinkutakon is. De egyrészt ezek mind külön-külön logisztikai feladatok, plusz időt és energiát igényelnek (hiszen ezek a leadási pontok specifikusak; a gyógyszertárban nem veszik át a sütőolajat és fordítva), valamint számos olyan hulladéktípus van, amelyeknek a hulladékudvarokon kívül más – szabályos! – megszabadulási lehetősége nem is áll rendelkezésre. Ilyen többek között a veszélyes anyag jelzéssel ellátott vegyszerek, festékek, elektronikai alkatrészek és így tovább.

Mindent egy helyen

Éppen ezért lehetnek jó megoldások a hulladékudvarok, amelyekben – kapacitásuktól függően – egyszerre számos hulladéktípus leadható.

Mielőtt elindulunk, érdemes néhány fontos információt szem előtt tartani:

A MOHU weboldalán a térképes keresőben – a leadni kívánt hulladéktípusra szűrve - keressük meg a hozzánk legközelebb lévő hulladékudvarokat. Ellenőrizzük a nyitvatartást (zárás előtt legkésőbb egy fél órával javasolt érkezni). Lehetőségeinkhez mérten válogassuk szét típusonként a hulladékokat, hogy a helyszínen hatékonyan és könnyen tudjunk mindent a megfelelő gyűjtőbe elhelyezni. (Magyarországi címre szóló) lakcímkártyánkat vigyük magunkkal, ez feltétele a leadásnak. Mivel a hulladékudvar használata nem lakóhelyhez kötött, magyar lakcímkártyával bárki, bármelyik hazai helyszínt igénybe veheti (a leadható hulladéktípusokat ellenőrizzük). Mivel a gyűjtőponton a hulladékok kategóriánkénti elhelyezése a mi feladatunk, így nagyobb mennyiség, illetve súly esetén érdemes plusz segítséggel érkezni.

A helyszínre megérkezve mindig kövessük az ott dolgozók útmutatását. Akár autóval, akár gyalog érkezünk a telepre, a mérlegelés az első lépés. Autóval egy beépített mérlegre ráhajtva (majd távozáskor ismét megmérve) ellenőrzik a hozott hulladék súlyát. Kisebb, kézben szállítható mennyiségnél ezt egy külön mérlegen – hulladéktípusonként különválogatva – kell megtennünk, a mennyiségeket pedig a MOHU munkatársai feljegyzik. Majd a kihelyezett tárolókba a megadott kategóriánként tudjuk lerakni a kidobni kívánt darabokat.

Természetesen a leadandó hulladéktípusokkal és helyszínekkel kapcsolatban számos kérdésünk merülhet fel, ezekre a MOHU weboldalán, illetve ügyfélszolgálatain tudunk válaszokat kapni.

Ha nem lesz hulladék, nem kell cipekedni sem

Amellett, hogy a mindennapi működésünkkel és fogyasztásunkkal elkerülhetetlenül együtt jár bizonyos mértékű hulladéktermelés, érdemes egy-egy gondolatot szánni azokra a darabokra, amelyek némi javítással, minimális plusz energiabefektetéssel még egy jó időre megmenthetők a hulladékká válástól. Van olyan pirító, ami egy forrasztással helyrehozható, de egy kabát vagy farmer is tovább élhet, ha megvarrjuk. Természetesen nem mindenkinek hever egy forrasztópáka a spájzban vagy gyakorlott a varrásban, azonban ilyen esetekben a közösség ereje is segíthet, és egy közösségi szereldében (mint amilyen a Blaha Lujza tértől nem messze lévő Repair Cafe) szakértői segítséggel tudjuk megjavítani kedvelt és hasznos tárgyainkat.

Ha pedig nem éppen a szerelés a megoldás, mert mondjuk helyhiány vagy átalakítás miatt válnánk meg egy szekrénysortól vagy foteltől, akkor tovább is adhatjuk, akár pénzért, akár jó célra, szerencsére ma már számtalan lehetőség áll rendelkezésre.

A lényeg, hogy fogyasztásunkat és a termelődő hulladékot tudatosan kezeljük, ezzel is megtéve a saját lépésünket egy közös, körforgásos gazdaság felé.

